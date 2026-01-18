NS Trọng Nhân hồi hộp trước "vạch đích" Mai Vàng

`Nghệ sĩ Trọng Nhân

Chỉ còn 5 ngày nữa, vòng bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 sẽ khép lại (22-1). Trong nhịp đếm ngược đầy hồi hộp ấy, NS Trọng Nhân – thành viên trẻ của Sân khấu cải lương tuồng cổ Huỳnh Long - đang hiện diện ở Top 5 đề cử như một tín hiệu đẹp của niềm tin công chúng dành cho lớp nghệ sĩ trẻ.

Trọng Nhân "vui và bất ngờ"

NS Trọng Nhân nói vậy khi biết mình có tên trong danh sách. Nhưng phía sau niềm vui ấy là cả một chuỗi biết ơn. Anh nhắc đến đạo diễn Quỳnh Anh – người đã tin tưởng giao vai Khương Linh Tá trong San hậu, nhắc đến "mái nhà" Huỳnh Long với NS Bình Tinh, Hữu Huệ, NSND Hữu Quốc và đại gia đình nghệ sĩ đã nâng đỡ, chỉ dạy để một diễn viên trẻ có thể đứng vững trên sân khấu.

Nghệ sĩ Trọng Nhân

Với Trọng Nhân, sân khấu Huỳnh Long là nơi làm nghề và là gia đình thứ hai của anh. Nói về động lực, Trọng Nhân giản dị cho rằng đó chính là gia đình và nghệ thuật cải lương. "Chỉ cần nghe tiếng nhạc, tiếng trống, tiếng đàn là ngọn lửa bừng cháy trong tim", Trọng Nhân chia sẻ.

Trọng Nhân nâng niu tình thương của khán giả

NS Bình Tinh nhận xét rằng thời gian qua Trọng Nhân đã phấn đấu không ngừng, chính niềm đam mê và tinh thần nghiêm túc trong học tập, trong lao động đã là "một cách nâng đỡ vô hình" để ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ vẫn bừng cháy, giúp anh đi qua những ngày tập tuồng khắc nghiệt.

Vai Khương Linh Tá là một nhân vật kinh điển, khó; mồ hôi, va đập, thậm chí những vết u đầu bầm dập là chuyện thường. Nhưng ký ức khiến anh nhớ nhất lại là khoảnh khắc sân khấu: cách tạo hình để giấu dải vải đỏ, rồi khi bị Tạ Ôn Đình chém, tấm vải bung ra – đẹp và đầy ám ảnh khi vận dụng vũ đạo, võ thuật làm nên lớp diễn độc đáo này.

Nghệ sĩ Trọng Nhân

Đó là vẻ đẹp chỉ có được từ kỹ thuật tập luyện và đưa vào nhân vật cảm xúc. Quá trình học vai diễn này, Trọng Nhân được học luôn "Đạo".

"Cải lương luôn đề cao Nhân – Lễ – Nghĩa – Trí – Tín, đề cao nghĩa tình và cách con người ứng xử với ơn – thù. Ở vai Khương Linh Tá, đó là hình tượng một vị tướng trung quân báo quốc, cùng Đổng Kim Lân đồng cam cộng khổ vì xã tắc; đến lúc mất vẫn trợ lực bạn mình trở về thành San Hậu. Nghĩa cử ấy tôi khắc ghi", anh nói – và có lẽ chính sự khắc ghi đó giúp vai diễn chạm tới công chúng" – NS Trọng Nhân nói.

Niềm vui của Trọng Nhân khi ở Top 5

NS Trọng Nhân cho rằng anh rất hạnh phúc và tràn đầy niềm vui, sự phấn khởi khi có tên trong danh sách Top 5 vòng bầu chọn Giải Mai Vàng.

Nghệ sĩ Trọng Nhân

Anh còn vinh dự được góp giọng trong Lễ trao giải Mai Vàng 31 tối 29-1 tại Nhà hát TP.HCM, truyền hình trực tiếp trên VTV9, đứng chung sân khấu với NSND Lệ Thủy, NSƯT Tú Sương và NS Bình Tinh – người mẹ đỡ đầu của mình. "Với một nghệ sĩ trẻ, đó là cột mốc của niềm tin và sự tiếp nối. Kết quả thế nào tôi cũng vui, vì thực lực đã được ghi nhận ở một giải thưởng lớn" - NS Trọng Nhân nói bằng giọng điềm tĩnh.

Năm 2026 mở ra với nhiều ấp ủ

NS Trọng Nhân cho biết anh đang dồn sức để thực hiện nhiều MV trích đoạn tuồng cổ, ca nhạc, tân cổ… Anh muốn tập hát hay hơn, làm nghề chỉn chu hơn, để đưa cải lương đến gần khán giả, nhất là người trẻ.

Ước mơ ấy nghe quen, nhưng không hề cũ – bởi nó được nói ra từ một người đang đi trên con đường của mồ hôi và kỷ luật, của niềm tin và lòng biết ơn. Còn 5 ngày nữa cho vòng bầu chọn – một quãng ngắn nhưng đầy quyết định.

Dù kết quả ra sao, hành trình của Trọng Nhân đã kịp để lại một dấu mốc: một vai diễn kinh điển được làm mới bằng lao động nghiêm túc và một nghệ sĩ trẻ bước vào giai đoạn bình chọn Giải Mai Vàng bằng tình thương của công chúng. Và như anh nói, điều quan trọng nhất là cải lương được tiếp tục sống, tiếp tục truyền lửa.



