Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025: Cuộc đua sau 4 tuần đang nóng lên

Sau 4 tuần bầu chọn sôi động từ bạn đọc và khán giả, danh sách tạm thời của Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 không chỉ cho thấy nhịp đập của đời sống nghệ thuật đương đại mà còn phản ánh rõ sự trưởng thành trong cảm thụ thẩm mỹ của công chúng.

Toàn cảnh cuộc họp Hội đồng Nghệ thuật Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Hội đồng Nghệ thuật (HĐNT) đánh giá đây là một mùa giải mà cảm xúc thật, lao động nghệ thuật nghiêm túc và sự công tâm của độc giả đã tạo nên một "cuộc đua đẹp", đáng chờ đợi đến phút cuối.

Nhận xét về bảng xếp hạng tạm thời, NSND Việt Anh ví đó như một bức tranh cảm xúc đa dạng, nơi những gam màu không bị lấn át bởi sự ồn ào hay hiệu ứng truyền thông nhất thời.

Những nghệ sĩ làm việc bền bỉ, thầm lặng nhưng có giá trị thật sự vẫn được khán giả nhận diện và trân trọng.

NSND Việt Anh phát biểu trong cuộc họp Hội đồng Nghệ thuật Giải Mai Vàng lần thứ 31

Theo HĐNT, bảng xếp hạng sau 4 tuần mở ra nhiều lớp lựa chọn khác nhau - từ tác phẩm giàu tính dân tộc, phản ánh đời sống xã hội, đến những thử nghiệm sáng tạo có chiều sâu.

Sự phân bố phiếu bầu khá đồng đều đã tạo nên "bản đồ cảm xúc" chân thực, phản ánh sát thị hiếu và đánh giá của công chúng.

Độc giả tinh tế, công tâm

Sự thay đổi rõ nét trong cách bầu chọn được HĐNT nhìn nhận như một tín hiệu tích cực. Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện cùng các thành viên HĐNT cho rằng độc giả giờ đây không còn chỉ "chọn theo tên", mà chú trọng hơn đến tác phẩm, quá trình cống hiến và giá trị cảm xúc mà nghệ sĩ mang lại. Danh sách tạm thời cho thấy nhiều cái tên không ồn ào trên truyền thông nhưng lại có hành trình lao động nghệ thuật bền bỉ, nghiêm túc.

Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện trong cuộc họp Hội đồng Nghệ thuật Giải Mai Vàng lần thứ 31

Điều đó khẳng định một điều quan trọng: công chúng Giải Mai Vàng đang ngày càng tinh tế, biết lắng nghe nghệ thuật bằng cả trải nghiệm sống và sự thấu cảm.

Cuộc đua "đẹp" và đáng chờ đợi

Sau 4 tuần bầu chọn, sự đảo chiều lên - xuống ở nhiều hạng mục cho thấy bạn đọc không bầu chọn theo quán tính. Ngược lại, họ liên tục điều chỉnh lựa chọn, cân nhắc kỹ lưỡng hơn giữa các ứng viên.

Chính điều này làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của mùa giải năm nay: kết quả cuối cùng vẫn là một ẩn số và có khả năng tiệm cận sát với nhận định chuyên môn của HĐNT. Các thành viên HĐNT nhận định đây là một cuộc cạnh tranh lành mạnh, các nghệ sĩ gặp nhau bằng giá trị sáng tạo chứ không phải bằng sự phô trương.

Sự thăng hoa của nghệ thuật được công chúng "thẩm định" qua tài năng và dấu ấn lao động nghệ thuật của từng cá nhân, tập thể.

Hành trình còn mở đến phút cuối

Danh sách tạm thời sau 4 tuần bầu chọn cho thấy một mùa Giải Mai Vàng giàu cảm xúc, nhiều lớp nghĩa và đầy hứa hẹn. Sự đảo lộn thứ hạng ở 16 hạng mục là minh chứng cho việc công chúng ngày càng chủ động và có trách nhiệm hơn với lá phiếu của mình. HĐNT tin rằng chính sự vận động không ngừng ấy sẽ làm nên một kết quả cuối cùng hấp dẫn, bất ngờ và thuyết phục - nơi nghệ thuật được tôn vinh đúng với giá trị thật của nó và Mai Vàng tiếp tục khẳng định vai trò là giải thưởng của niềm tin công chúng và sự thăng hoa chân chính của nghệ thuật.

Bảng xếp hạng sau 4 tuần bầu chọn (Xếp theo thứ tự phiếu từ cao xuống thấp) Giới chuyên môn và bạn đọc, khán giả đã gần xích lại trên bình diện nhận định thứ tự của bảng xếp hạng tạm thời này. Phút chót hứa hẹn sẽ còn nhiều bất ngờ thú vị hơn. 1. Nam ca sĩ được yêu thích nhất: - SOOBIN - "Mục hạ vô nhân" - S.T Sơn Thạch - "Bầu trời này có em" - Bùi Công Nam - "Những ngày trời bao la" - (S)TRONG Trọng Hiếu - "Kho báu" - Đức Phúc - "Phù Đổng Thiên Vương" - Tùng Dương - "Viết tiếp câu chuyện hòa bình". 2. Nữ ca sĩ được yêu thích nhất: - Hòa Minzy - "Bắc Bling" - Trang Pháp - "Mãi là người Việt Nam" - Tóc Tiên - "Đậm đà" - Bùi Lan Hương - "Từ chối nhẹ nhàng thôi" - Phương Mỹ Chi - "Ếch ngoài đáy giếng". 3. Nhóm nhạc được yêu thích nhất: - Nhà Chín Muồi - "Lockdown" - Nhà Xương Rồng - "Mạnh mẽ như xương rồng" - B.O.F - "No Fair" - MOPIUS - "Làn ưu tiên". 4. Ca khúc được yêu thích nhất: - "Mục hạ vô nhân" - "Kho báu" - "Bầu trời này có em" - "Mãi là người Việt Nam" - "Còn gì đẹp hơn". 5. MV được yêu thích nhất: - "Mục hạ vô nhân" - "Sơn Thủy Khúc" - "Bắc Bling" - "Made In Vietnam" - "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai". 6. Nam diễn viên sân khấu: - Hùng Vương - vai Tiết Giao, vở "Hồ Nguyệt Cô hóa cáo" - Hoàng Hải - vai Chơn, vở "Tiếng hò sông Hậu" - Trọng Nhân - vai Khương Linh Tá, vở "San Hậu" - Đình Toàn - vai Hồ Tôn Hiến, vở "Dưới bóng giai nhân" - Trương Hạ - vai Nhân, vở "Nơi kết thúc bắt đầu". 7. Nữ diễn viên sân khấu: - Hồng Ánh - vai Kiều, vở "Dưới bóng giai nhân" - Lâm Vỹ Dạ - vai Hoa, vở "Một cuộc chiến khác" - NSƯT Tú Sương - vai Nguyễn Phục, vở "Bức ngôn đồ Đại Việt" - Bình Tinh - vai Thùy Dương, vở "Cuộc đoàn tụ cảm xúc" - Việt Hương - vai bà Phán, vở "Rồi 30 năm sau". 8. Diễn viên hài: - Duy Khánh Zhou Zhou - vai em út, chương trình "Gia đình Haha" - BB Trần - vai BiBi Chen "21", vở "Đảo hoa hậu" - Tự Long - vai Táo quân, chương trình "Gặp nhau cuối năm" - Quốc Thịnh - vai Thầy Ba Tà Lơn, vở "Hồn ai nấy giữ". 9. Vở diễn: - Vở "Đảo hoa hậu" - Vở "Nguyễn Văn Cừ tuổi trẻ chí lớn" - Vở "Hồ Nguyệt Cô hóa cáo" - Vở "Dưới bóng giai nhân" - Vở "Nơi kết thúc bắt đầu". 10. Chương trình nghệ thuật chính luận - Chương trình "Mùa xuân thành phố Hồ Chí Minh - chủ đề "Bước vào kỷ nguyên mới" - Concert "Tổ quốc trong tim" - Báo Nhân Dân và UBND TP Hà Nội. 11. Nam diễn viên điện ảnh - truyền hình: - Liên Bỉnh Phát - Steven Nguyễn - Đỗ Nhật Hoàng - Ma Ran Đô - Nguyễn Phương Nam. 12. Nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình: - Băng Di - Lê Hạ Anh - Bích Ngọc - Đinh Ngọc Diệp - Lê Phương. 13. Phim truyền hình: - Phim "Mẹ biển" - Phim "Cuộc chiến hạ lưu" - Phim "Hạnh phúc bị đánh cắp" (phần 2) - Phim "Chiếc vòng ngọc bích". 14. Phim điện ảnh: - Phim "Mưa đỏ" - Phim "Nhà gia tiên" - Phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối. - Phim "Tử chiến trên không" - Phim "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu". 15. Người dẫn chương trình: - Vũ Mạnh Cường - Anh Tuấn - Trấn Thành - Nguyên Khang - Phí Linh 16. Chương trình truyền hình - nền tảng số: - Chương trình "Chiến sĩ quả cảm" - Chương trình "Gia đình Haha" - Chương trình "Running man Việt Nam" - Chương trình "Em xinh say hi". B.T.C



