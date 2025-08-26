NSƯT Kim Tiểu Long trao yêu thương mùa Vu Lan, lan tỏa tinh thần hiếu nghĩa





NSƯT Kim Tiểu Long biểu diễn văn nghệ tại Cà Mau

Ngoài ánh đèn sân khấu mùa này là một hành trình nhân ái quen thuộc mà NSƯT Kim Tiểu Long kiên trì thực hiện suốt nhiều năm qua. Anh chủ trương bên cạnh việc biểu diễn nghệ thuật, anh còn tổ chức những chuyến đi thiện nguyện, trao quà cho bà con nghèo, hồi hướng công đức cho cha mẹ và chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh.

Kim Tiểu Long luôn mang lại niềm vui cho người nghèo

"Gia đình tôi ở Vĩnh Long, từ nhỏ tôi đã thấy ba má tôi luôn chia sẻ với người nghèo những bửa ăn, những lúc khó khăn hoạn nạn. Lớn lên đi theo nghệ thuật, tôi cũng mong làm theo di nguyện của ba má mình, đó là sống phải biết chia sẻ" – NSƯT Kim Tiểu Long nói.

Từ trái sang: NSƯT Kim Tiểu Long, ca sĩ Nhật Minh, ca sĩ Võ Thùy Dung, Hồng Loan, NS Bình Tinh, Hồng Ni và Võ Việt Bân tại chương trình nghệ thuật thiện nguyện do NSƯT Kim Tiểu Long tổ chức

Ngày 24-8 vừa qua, tại Chùa Hưng Long (Cà Mau), NSƯT Kim Tiểu Long đã trao 1.000 phần quà gồm gạo, nước chấm, dầu ăn, những vật phẩm thiết yếu đến bà con nông dân nghèo trong vùng. Cùng với đó, anh và nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng đã tổ chức một chương trình văn nghệ ấm áp, đem tiếng hát, nụ cười và niềm vui đến cho bà con.

Không khí của những suất diễn văn nghệ từ thiện luôn tràn ngập sự gắn kết, khi nghệ sĩ và khán giả hòa chung trong tình thân, như những người con trong một đại gia đình.

NSƯT Kim Tiểu Long và các ca sĩ nhí là con nuôi của anh cùng tham gia biểu diễn văn nghệ thiện nguyện

Nghệ sĩ Bình Tinh, người em thân thiết trong nghề, xúc động chia sẻ: "Anh Kim Tiểu Long là một nghệ sĩ tài năng, là người sống rất có tình, có nghĩa. Những chuyến đi thiện nguyện của anh xuất phát từ tấm lòng chân thành, luôn nghĩ về cha mẹ và cũng luôn hướng đến bà con nghèo. Tôi tin rằng việc làm của anh đã gieo vào lòng nhiều người niềm tin yêu cuộc sống".

Ca sĩ Nhật Minh, người đồng hành trong chương trình thiện nguyện tại Cà Mau, cũng bày tỏ: "Điều tôi cảm phục nhất ở anh Kim Tiểu Long chính là sự bền bỉ. Anh làm từ thiện âm thầm, làm liên tục hằng năm, từ nhiều nơi ở quê nhà Vĩnh Long cho đến các tỉnh, thành khác. Tình cảm anh dành cho bà con nghèo thực sự lan tỏa và tạo nên niềm cảm hứng cho chúng tôi".

NSƯT Nhơn Hậu và NSƯT Kim Tiểu Long

Kim Tiểu Long "Cho đi không bao giờ mất"

Với NSƯT Kim Tiểu Long, từ thiện không phải là hành động phô trương, mà là cách để sống trọn đạo hiếu, để nhớ về công ơn sinh thành. "Ba má tôi dạy rằng, sống hãy biết cho đi, đó là điều sẽ không bao giờ mất" – NSƯT Kim Tiểu Long nói.

Mỗi phần quà được trao đi là một lời cầu nguyện cho cha mẹ, một ước vọng cho cuộc sống tốt đẹp hơn của những người khó khăn. Không dừng lại ở miền Tây Nam Bộ, những chuyến đi thiện nguyện của anh còn trải dài đến nhiều vùng quê khác. Đó là hành trình gieo hạt yêu thương mà anh coi là một phần tất yếu của cuộc đời nghệ sĩ.

NSƯT Kim Tiểu Long phát gạo cho bà con nông dân nghèo tại Cà Mau

Sắp tới, NSƯT Kim Tiểu Long sẽ có dịp hội ngộ cùng khán giả Thủ đô trong một chương trình ca nhạc thật ý nghĩa cùng biểu diễn với ca sĩ Tuấn Vũ, Mai Quốc Huy và Khánh An (12-10) với chủ đề "Thư tình em gái".

Anh chia sẻ mong muốn không chỉ mang đến cho khán giả những tiết mục nghệ thuật giàu cảm xúc, mà còn tiếp tục lan tỏa tinh thần Vu Lan – tinh thần hiếu nghĩa, nhân ái, gắn bó giữa con người với con người. T

rong đời sống hôm nay, những hành động thiện nguyện bền bỉ như của NSƯT Kim Tiểu Long chính là lời nhắc nhở đẹp đẽ về đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "ăn quả nhớ kẻ trồng cây".

"Hơn bao giờ hết, những việc làm của NSƯT Kim Tiểu Long là cách anh thực hiện bổn phận của người con, người nghệ sĩ sống trọn vẹn cùng nhân dân, cùng quê hương" – NS Bình Tinh nói.



