HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

LỜI CẢM ƠN TỪ GIẢI MAI VÀNG

Báo Người Lao Động

(NLĐO) - Chương trình nghệ thuật và Lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 31, năm 2025 vừa được Báo Người Lao Động tổ chức thành công.

Chương trình nghệ thuật và Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 31, năm 2025 vừa được Báo Người Lao Động tổ chức thành công vào đêm 29-01-2026 tại Nhà hát Thành phố (TP Hồ Chí Minh); để lại nhiều cảm xúc, ấn tượng và dư vị sâu lắng đối với toàn thể khách mời, văn nghệ sĩ cùng công chúng cả nước.

LỜI CẢM ƠN TỪ GIẢI MAI VÀNG - Ảnh 1.

Ban Biên tập Báo Người Lao Động, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải Mai Vàng trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Ban Tuyên giao và Dân vận Thành ủy TP HCM và đại diện lãnh đạo nhiều sở, ban, ngành, Hội Nhà báo TP HCM, đại diện lãnh đạo các báo đài Trung ương, TP HCM đã đến dự và cùng trao giải cho các cá nhân, tập thể được vinh danh trong chương trình.

Trân trọng cảm ơn các đơn vị tài trợ, đồng hành: Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank), Tập đoàn Vingroup, cùng các đơn vị hỗ trợ: MCV Group, Công ty Cổ phần VCCORP, Công ty TNHH Sáng Tạo Mây Đỏ đã góp phần giúp Giải Mai Vàng năm nay thành công.

Cảm ơn Hội đồng nghệ thuật Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025, các văn nghệ sĩ, nhà báo đã tham gia giải thưởng với vai trò đóng góp chuyên môn. Cảm ơn bạn đọc Báo Người Lao Động – công chúng của Giải Mai Vàng đã nhiệt tình tham gia đề cử, bầu chọn, góp ý để Giải Mai Vàng có được thành công như mong muốn.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng chương trình khó tránh khỏi những sơ suất, kính mong mọi người chia sẻ, cảm thông.

Tiếp nối những thành công rực rỡ của Giải Mai Vàng 31 năm qua, đồng thời phát huy vị thế, uy tín và năng lực của một cơ quan báo chí - truyền thông thuộc Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Báo Người Lao Động sẽ không ngừng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển của TP Hồ Chí Minh và cả nước, đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

LỜI CẢM ƠN TỪ GIẢI MAI VÀNG - Ảnh 2.

Trước thềm Xuân mới - Bính Ngọ 2026, kính chúc các đại biểu, khách mời, đơn vị tài trợ, đồng hành, văn nghệ sĩ, nhà báo và công chúng an khang, hạnh phúc, thành công!

LỜI CẢM ƠN TỪ GIẢI MAI VÀNG - Ảnh 3.

LỜI CẢM ƠN TỪ GIẢI MAI VÀNG - Ảnh 4.

LỜI CẢM ƠN TỪ GIẢI MAI VÀNG - Ảnh 5.

Tin liên quan

Dư âm lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 31 - Năm 2025: Tạo vị thế cho thế hệ trẻ

Dư âm lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 31 - Năm 2025: Tạo vị thế cho thế hệ trẻ

Nhiều văn nghệ sĩ đã gắn bó với Giải Mai Vàng qua các năm, và họ vẫn mong muốn được tiếp tục sáng tạo mang lại thành quả mới

Lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 31 - hành trình tỏa sáng của nghệ thuật Việt

(NLĐO) - Lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 31 tại Nhà hát Thành phố HCM ngày 29-1 đã khắc họa sống động 31 năm tinh hoa của một giải thưởng uy tín

Giải Mai Vàng lần thứ 31: Hòa Minzy “bội thu”

(NLĐO) - Hòa Minzy vỡ òa cảm xúc khi đoạt đến 3 chiếc cúp giải Mai Vàng lần thứ 31 năm 2025

lễ trao giải công nghiệp văn hóa Giải Mai Vàng Chương trình nghệ thuật văn nghệ sĩ Nhà hát Thành phố
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo