NSƯT Hạnh Thúy háo hức chờ đợi giao lưu với khán giả về nghề biên kịch

NSƯT Hạnh Thúy





Trong điện ảnh và sân khấu, có những "dấu lặng" không đứng ở trung tâm ánh sáng nhưng lại âm thầm nâng đỡ chiều sâu cảm xúc cho tác phẩm. NSƯT Hạnh Thúy là một nghệ sĩ như thế – lặng lẽ, bền bỉ và không thể thay thế trong dòng chảy nghệ thuật đương đại.

Ngày 25-1-2026, NSƯT Hạnh Thúy sẽ là khách mời chính của chương trình "123 DIỄN!" tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM.

Hạnh Thúy nỗ lực không ngừng

Ở những vai diễn phụ, những số phận tưởng chừng nhỏ bé, NSƯT Hạnh Thúy luôn dốc trọn tâm sức để nhân vật không chỉ "đi ngang" câu chuyện mà còn ở lại trong ký ức khán giả.

Với cô, giá trị của người diễn viên không nằm ở thứ bậc trên kịch bản, mà ở sự tận hiến với nghề.

Như cô từng chia sẻ: "Điều tôi cần không hẳn là vai chính, nhưng lúc nào tôi cũng mong một vai để được dốc hết mình".

Bắt đầu con đường nghệ thuật từ năm 1997 tại Nhà hát Kịch TP HCM, Hạnh Thúy khẳng định vị thế của một nghệ sĩ đa năng: diễn viên, giảng viên, tác giả và đạo diễn.

Cô từng đoạt giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan Phim Việt Nam 2007 với vai Ba Thuận trong Sống trong sợ hãi; ở sân khấu, vở Dòng nhớ do chị đạo diễn giành 7 giải thưởng tại Liên hoan Sân khấu Kịch nói toàn quốc 2009, trong đó có giải Đạo diễn xuất sắc.

Hạnh Thúy nói gì về phim "Thiên đường máu"?

Gần đây, với phim "Thiên đường máu", NSƯT Hạnh Thúy tiếp tục cho thấy sự lao động nghệ thuật nghiêm cẩn khi vừa là biên kịch vừa là diễn viên.

Kịch bản được cô "thai nghén" hơn một năm, trực tiếp đi thực tế, gặp gỡ các nạn nhân của nạn lừa đảo lao động xuyên biên giới. Trên màn ảnh, vai người mẹ có con rơi vào bẫy "việc nhẹ lương cao" được cô thể hiện đầy ám ảnh, không chỉ lấy nước mắt khán giả mà còn gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về những bi kịch gia đình phía sau các giấc mơ đổi đời.

Chương trình gồm talkshow giao lưu và workshop thực hành diễn xuất, mở ra cơ hội quý để người trẻ được lắng nghe một hành trình làm nghề tử tế, bền bỉ và trực tiếp tiếp cận phương pháp lao động nghệ thuật nghiêm túc.

Đồng thời, đây cũng là không gian để NSƯT Hạnh Thúy chia sẻ về quá trình nỗ lực học tập của cô. Tháng 6-2025 cô đã hoàn thành cao học. Sau khi nhận bằng Thạc sĩ nghệ thuật chuyên ngành điện ảnh – Truyền hình, cô đã dành nhiều thời gian để tiếp tục sáng tác, làm nghệ thuật và tham gia công tác giảng dạy tại Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP HCM.

Với những ai yêu sân khấu, điện ảnh, đặc biệt là các bạn trẻ đang tìm kiếm con đường dài hơi với nghệ thuật, đây là một cuộc hẹn không nên bỏ lỡ cuộc giao lưu ý nghĩa này với NSƯT Hạnh Thúy.



