Thời tiết 20-10: Nắng nóng và những cảnh báo bất ngờ

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, hôm nay (20-10), thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ có mây thay đổi, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng sét, gió giật mạnh và lốc xoáy.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thời tiết TP HCM hôm nay có nắng oi bức, khả năng ít mưa

Theo đó, khu vực hôm nay có nắng, tuy nhiên có lúc có mưa rào nhẹ, cảm giác nóng bức khá rõ rệt. Về ban đêm, trời ít mây, thời tiết dịu mát hơn so với ban ngày.

Do đó, người dân nên uống đủ nước và hạn chế hoạt động ngoài trời vào giữa trưa khi nhiệt độ và cảm nhận thực tế rất cao.

Ngoài ra, cần uống đủ nước và hạn chế hoạt động ngoài trời vào giữa trưa khi nhiệt độ và cảm nhận thực tế rất cao. Chuẩn bị ô (dù) hoặc áo mưa nếu có lịch trình di chuyển vào ban ngày, đề phòng những cơn mưa bất chợt.

Thời tiết trên biển

Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau gió Đông Bắc cấp 3-4, độ cao sóng từ 0.5-1.5 m, biển bình thường.

Vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió nhẹ, độ cao sóng dưới 1 m, biển bình thường.

Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.