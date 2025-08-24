HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Ban Bí thư chỉ đạo ứng phó với bão số 5 - Kajiki

P.Dương

(NLĐO) - Ban Bí thư yêu cầu ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, không được lơ là chủ quan với bão số 5 - Kajiki, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại xảy ra.

Ngày 23-8, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Công văn số 70-CV/TW của Ban Bí thư về việc ứng phó với cơn bão số 5 (tên quốc tế là Kajiki).

Ban Bí thư chỉ đạo ứng phó với bão số 5 - Kajiki - Ảnh 1.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị dùng loa kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão số 5. Ảnh: Hoàng Phúc

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và các trung tâm dự báo quốc tế, cơn bão số 5 - Kajiki có thể đạt cấp 12-13, giật cấp 15-16 tại khu vực Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ tỉnh Quảng Trị đến TP Huế.

TIN LIÊN QUAN

Đây là cơn bão có cường độ mạnh, đường đi và ảnh hưởng trên diện rộng. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo bão số 5 còn tiếp tục mạnh lên; đến sáng 25-8, bão có khả năng mạnh cấp 11-12, giật cấp 15, trên vùng biển từ tỉnh Thanh Hóa đến TP Huế và đi vào vùng đất liền khu vực Trung Bộ.

Trong Công văn gửi các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các ban đảng Trung ương; Đảng ủy các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương; các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Bí thư nhấn mạnh đây là cơn bão có cường độ mạnh, đường đi và ảnh hưởng trên diện rộng.

Chủ động ứng phó bão số 5 - Kajiki

Để chủ động ứng phó với bão và mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và tài sản Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội chủ động, tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, không được lơ là chủ quan với cơn bão số 5 - Kajiki, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại xảy ra; hằng ngày cập nhật tình hình, gửi báo cáo về Văn phòng Trung ương Đảng (trước 16 giờ hằng ngày).

Thường trực Ban Bí thư giao Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình, hằng ngày báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư tình hình liên quan.

Tin liên quan

Bão số 5 có thể giật cấp 15, 16 và thậm chí mạnh hơn, nguy hiểm không kém bão Yagi

Bão số 5 có thể giật cấp 15, 16 và thậm chí mạnh hơn, nguy hiểm không kém bão Yagi

(NLĐO) - Cơ quan khí tượng Việt Nam và quốc tế nhận định khả năng cơn bão số 5 có thể đạt cường độ cấp 12, 13, giật cấp 15, 16, thậm chí mạnh hơn.

Bão số 5 giật cấp 15 đổ bộ vào đâu ở miền Trung và khi nào?

(NLĐO) - Chuyên gia thời tiết chiều 23-8 đã đưa ra dự báo trong vòng 48 giờ tới, bão số 5 - bão Kajiki sẽ ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Phó Thủ tướng yêu cầu dự báo chính xác về cơn bão số 5 Kajiki

(NLĐO) - Đặc điểm của bão số 5 Kajiki khi dự báo vào Biển Đông là di chuyển nhanh, hoàn lưu rộng, chu kỳ hoạt động ngắn và liên tục tăng cường độ.

bão số 5 ứng phó bão bão vào miền Trung bão đổ bộ
