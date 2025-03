NSƯT Kim Tuyến và dàn sao Việt khuấy động thảm đỏ LHP Thái

Lễ khai mạc LHP Thái Lan tại Việt Nam 2025 diễn ra tại cụm rạp Lotte Nowzone (quận 1, TP HCM) tối 29-3.

NSƯT Kim Tuyến diện đầm trắng, khoe khéo vai trần gợi cảm tại sự kiện. Ngoài NSƯT Kim Tuyến, sự kiện còn có sự góp mặt của Hoa hậu Đền Hùng Giáng My, Hoa hậu Toàn cầu 2025 Nguyễn Đình Như Vân… khuấy động thảm đỏ.

NSƯT Kim Tuyến trên thảm đỏ LHP Thái Lan tại Việt Nam 2025

Hoa hậu Toàn cầu 2025 Nguyễn Đình Như Vân

Duyên dáng áo dài trắng

Loạt diễn viên trẻ của phim "Lật mặt 8: Vòng tay nắng" gồm: Bảo Ngọc, Tín Nguyễn, rapper Yuno Bigboi, Đoàn Thế Vinh, Anh Tú Wilson… cùng diện trang phục áo dài truyền thống, tham gia sự kiện. Họ thu hút chú ý ngay khi bước lên thảm đỏ.

Những diễn viên như Hải Triều, diễn viên nhí Huỳnh Hạo Khang, Vương Hoàng Long, Ngân Chí, người mẫu Mạc Trung Kiên… cũng có mặt.

Diễn viên Tín Nguyễn

Và các gương mặt trẻ khác của "Lật mặt 8: Vòng tay nắng"

Cùng diện áo dài

Yuno Bigboi

Đoàn Thế Vinh

Diễn viên Hải Triều

Từ trái sang: Hải Triều, Tín Nguyễn, Đoàn Thế Vinh

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My

Ngoài ra, LHP cũng quy tụ diễn viên, đạo diễn Thái Lan tham dự. Bà Wiraka Moodhitaporn – Tổng lãnh sự Thái Lan tại TP HCM, chia sẻ: "Năm nay, chúng ta cùng hướng tới một chủ đề ý nghĩa và thiết thực: "Tôn vinh câu chuyện, kết nối văn hóa". Chủ đề này không chỉ đề cao vẻ đẹp của nền văn hóa Thái Lan mà còn góp phần thúc đẩy sự gắn kết và trao đổi ý tưởng, kinh nghiệm giữa hai quốc gia".

Theo bà Wiraka Moodhitaporn, LHP Thái Lan tại Việt Nam 2025 là cơ hội tuyệt vời để mở rộng tầm nhìn và kết nối nhân dân hai nước, thông qua những bộ phim phản ánh nền văn hóa Thái Lan dưới nhiều góc độ khác nhau. Ban Tổ chức hy vọng rằng sự kiện này sẽ góp phần thắt chặt mối quan hệ và nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước.

Phim "Gấu yêu của anh" (tựa gốc: Muay Thai Hustle) được chọn chiếu mở màn LHP Thái Lan tại Việt Nam 2025.

Sự kiện do Cục Xúc tiến Thương mại Quốc tế, Bộ Thương mại Thái Lan tổ chức, kéo dài đến 31-3. Ngoài phim mở màn còn có hai tác phẩm khác: "The up rank" và "404 Chạy ngay đi" được chọn trình chiếu tại LHP.

Đại diện đoàn phim "Dưới đáy hồ"

Đoàn từ Thái Lan sang dự sự kiện