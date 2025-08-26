HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Công an TP HCM bắt khẩn cấp 4 người sau khi ập vào một chung cư

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TP HCM đã bắt 4 người sau khi ập vào một chung cư, phát hiện nhiều sai phạm do một đối tượng nước ngoài cầm đầu

Ngày 26-8, Công an TP HCM cho biết đã ra lệnh bắt để tạm giam Luo Shenghua (tên gọi khác Nam, quốc tịch Trung Quốc), Vòng Quang Tuấn (SN 1984, quê Đồng Nai), Nguyễn Thành Phúc (SN 1987, quê Cần Thơ) và Lê Văn Kiểu (SN 2000, quê Cà Mau) về tội "Giữ người trái pháp luật". 

Trước đó, Công an Phường Lái Thiêu (TP HCM) tiếp nhận thông tin từ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam về việc 3 công dân Hàn Quốc bị giữ trái pháp luật. 

Công an TP HCM giải cứu 3 nạn nhân tại căn hộ chung cư

Phòng Cảnh sát hình sự và Công an Phường Lái Thiêu phối hợp đơn vị nghiệp vụ có liên quan xác định các nạn nhân bị giữ tại chung cư Emerald Golf View (Phường Lái Thiêu). 

Sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Lái Thiêu và một số đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành kiểm tra hành chính căn hộ, bắt quả tang 2 đối tượng đang giữ 3 người Hàn Quốc bên trong.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Luo Shenghua là đối tượng cầm đầu. Các nạn nhân tại Hàn Quốc có nhu cầu tìm việc làm; qua mạng xã hội, họ được một tài khoản hứa hẹn đưa sang Việt Nam làm việc với thu nhập cao.

Những người Hàn Quốc chỉ cần gửi ảnh hộ chiếu, các đối tượng sẽ chuẩn bị vé máy bay và đón tận nơi. 

Tin tưởng, các nạn nhân đồng ý và nhập cảnh Việt Nam ngày 14-8 qua sân bay Tân Sơn Nhất và bị đưa về khách sạn ở phường Thuận Giao, sau đó tiếp tục bị đưa về căn hộ tại chung cư Emerald Golf View. 

Tại đây, Luo Shenghua cùng đồng bọn yêu cầu các nạn nhân bán tài khoản ngân hàng hoặc bồi thường “chi phí” với tổng số tiền 4,5 triệu Won (khoảng hơn 80 triệu đồng) thì mới được đưa về Hàn Quốc. 

Luo Shenghua đã chỉ đạo và thuê Tuấn, Phúc và Kiểu đến căn hộ để trực tiếp giám sát. Các đối tượng này được hứa trả công từ 500.000 - 1 triệu đồng/người/ngày.

Công an TP HCM xác định Luo Shenghua là đối tượng chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo việc khống chế, yêu cầu trả tiền và thuê người giám sát; Vòng Quang Tuấn giúp sức tích cực, trực tiếp tìm và bố trí người canh giữ; Nguyễn Thành Phúc và Lê Văn Kiểu biết rõ hành vi sai trái nhưng vẫn tham gia nhằm hưởng lợi.

Công an TP HCM sẽ tiếp tục phối hợp công an các tỉnh, thành mở rộng điều tra, làm rõ đường dây đưa người nước ngoài vào Việt Nam với thủ đoạn lừa đảo, cưỡng ép với phương thức hoạt động tinh vi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự.

Đồng thời, khuyến cáo người dân cảnh giác trước các lời mời chào công việc “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội, nhằm tránh rơi vào bẫy tội phạm.

