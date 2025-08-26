HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Tây Ninh ra "tối hậu thư" với loạt dự án

Thanh Thảo

(NLĐO) - Việc ra "tối hậu thư" với các dự án chậm tiến độ, kéo dài nhiều năm thể hiện quyết tâm của Tây Ninh trong việc nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư...

Tỉnh Tây Ninh đang kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp dự án chậm tiến độ do lỗi chủ quan của nhà đầu tư, thu hồi những dự án kéo dài nhiều năm, hiệu quả thấp, gây lãng phí, ảnh hưởng đến đời sống người dân trong khu vực và môi trường đầu tư chung của tỉnh.

Qua rà soát, địa phương này đã phân loại các dự án chậm triển khai, kéo dài thành 2 nhóm. Đối với nhóm dự án thuộc thẩm quyền Trung ương hoặc liên quan đến tố tụng có 11 dự án.

Nhóm dự án thuộc thẩm quyền tỉnh chiếm số lượng lớn, với 158 dự án, trong đó, có 7 dự án quy mô lớn kéo dài nhiều năm và được cử tri phản ánh gay gắt.

Tây Ninh ra tối hậu thư xử lý các dự án chậm tiến độ kéo dài nhiều năm - Ảnh 1.

Khu Công nghiệp Đức Hòa III – Hồng Đạt chờ xác định nghĩa vụ tài chính do điều chỉnh quy hoạch

Có thể kể đến như Cụm Công nghiệp Nhựt Chánh II vướng tranh chấp nội bộ, chờ quyết định của tòa phúc thẩm và kết quả điều tra làm rõ của cơ quan công an; yêu cầu nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục trong quý III-2025 điều chỉnh tách 2 dự án để thành lập 2 cụm công nghiệp; hoàn thành các thủ tục còn lại. Trường hợp nhà đầu tư không thực hiện sẽ thu hồi dự án.

Khu dân cư đối diện Bệnh viện Đa khoa Long An chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng; nhà đầu tư không bảo đảm năng lực.

Khu dân cư Gò Đen đã cấp giấy, có đầu tư hạ tầng nhưng chưa hoàn chỉnh; không liên hệ được chủ đầu tư, dân chưa được cấp giấy đất. Tỉnh thông báo nhà đầu tư thực hiện các thủ tục cấp giấy đất; trường hợp nhà đầu tư không liên hệ thực hiện thì tỉnh sẽ hủy các giấy đất của công ty và cấp cho các hộ dân.

Khu Công nghiệp Đức Hòa III – Hồng Đạt chờ xác định nghĩa vụ tài chính do điều chỉnh quy hoạch. Trong quý III-2025 sớm xác định nghĩa vụ tài chính để nhà đầu tư thực hiện.

Khu dân cư Thái Bình Dương đã cấp giấy, có đầu tư hạ tầng nhưng chưa hoàn chỉnh; người đại diện mất, công ty bị phong tỏa hóa đơn, không thực hiện các thủ tục tiếp theo. Tỉnh tiếp tục thông báo nhà đầu tư thực hiện các thủ tục trong quý III-2025, trường hợp nhà đầu tư không thực hiện sẽ thu hồi dự án.

Việc ra "tối hậu thư" với các dự án chậm tiến độ, kéo dài nhiều năm thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, lành mạnh và phát triển bền vững.

Đồng thời, thực hiện chủ trương của Trung ương về đẩy mạnh phòng, chống lãng phí, cũng như kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; hỗ trợ, đôn đốc, nhắc nhở những nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, sớm đưa dự án vào hoạt động.

Tin liên quan

Tây Ninh kiến nghị trung ương hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiều dự án quan trọng

Tây Ninh kiến nghị trung ương hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiều dự án quan trọng

(NLĐO) - Các dự án Tây Ninh kiến nghị trung ương hỗ trợ góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống xâm nhập mặn, sạt lở bờ sông

Tây Ninh bố trí trên 1.550 tỉ đồng cho 25 dự án thủy lợi

(NLĐO) - Các dự án thủy lợi ở Tây Ninh còn hỗ trợ hạ tầng cho các cụm, khu công nghiệp trọng điểm, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế

Con số ấn tượng tại nhiều dự án ở Tây Ninh

(NLĐO)-Tỉnh Tây Ninh đã giải ngân 7.491 tỉ đồng, đạt gần 48% kế hoạch, cao hơn so với tỉ lệ chung của cả nước

