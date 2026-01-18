HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

NS Trọng Nhân hồi hộp trước "vạch đích" Mai Vàng

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐ) - Khi một vai diễn thắp lửa cho cả hành trình phấn đấu, Trọng Nhân cảm ơn vai diễn Khương Linh Tá trong "San hậu"

NS Trọng Nhân hồi hộp trước "vạch đích" Mai Vàng - Ảnh 1.

`Nghệ sĩ Trọng Nhân

Chỉ còn 5 ngày nữa, vòng bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 sẽ khép lại (22-1). Trong nhịp đếm ngược đầy hồi hộp ấy, NS Trọng Nhân – thành viên trẻ của Sân khấu cải lương tuồng cổ Huỳnh Long - đang hiện diện ở Top 5 đề cử như một tín hiệu đẹp của niềm tin công chúng dành cho lớp nghệ sĩ trẻ.

Trọng Nhân "vui và bất ngờ"

NS Trọng Nhân nói vậy khi biết mình có tên trong danh sách. Nhưng phía sau niềm vui ấy là cả một chuỗi biết ơn. Anh nhắc đến đạo diễn Quỳnh Anh – người đã tin tưởng giao vai Khương Linh Tá trong San hậu, nhắc đến "mái nhà" Huỳnh Long với NS Bình Tinh, Hữu Huệ, NSND Hữu Quốc và đại gia đình nghệ sĩ đã nâng đỡ, chỉ dạy để một diễn viên trẻ có thể đứng vững trên sân khấu.

NS Trọng Nhân hồi hộp trước "vạch đích" Mai Vàng - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Trọng Nhân

Với Trọng Nhân, sân khấu Huỳnh Long là nơi làm nghề và là gia đình thứ hai của anh. Nói về động lực, Trọng Nhân giản dị cho rằng đó chính là gia đình và nghệ thuật cải lương. "Chỉ cần nghe tiếng nhạc, tiếng trống, tiếng đàn là ngọn lửa bừng cháy trong tim", Trọng Nhân chia sẻ.

Trọng Nhân nâng niu tình thương của khán giả

NS Bình Tinh nhận xét rằng thời gian qua Trọng Nhân đã phấn đấu không ngừng, chính niềm đam mê và tinh thần nghiêm túc trong học tập, trong lao động đã là "một cách nâng đỡ vô hình" để ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ vẫn bừng cháy, giúp anh đi qua những ngày tập tuồng khắc nghiệt.

Vai Khương Linh Tá là một nhân vật kinh điển, khó; mồ hôi, va đập, thậm chí những vết u đầu bầm dập là chuyện thường. Nhưng ký ức khiến anh nhớ nhất lại là khoảnh khắc sân khấu: cách tạo hình để giấu dải vải đỏ, rồi khi bị Tạ Ôn Đình chém, tấm vải bung ra – đẹp và đầy ám ảnh khi vận dụng vũ đạo, võ thuật làm nên lớp diễn độc đáo này.

NS Trọng Nhân hồi hộp trước "vạch đích" Mai Vàng - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Trọng Nhân

Đó là vẻ đẹp chỉ có được từ kỹ thuật tập luyện và đưa vào nhân vật cảm xúc. Quá trình học vai diễn này, Trọng Nhân được học luôn "Đạo". 

"Cải lương luôn đề cao Nhân – Lễ – Nghĩa – Trí – Tín, đề cao nghĩa tình và cách con người ứng xử với ơn – thù. Ở vai Khương Linh Tá, đó là hình tượng một vị tướng trung quân báo quốc, cùng Đổng Kim Lân đồng cam cộng khổ vì xã tắc; đến lúc mất vẫn trợ lực bạn mình trở về thành San Hậu. Nghĩa cử ấy tôi khắc ghi", anh nói – và có lẽ chính sự khắc ghi đó giúp vai diễn chạm tới công chúng" – NS Trọng Nhân nói.

Niềm vui của Trọng Nhân khi ở Top 5

NS Trọng Nhân cho rằng anh rất hạnh phúc và tràn đầy niềm vui, sự phấn khởi khi có tên trong danh sách Top 5 vòng bầu chọn Giải Mai Vàng.

NS Trọng Nhân hồi hộp trước "vạch đích" Mai Vàng - Ảnh 4.

Nghệ sĩ Trọng Nhân

Anh còn vinh dự được góp giọng trong Lễ trao giải Mai Vàng 31 tối 29-1 tại Nhà hát TP.HCM, truyền hình trực tiếp trên VTV9, đứng chung sân khấu với NSND Lệ Thủy, NSƯT Tú Sương và NS Bình Tinh – người mẹ đỡ đầu của mình. "Với một nghệ sĩ trẻ, đó là cột mốc của niềm tin và sự tiếp nối. Kết quả thế nào tôi cũng vui, vì thực lực đã được ghi nhận ở một giải thưởng lớn" - NS Trọng Nhân nói bằng giọng điềm tĩnh.

Năm 2026 mở ra với nhiều ấp ủ

NS Trọng Nhân cho biết anh đang dồn sức để thực hiện nhiều MV trích đoạn tuồng cổ, ca nhạc, tân cổ… Anh muốn tập hát hay hơn, làm nghề chỉn chu hơn, để đưa cải lương đến gần khán giả, nhất là người trẻ.

Ước mơ ấy nghe quen, nhưng không hề cũ – bởi nó được nói ra từ một người đang đi trên con đường của mồ hôi và kỷ luật, của niềm tin và lòng biết ơn. Còn 5 ngày nữa cho vòng bầu chọn – một quãng ngắn nhưng đầy quyết định.

Dù kết quả ra sao, hành trình của Trọng Nhân đã kịp để lại một dấu mốc: một vai diễn kinh điển được làm mới bằng lao động nghiêm túc và một nghệ sĩ trẻ bước vào giai đoạn bình chọn Giải Mai Vàng bằng tình thương của công chúng. Và như anh nói, điều quan trọng nhất là cải lương được tiếp tục sống, tiếp tục truyền lửa.


Tin liên quan

NSND TRẦN MINH NGỌC: Hãy làm nghề nghiêm túc và tử tế

NSND TRẦN MINH NGỌC: Hãy làm nghề nghiêm túc và tử tế

Suốt nhiều thập niên qua, NSND Trần Minh Ngọc là một trường hợp đặc biệt - một nghệ sĩ lao động nghệ thuật bền bỉ, nghiêm túc và hết mực tử tế

Ca sĩ Anh Tú xúc động với ca khúc chào mừng Đại hội Đảng XIV

(NLĐO)- Sau loạt ca khúc hòa vào niềm vui của Đại lễ A50 - A80, ca sĩ Anh Tú vừa giới thiệu ca khúc "Thưa Đảng" chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc XIV.

Trọng Nhân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo