NSƯT Mỹ Châu khóc sưng mắt khi viếng mộ NSƯT Ngọc Đáng sau 4 năm

"Với tôi, đó là chuyến đi đầy nước mắt. Vì chị Mỹ Châu sinh sống ở Atlanta, rất ít khi đến bang California – Mỹ. Đây là lần đầu tiên sau 4 năm cố NSƯT Ngọc Đáng qua đời, chị mới đến viếng mộ và thắp nén hương nên chị rất xúc động" – nghệ sĩ Cẩm Thu kể.

Nghĩa tình của NSƯT Mỹ Châu với người bạn tri kỷ Ngọc Đáng

Nghệ sĩ Cẩm Thu kể, một buổi sáng lặng lẽ, không sân khấu, không ánh đèn, chỉ có ký ức và những giọt nước mắt. Nghệ sĩ Cẩm Thu đã đưa NSƯT Mỹ Châu đến viếng mộ Ngọc Đáng – người bạn tri kỷ một thời. Hình ảnh hai người phụ nữ ngồi bên nhau, nhắc lại những kỷ niệm cũ rồi lặng lẽ khóc, được chia sẻ trên trang cá nhân, đã chạm đến trái tim của nhiều đồng nghiệp và khán giả.

Nghệ sĩ Cẩm Thu và NSƯT Mỹ Châu

Đó là lần đầu tiên NSƯT Mỹ Châu trở lại viếng mộ người bạn thân thiết sau những biến cố của thời gian. Trên đất Mỹ, họ từng là những người bạn đồng hành, cùng chia sẻ nỗi nhớ sân khấu, cùng giữ lửa nghề trong những ngày xa quê. Khi hay tin Ngọc Đáng qua đời, nỗi đau ấy đã âm ỉ trong lòng người ở lại. Đó là hành trình đối diện với mất mát.

NSƯT Mỹ Châu khóc sưng mắt

Trong ký ức về NSƯT Ngọc Đáng, nghệ sĩ Cẩm Thu chia sẻ về những vai diễn mà hai nghệ sĩ Mỹ Châu, Ngọc Đáng đứng chung trên sân khấu khi còn ở trong nước. Bây giờ sau 4 năm cố NSƯT Ngọc Đáng qua đời, các nghệ sĩ từ quê nhà sang Mỹ du lịch đều đến nghĩa trang thắp nén hương nhớ đến bà.

"Khi còn sống, NSƯT Ngọc Đáng rất chan hòa, nghĩa tình với mọi người. Sự ra đi của bà để lại tiếc thương. Chuyến đi đến viếng mộ khiến NSƯT Mỹ Châu khóc sưng đôi mắt" – nghệ sĩ Cẩm Thu kể.

NSƯT Mỹ Châu viếng mộ cố NSƯT Ngọc Đáng

Trong giới nghệ thuật, NSƯT Mỹ Châu được nhắc đến như một người sống trọn nghĩa, trọn tình. Nhiều năm qua, dù sinh sống ở nước ngoài, bà vẫn đều đặn gửi tiền về hỗ trợ những nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn trong nước. Những khoản hỗ trợ ấy không ồn ào, nhưng đủ để giữ ấm những phận đời đang chật vật với nghề.

Bà cũng đã từng gửi tiền về giúp cố nghệ sĩ Lê Bình 10 triệu đồng để ông điều trị bệnh, dù bà và Lê Bình chưa hề gặp gỡ. "Cô Mỹ Châu là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo. Hàng năm cô đều gửi tiền về giúp những nghệ sĩ, công nhân sân khấu có hoàn cảnh khó khăn. Tôi đã thay mặt cô trao tặng món quà ý nghĩa đó cho các nghệ sĩ, công nhân hậu đài của Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long" – nghệ sĩ Bình Tinh nói.

Thoại Miêu, Thoại Mỹ thăm NSƯT Mỹ Châu

Cách đây không lâu, NSND Thoại Miêu và NSƯT Thoại Mỹ đã đến thăm NSƯT Mỹ Châu trong một chuyến du lịch sang Mỹ. Cuộc gặp gỡ thân tình giữa những nghệ sĩ cùng thời, cùng chia sẻ một ký ức sân khấu, càng làm rõ thêm chân dung một con người sống nặng nghĩa tình. NSND Thoại Miêu đã nhắc về bà với sự trân trọng: một người nghệ sĩ luôn chan chứa tình cảm, thủy chung với bạn nghề.

Mỗi lần trở lại California, NSƯT Mỹ Châu luôn dành thời gian đến thăm các nghệ sĩ tiền bối. Đó là một thói quen, cũng là một lựa chọn sống. Trong cách bà gìn giữ những mối quan hệ ấy, người ta nhận ra một chuẩn mực ứng xử nghề nghiệp – nơi sự tri ân được đặt ngang với tài năng. Chính điều đó khiến bà trở thành tấm gương để các thế hệ đàn em noi theo.

Từ trái sang: NSND Thoại Miêu, NSƯT Mỹ Châu và NSƯT Thoại Mỹ

Nghệ sĩ Cẩm Thu chia sẻ, trong chuyến đi này, NSƯT Mỹ Châu dự định đến thắp hương cho vợ chồng NSND Diệp Lang. Bà cũng mong muốn dành thời gian đến thăm nơi an nghỉ của cố nghệ sĩ Văn Chung và cố nghệ sĩ Hương Huyền (cha của nghệ sĩ Thanh Hằng – PV).

Mỹ Châu và Ngọc Đáng từng là những tên tuổi được công chúng yêu mến. Dù rời xa sân khấu, những vai diễn của họ vẫn sống trong ký ức khán giả như một phần của thời vàng son cải lương.

Sự ra đi của một nghệ sĩ không khép lại một hành trình, mà mở ra một khoảng trống. Khoảng trống ấy được lấp đầy bằng ký ức, bằng sự nhắc nhớ của đồng nghiệp, bằng những giọt nước mắt như buổi sáng hôm đó.







