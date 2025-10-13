NSƯT Kim Tiểu Long mang cải lương và tình người đến đất Bắc

NSƯT Kim Tiểu Long nhận được tình cảm của công chúng dành cho anh tại Hà Nội tối 12-10

Tối 11 và 12-10 vừa qua, NSƯT Kim Tiểu Long đã để lại dấu ấn đậm sâu trong lòng khán giả đất Bắc qua hai suất diễn tại phòng trà Opus Convention (Hải Phòng) và Skyline (Hà Nội).

Hai đêm diễn của Kim Tiểu Long đều cháy vé

Cả hai đêm đều cháy vé, khán phòng ngập tràn tiếng vỗ tay và những tràng pháo tay dài không dứt.

Điểm nhấn đặc biệt trong chương trình là trích đoạn cải lương "Hàn Mặc Tử" – một trong những vai diễn gắn liền tên tuổi Kim Tiểu Long, được anh thể hiện cùng ca sĩ Khánh An, con gái của NSND Nguyễn Mạnh Hùng và cháu nội NSND Nguyễn Thanh Tùng – hai nghệ sĩ gạo cội của sân khấu cải lương miền Bắc.

Sự kết hợp giữa hai thế hệ nghệ sĩ đã tạo nên một màn trình diễn thăng hoa, giao hòa giữa cảm xúc và kỹ thuật, khiến khán giả xúc động rơi nước mắt.

NSƯT Kim Tiểu Long song ca với ca sĩ Khánh An

Chia sẻ sau đêm diễn, NSƯT Kim Tiểu Long nói: "Tôi xúc động khi mang hơi thở cải lương phương Nam đến với khán giả miền Bắc. Mỗi lần cất tiếng hát ở đây, tôi cảm nhận được tình yêu nghệ thuật rất chân thành.

Được đứng trên sân khấu cùng con cháu của các bậc tiền bối – những người đã có công vun đắp nền cải lương – với tôi là một niềm hạnh phúc lớn. Tôi cảm ơn Mỹ Hạnh - một người khán giả đã yêu quý nghệ sĩ đã đứng ra tổ chức hai suất diễn này".

Kim Tiểu Long - sự giao hòa giữa cải lương và bolero

Bên cạnh phần trình diễn sân khấu, chương trình còn có sự góp mặt của ca sĩ Tuấn Vũ và Mai Quốc Huy – hai giọng ca được khán giả yêu mến trong dòng nhạc bolero.

Không khí đêm nhạc trở nên gần gũi và đầy cảm xúc khi những giai điệu quen thuộc như "Lại nhớ người yêu," "Áo mới Cà Mau," "Tình nhỏ mau quên," "Đêm dài chiến tuyến," "Thư người em gái," "Xót xa," "Tuý ca," "Linh hồn tượng đá," "Sầu tím thiệp hồng"… vang lên trong tiếng hát say mê của nghệ sĩ và những tràn pháo tay của khán giả.

Ca sĩ Tuấn Vũ nhận được sự yêu thương của công chúng miền Bắc

Tại Hà Nội, nhiều khán giả lớn tuổi xúc động chia sẻ: "Giọng hát của Kim Tiểu Long vừa mộc mạc, vừa sâu lắng. Khi anh ca vọng cổ giữa những bài bolero, cả không gian như lắng lại, đó là một cảm xúc mà chỉ cải lương mới đem đến được".

Kim Tiểu Long trao yêu thương cho trẻ mồ côi và khuyết tật ở Hải Phòng

Trước khi biểu diễn tại Hải Phòng, NSƯT Kim Tiểu Long đã dành thời gian thực hiện một hoạt động thiện nguyện ý nghĩa. Thông qua kết nối với Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Hải Phòng, anh đến thăm, giao lưu và trao 250 phần quà Trung thu gồm bánh, sữa, thạch trái cây cho các em nhỏ tại Làng trẻ em SOS Hải Phòng, Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em Hoa Phượng, Trường Giáo Dục chuyên biệt Hải Phòng và Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật Hải Phòng.

Không chỉ trao quà, nam nghệ sĩ còn cùng các em hát vang những bài ca vui tươi, chia sẻ nụ cười và lời động viên chân thành: "Tôi mong các em, dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, vẫn luôn giữ vững niềm tin, chăm ngoan, học giỏi. Cuộc sống còn rất nhiều điều tươi đẹp chờ đợi phía trước, và tôi tin các em sẽ là những công dân tốt, góp sức xây dựng quê hương".

Ca sĩ Khánh An và NSƯT Kim Tiểu Long trong trích đoạn "Hàn Mặc Tử"

Kim Tiểu Long, người nghệ sĩ mang trái tim nhân hậu

Hành trình của NSƯT Kim Tiểu Long tại miền Bắc lần này là chuyến lưu diễn nghệ thuật và còn là hành trình lan tỏa yêu thương. Qua đó anh đã dìu dắt, nâng đỡ ca sĩ Khánh An tiếp tục phát huy tài năng nối nghiệp gia đình. Những việc làm ý nghĩa của anh cho nghệ thuật những năm gần đây đã được đồng nghiệp, khán giả ghi nhận, nhất là việc anh tổ chức các chuyến lưu diễn phía Bắc rồi tham gia tích cực các chương trình Sân khấu học đường cùng với các nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ CLB Sân khấu Lạc Long Quân theo chỉ đạo của Sở VHTT TP HCM.

NSƯT Kim Tiểu Long trao quà cho trẻ em mồ côi trong chuyến lưu diễn miền Bắc

"Tôi tâm nguyện làm được việc gì cho nghề một cách nghiêm túc là thể hiện tấm lòng tri ân Tổ nghề đã cho tôi nhiều duyên may để cống hiến, để biểu diễn tại miền Bắc, được khán giả yêu thương" - NSƯT Kim Tiểu Long nói.

"Anh mang giọng hát và nghệ thuật cải lương đến với khán giả, anh đã gửi gắm thông điệp nhân văn sâu sắc rằng người nghệ sĩ đích thực phải tỏa sáng trên sân khấu và cống hiến cho cộng đồng"- NSND Nguyễn Thanh Tùng đã nói.

NSND Nguyễn Thanh Tùng -(giữa) ông nội của ca sĩ Khánh An chúc mừng đêm diễn thành công của cháu mình và NSƯT Kim Tiểu Long

"Những việc làm ý nghĩa của NSƯT Kim Tiểu Long là chất xúc tác đối với thế hệ nghệ sĩ trẻ trong việc cống hiến và làm việc ý nghĩa cho cộng đồng. Đó là một người nghệ sĩ có trái tim nhân ái" - ca sĩ Tuấn Vũ nói.



