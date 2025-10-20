NSƯT Kim Tiểu Long chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam tại Trường THPT Lương Thế Vinh





NSƯT Kim Tiểu Long chúc mừng các cô giáo nhân ngày 20-10 tại Trường THPT Lương Thế Vinh

Sáng 20-10, trong không khí hân hoan chào mừng của Ngày Phụ nữ Việt Nam, chương trình "Sân khấu học đường chào mừng năm học mới 2025-2026" đã diễn ra sôi nổi tại Trường THPT Lương Thế Vinh (TP HCM), do Câu lạc bộ Sân khấu Lạc Long Quân phối hợp với nhà trường tổ chức.

Chương trình đã mang những lời chúc mừng gửi đến các cô giáo và trong dịp này đã đưa hơi thở sân khấu, âm nhạc và cải lương đến gần hơn với thế hệ học sinh trẻ.

NSƯT Kim Tiểu Long và các em học sinh trường THPT Lương Thế Vinh - TP HCM

Kim Tiểu Long – tiếng hát tri ân người mẹ, cô giáo

Điểm nhấn của buổi giao lưu là phần biểu diễn của NSƯT Kim Tiểu Long, người nghệ sĩ được đông đảo khán giả yêu mến qua nhiều vai diễn và bài vọng cổ sâu lắng. Anh đã nhiều năm liền được bạn đọc báo Người Lao Động bầu chọn giải Mai Vàng.

Anh đã thể hiện hai tiết mục đặc biệt: "Yên lòng mẹ ơi" và "Áo mới Cà Mau", như món quà tinh thần gửi tặng tập thể cô giáo Trường THPT Lương Thế Vinh.

Giọng ca đậm chất Nam Bộ, ngọt ngào và truyền cảm của Kim Tiểu Long đã mang lại nhiều cảm xúc. Lời bài ca cổ như lời nhắn nhủ thấm đẫm nghĩa tình của người con đối với mẹ, cũng là sự tri ân sâu sắc với những người thầy, người cô đã âm thầm vun đắp cho thế hệ trẻ.

Các em học sinh trường THPT Lượng Thế Vinh hồ hởi chào đón NSƯT Kim Tiểu Long

Sân khấu học đường – nơi lan tỏa tình yêu nghệ thuật

Chương trình còn có sự tham của ca sĩ Đông Quân, Di Oanh và các gương mặt trẻ đến từ CLB Lạc Long Quân: Quỳnh Anh, Bảo Kiệt, Tô Kim Ngân, Thành Hiếu, Quang Đại, Châu Nhật Tín, Hoàng Trung Anh, Huy Trương, Thu Thảo, Tấn Lũ, Yến Phương, Minh Trâm, Ngọc Trang…

Từ ca khúc mở màn "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", "Giai điệu tự hào", đến dàn đồng ca "Nhớ ơn thầy" – mỗi tiết mục đều thể hiện tinh thần tươi trẻ, năng lượng và khát vọng cống hiến của thế hệ nghệ sĩ kế cận. Các ca khúc như "Vàm Cỏ Đông", "Lính đảo", "Chờ ánh dương ngày đó" và "Capuchino" mang lại sắc màu đa dạng cho sân khấu học đường, nơi nghệ thuật và giáo dục cùng hòa quyện.

Ca sĩ Di Oanh và Đông Quân song ca bài "Lính đảo" của nhạc sĩ Thập Nhất

Theo NSƯT Kim Tiểu Long: "Chúng tôi mong muốn mang sân khấu truyền thống đến gần hơn với học sinh, để các em hiểu rằng nghệ thuật không chỉ là giải trí mà còn là con đường nuôi dưỡng tâm hồn, giúp con người biết yêu thương, biết tri ân".

Chính sự góp mặt của NSƯT Kim Tiểu Long, người nghệ sĩ đã gắn bó với cải lương hơn ba thập niên đã tạo nên cầu nối giữa nghệ thuật truyền thống và thế hệ trẻ hôm nay. Anh chia sẻ sau buổi diễn: "Tôi xúc động khi hát giữa sân trường, nơi ánh mắt học trò trong veo như soi lại chính tuổi thơ của mình. Hy vọng qua những giai điệu này, các em thêm yêu quê hương, yêu tiếng vọng cổ, di sản quý báu của dân tộc".

Học sinh xin chữ ký NSƯT Kim Tiểu Long

Khi nghệ thuật đồng hành cùng giáo dục

"Sân khấu học đường" là chuỗi hoạt động do CLB Sân khấu Lạc Long Quân khởi xướng và đã duy trì 12 năm, hướng đến việc đưa nghệ thuật biểu diễn đến các trường phổ thông.

Chương trình không chỉ góp phần giáo dục thẩm mỹ mà còn giúp học sinh hình thành tình yêu với nghệ thuật truyền thống, hiểu hơn về giá trị văn hóa dân tộc.

Thầy Hà Hữu Thạch - Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh tặng hoa NSƯT Kim Tiểu Long

Khép lại buổi giao lưu, toàn thể nghệ sĩ cùng học sinh hòa giọng trong ca khúc "Việt Nam ơi" – một thông điệp về niềm tin, sự đoàn kết và lòng yêu nước.

Tiếng hát, tiếng cười và ánh mắt rạng rỡ của các cô giáo, học trò đã khắc ghi một ngày 20-10 thật đáng nhớ.

CLB Sân khấu Lạc Long Quân biểu diễn ca khúc "Việt Nam ơi".