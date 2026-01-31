LỜI CẢM ƠN TỪ GIẢI MAI VÀNG

Chương trình nghệ thuật và Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 31, năm 2025 vừa được Báo Người Lao Động tổ chức thành công vào đêm 29-01-2026 tại Nhà hát Thành phố (TP Hồ Chí Minh); để lại nhiều cảm xúc, ấn tượng và dư vị sâu lắng đối với toàn thể khách mời, văn nghệ sĩ cùng công chúng cả nước.

Ban Biên tập Báo Người Lao Động, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải Mai Vàng trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Ban Tuyên giao và Dân vận Thành ủy TP HCM và đại diện lãnh đạo nhiều sở, ban, ngành, Hội Nhà báo TP HCM, đại diện lãnh đạo các báo đài Trung ương, TP HCM đã đến dự và cùng trao giải cho các cá nhân, tập thể được vinh danh trong chương trình.

Trân trọng cảm ơn các đơn vị tài trợ, đồng hành: Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank), Tập đoàn Vingroup, cùng các đơn vị hỗ trợ: MCV Group, Công ty Cổ phần VCCORP, Công ty TNHH Sáng Tạo Mây Đỏ đã góp phần giúp Giải Mai Vàng năm nay thành công.

Cảm ơn Hội đồng nghệ thuật Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025, các văn nghệ sĩ, nhà báo đã tham gia giải thưởng với vai trò đóng góp chuyên môn. Cảm ơn bạn đọc Báo Người Lao Động – công chúng của Giải Mai Vàng đã nhiệt tình tham gia đề cử, bầu chọn, góp ý để Giải Mai Vàng có được thành công như mong muốn.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng chương trình khó tránh khỏi những sơ suất, kính mong mọi người chia sẻ, cảm thông.

Tiếp nối những thành công rực rỡ của Giải Mai Vàng 31 năm qua, đồng thời phát huy vị thế, uy tín và năng lực của một cơ quan báo chí - truyền thông thuộc Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Báo Người Lao Động sẽ không ngừng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển của TP Hồ Chí Minh và cả nước, đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

Trước thềm Xuân mới - Bính Ngọ 2026, kính chúc các đại biểu, khách mời, đơn vị tài trợ, đồng hành, văn nghệ sĩ, nhà báo và công chúng an khang, hạnh phúc, thành công!