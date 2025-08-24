TP HCM đang đứng trước thời cơ, vận hội mới

Tại TP HCM chiều 23-8, phiên chính thức Đại hội Đại biểu Đảng bộ UBND TP HCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đã dự và phát biểu chỉ đạo.

Nhiều chỉ tiêu quan trọng

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP HCM - cho biết từ khi thành lập, Đảng bộ UBND TP HCM đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, luôn nỗ lực vì sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Theo ông Nguyễn Văn Được, trong nhiệm kỳ mới, TP HCM hướng đến trở thành đô thị văn minh, hiện đại, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu, thông minh, phát triển nhanh, hiện đại, có chất lượng sống tốt.

Để hiện thực hóa điều này, đại hội đề ra 19 chỉ tiêu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và 9 chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận; 3 chương trình đột phá, 5 công trình trọng điểm trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong đó có các chỉ tiêu quan trọng như TP HCM phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 10% - 11%/năm; kinh tế số chiếm từ 30% - 40%/GRDP. Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 14.000 - 15.000 USD, số căn hộ nhà ở xã hội tăng trên 199.000 căn…

Ba chương trình đột phá lần lượt là đột phá về khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế tư nhân; phát triển văn hóa - thể thao. Năm công trình trọng điểm có phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo chuẩn quốc tế; xây dựng đường sắt đô thị; phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM; xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ; xây dựng đề án xử lý cơ bản tình trạng ô nhiễm môi trường không khí tại thành phố.

Đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội. Ảnh: DUY PHÚ

Đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, tầm nhìn

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên biểu dương những kết quả của Đảng bộ UBND TP HCM trong nhiệm kỳ qua, nhất là trong bối cảnh phải thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ song song với sắp xếp bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM, thành phố đang đứng trước thời cơ, vận hội mới, trong đó, Đảng bộ UBND TP HCM có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và của TP HCM, do vậy cần tập trung đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, tầm nhìn đáp ứng với vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ. Đặc biệt, tiên quyết đặt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt; kinh tế là hàng đầu; văn hóa xã hội là nền tảng; quốc phòng - an ninh là trọng yếu, thường xuyên. Ngoài ra, tập trung nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo nguồn cán bộ, đánh giá đúng, sử dụng hợp lý cán bộ.

Nhìn nhận giai đoạn 2025-2030 TP HCM có những đặc thù riêng, ông Nguyễn Văn Nên đề nghị Đảng bộ UBND TP HCM chú trọng nghiên cứu, tham mưu các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM. Bên cạnh đó là triển khai đưa "bộ tứ trụ cột" (4 Nghị quyết 57/2024, 59/2025, 66/2025 và 68/2025 của Bộ Chính trị) đi vào cuộc sống.

Bí thư Thành ủy TP HCM cũng lưu ý đại hội thành công cũng chỉ là bước đầu, quan trọng là công tác triển khai nghị quyết, tạo ra giá trị, tạo ra sản phẩm. Do vậy, Bí thư Thành ủy TP HCM chỉ đạo sau đại hội, Đảng bộ UBND TP HCM xây dựng chương trình hành động cụ thể từng lĩnh vực, đề ra kế hoạch để triển khai có trọng tâm, rõ người, rõ việc, rõ lộ trình, đồng thời tập trung kiểm tra, giám sát, chỉ đạo thực hiện.

Chia sẻ với đồng bào Với tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách" và trách nhiệm của người đảng viên, Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TP HCM đã kêu gọi toàn thể đại biểu tham dự Đại hội tích cực hưởng ứng phong trào quyên góp, ủng hộ nhằm chia sẻ phần nào khó khăn, mất mát với đồng bào vùng thiên tai. Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tổng số tiền các đại biểu đã đóng góp tại đại hội gần 400 triệu đồng.



