Trong buổi giao lưu ê-kíp đoàn phim "Âm dương lộ" vào chiều ngày 19-3, NSƯT có những chia sẻ về việc mình được nhiều đạo diễn tin tưởng, mời vào các phim thể loại kinh dị, tâm linh.

Giao lưu với ê-kíp phim

NSƯT Hạnh Thúy vào vai vợ nhân vật do NSƯT Đại Nghĩa thể hiện

Phim khai thác nghề lái xe cứu thương

"Trong thời gian qua, trời thương nên tôi tham gia nhiều dự án phim kinh dị, tâm linh. Tôi xem đây là may mắn của mình và nỗ lực thể hiện tốt nhất từng vai diễn dù lớn hay nhỏ. Một số người nói rằng: "Thấy Thúy là thấy ma, không ma thì cũng quỷ" nhưng lần này tôi vào vai nhẹ nhàng đó là vợ của nhân vật do NSƯT Đại Nghĩa đóng. Tôi mong vai diễn của chúng tôi sẽ mang đến cảm xúc cho khán giả" - NSƯT Hạnh Thúy cho biết.

Trước phim "Âm dương lộ", NSƯT Hạnh Thúy hóa thân thành người phụ nữ luyện tà thuật trong "Quỷ nhập tràng".

Cô cũng hóa thân thành người mẹ của hai nhân vật chính Gia Minh và Mỹ Tiên trong phim "Nhà gia tiên".

NSƯT Hạnh Thúy đắt show phim kinh dị, tâm linh

Ngoài NSƯT Hạnh Thúy, diễn viên Bạch Công Khanh và Lan Thy cũng chia sẻ về những kỷ niệm trong phim "Âm dương lộ". Trước câu hỏi có phải "phim giả tình thật", Bạch Công Khanh cho biết cả hai chỉ là bạn bè bình thường. Nếu cả hai được khán giả "đẩy thuyền" sau phim thì là dấu hiệu cho thấy diễn xuất tốt, chinh phục được họ.

Để hóa thân thành nam chính Trọng Nhân trong phim, Bạch Công Khanh phải lái xe cứu thương thật trong từng cảnh quay. Bối cảnh phim đa phần ở đường đèo quanh co, phức tạp, làm tăng nỗi sợ thật sự của anh do vừa lái xe an toàn vừa diễn sao cho truyền tải được cảm xúc với khán giả, tương tác ăn ý cùng bạn diễn chứ không phải là sự đơ cứng như một lái xe.

Phim "Âm dương lộ" kể về chuyện bí ẩn xung quanh nghề lái xe cứu thương, trong đó có cả những góc khuất tâm linh vẫn còn là bí mật. Vì mưu sinh, Trọng Nhân - một cử nhân thất nghiệp đã lén cha, chở một thi thể nữ về Măng Đen ngay giữa đêm khuya. Trên hành trình, anh buộc phải đối mặt với một thế giới siêu nhiên, một cô gái bí ẩn anh đem lòng tơ tưởng và một sự thật hắc ám gắn liền với chiếc xe cứu thương mà anh đang cầm lái.

Phim do Hoàng Tuấn Cường đạo diễn, quy tụ diễn viên: Minh Hoàng Bạch Công Khanh, Lan Thy, NSƯT Hạnh Thúy, NSƯT Đại Nghĩa, Tuấn Dũng…, ra rạp từ 28-3.

Bạch Công Khanh vai Trọng Nhân