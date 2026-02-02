NSƯT Kim Tiểu Long quấy động Sân khấu học đường Mừng xuân Bính Ngọ 2026

NSƯT Kim Tiểu Long được các em học sinh Trường THCS Nguyễn Tri Phương yêu mến

Sáng 2-2, không khí chào xuân Bính Ngọ 2026 tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương (phường Diên Hồng, TP HCM) trở nên rộn ràng và đầy cảm xúc khi NSƯT Kim Tiểu Long xuất hiện trong chương trình Sân khấu học đường. Khán giả học sinh hồ hởi reo vang khi giao lưu với nghệ sĩ mà các em đã từng được xem anh trình diễn trên màn ảnh nhỏ.

NSƯT Kim Tiểu Long mang xuân đến với học sinh

Không cần sân khấu lớn hay ánh đèn cầu kỳ, chỉ bằng giọng ca và sự gần gũi, anh đã thực sự khuấy động không gian học đường, gieo vào lòng thầy cô và học sinh những rung động đẹp về nghệ thuật truyền thống.

Mở đầu chương trình, NSƯT Kim Tiểu Long chọn ca cổ "Hãy yên lòng mẹ ơi" – một tiết mục giàu chất tự sự, chậm rãi mà sâu lắng.

NSƯT Kim Tiểu Long đố vui có thưởng các em học sinh xoay quanh bài "Dạ cổ hoài lang" và bài vọng cổ

Giọng ca quen thuộc của anh vang lên giữa sân trường buổi sáng, mang theo tinh thần hiếu nghĩa, sự tri ân với gia đình và cội nguồn. Ngay sau đó, không khí chuyển sang rộn ràng, tươi mới với ca khúc "Áo mới Cà Mau" của nhạc sĩ Thanh Sơn, rồi lắng lại bằng dân ca "Khúc hát ân tình".

Ba tiết mục, ba sắc thái khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở điểm chung: tình yêu quê hương, con người và văn hóa Nam Bộ. Điều khiến chương trình trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở phần biểu diễn, mà còn ở những phút giao lưu ấm áp.

"Tôi chọn ba tiết mục này vì mang ý nghĩa ca ngợi lòng hiếu thảo, khí tiết hào hùng của dân tộc Việt và tinh thần đón tết an lành của nhân dân khi mà các em đã hoàn thành kỳ thi cuối năm đều đạt thành tích tốt" - NSƯT Kim Tiểu Long nói.

NSƯT Kim Tiểu Long trao tặng ban giám hiệu Trường THCS Nguyễn Tri Phương bộ lịch năm 2026

Giao lưu, đố vui - NSƯT Kim Tiểu Long kết nối yêu thương

Trong phần giao lưu, khi gắn kết với môn học "Giáo dục địa phương" - NSƯT Kim Tiểu Long đã đặt cho các em học sinh những câu đố xoay quanh "Dạ cổ hoài lang", bài "Áo mới Cà Mau" và làn điệu vọng cổ.

Bất ngờ và xúc động, anh lắng nghe các câu trả lời rành rọt, chính xác từ học sinh – những em nhỏ tưởng như rất xa với cải lương. Trước sự am hiểu và hào hứng ấy, anh bày tỏ niềm vui chân thành khi thấy thế hệ trẻ vẫn biết trân quý, gìn giữ giá trị văn hóa dân tộc.

CLB Sân khấu Lạc Long Quân hát bài "Đảng đã cho ta mùa xuân"

Chia sẻ tại chương trình, NSƯT Kim Tiểu Long cho biết anh luôn dành một tình cảm rất đặc biệt cho Sân khấu học đường. Bởi nhiều năm qua, năm nào anh cũng đồng hành cùng CLB Sân khấu Lạc Long Quân biểu diễn tại các trường học.

"Được trở lại sân trường, gặp các em học sinh trong những ngày đầu xuân, với tôi là một niềm hạnh phúc rất lớn. Tôi cảm kích và phấn khởi khi thấy các em chăm chú lắng nghe, trả lời đúng những câu hỏi về cải lương, vọng cổ. Điều đó cho tôi thêm niềm tin rằng nghệ thuật truyền thống vẫn đang được tiếp nối, vẫn có chỗ đứng trong trái tim thế hệ trẻ" – anh xúc động nói.

Sự cổ vũ nồng nhiệt của học sinh và thầy cô đã biến sân trường thành một không gian nghệ thuật sống động, nơi cải lương không còn là ký ức của quá khứ mà hiện diện gần gũi trong đời sống hôm nay.

Tam ca: (từ trái sang): Ngọc Trang, Thành Hiểu và Di Oanh biểu diễn ca khúc "Mai Vàng"

Những tràng pháo tay, những ánh mắt dõi theo say mê chính là minh chứng rõ nét cho sức sống bền bỉ của nghệ thuật truyền thống khi được trao truyền đúng cách.

Khép lại chương trình, món quà giản dị nhưng đầy ý nghĩa được NSƯT Kim Tiểu Long gửi tặng thầy cô và học sinh là những cuốn lịch treo tường in sáu chân dung của anh.

Món quà nhỏ ấy trở thành kỷ niệm đẹp của buổi sáng đầu xuân – nơi nghệ sĩ và học trò gặp nhau bằng sự đồng cảm, yêu thương và niềm tin vào tương lai của sân khấu dân tộc.

Chương trình Sân khấu học đường tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương thêm một lần cho thấy: khi nghệ sĩ đặt trọn tâm huyết, nhà trường mở rộng vòng tay, thì cải lương và dân ca vẫn có thể tìm được chỗ đứng vững vàng trong trái tim thế hệ trẻ, như một phần tự nhiên của mùa xuân văn hóa Việt Nam.



