Văn hóa - Văn nghệ

Sinh nhật ấm áp của nghệ sĩ Tú Trinh tại Khu dưỡng lão Thị Nghè

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) – Một ngày sinh nhật không ánh đèn sân khấu, không tiếng vỗ tay của khán giả, nhưng lại đầy ắp cảm xúc với Tú Trinh


Sinh nhật ấm áp của nghệ sĩ Tú Trinh tại Khu dưỡng lão Thị Nghè - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Huỳnh Thanh Trà tặng hoa chúc mừng sinh nhật nghệ sĩ Tú Trinh

Chọn điểm đến với những đồng nghiệp cao niên tại Khu dưỡng lão Thị Nghè, TP HCM, nghệ sĩ Tú Trinh đã có một ngày sinh nhật (23-4) thật ý nghĩa.

Trong không gian yên tĩnh của Khu dưỡng lão, sự xuất hiện của nghệ sĩ Tú Trinh mang theo không khí ấm áp hiếm có.

Huỳnh Thanh Trà tặng hoa mừng sinh nhật Tú Trinh

Không phải một buổi tiệc mừng theo cách quen thuộc, nữ nghệ sĩ dành trọn ngày đặc biệt của mình để sẻ chia, thăm hỏi những người từng cùng bà đi qua nhiều thăng trầm của sân khấu. Khoảnh khắc xúc động nhất diễn ra khi Huỳnh Thanh Trà trao tặng đóa hoa tươi thắm, gửi lời chúc mừng sinh nhật đến người bạn đồng nghiệp lâu năm.

Cử chỉ giản dị nhưng gợi mở cả một ký ức dài về một thời sân khấu rực rỡ, nơi họ từng đứng chung ánh đèn, cùng nhau tạo nên những vai diễn để đời.

Sinh nhật ấm áp của nghệ sĩ Tú Trinh tại Khu dưỡng lão Thị Nghè - Ảnh 2.

Em trai của nghệ sĩ Tú Trinh thăm hỏi nghệ sĩ Huỳnh Thanh Trà

Trong câu chuyện giữa hai nghệ sĩ, ký ức về Đoàn kịch nói Kim Cương được nhắc lại với tất cả sự trân trọng. Đó là quãng thời gian mà sân khấu kịch nói và cải lương còn giữ vị trí trung tâm trong đời sống tinh thần công chúng, nơi những nghệ sĩ như Tú Trinh và Huỳnh Thanh Trà đã dồn hết tâm huyết cho từng vai diễn.

"Chúng tôi còn khỏe, còn gặp nhau là vui lắm và hạnh phúc" – NS Tú Trinh nói.

Ký ức về sàn diễn Kim Cương

Họ kể cho nhau nghe về những đêm diễn kéo dài đến khuya, về những chuyến lưu diễn xa, về khán giả chen kín rạp mỗi khi sân khấu kịch nói Kim Cương ra mắt công chúng.

"Với chúng tôi, những điều tưởng chừng đã lùi xa nhưng vẫn sống động trong ký ức. Những câu chuyện ấy không mang màu hoài niệm bi lụy, mà là sự khẳng định một giá trị: đời sống nghệ sĩ được làm nên từ ký ức tập thể và tình đồng nghiệp bền chặt" – nghệ sĩ Huỳnh Thanh Trà nói.

Sinh nhật ấm áp của nghệ sĩ Tú Trinh tại Khu dưỡng lão Thị Nghè - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Diệu Hiền

Chuyến thăm của Tú Trinh không đơn thuần là một cuộc gặp gỡ cá nhân. Đó là một cách ứng xử văn hóa, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" trong giới nghệ thuật. Bà đã thăm và người em trai của bà là ông Hà Văn Tết, đã trao tặng số tiền đến các nghệ sĩ: Lam Sơn, Mạc Can, Ngọc Đáng, Diệu Hiền. Chút tấm lòng hảo tâm đối với nghệ sĩ lão thành.

Tú Trinh có một sinh nhật ý nghĩa

Khi nhiều nghệ sĩ cao niên đang sống trong không gian lặng lẽ của tuổi già, những cuộc trở về như sáng nay của nghệ sĩ Tú Trinh mang ý nghĩa như một nhịp cầu nối giữa quá khứ và hiện tại.

Nghệ sĩ Diệu Hiền vui mừng cho biết, mỗi tháng một lần nghệ sĩ Tú Trinh đều đến thăm các nghệ sĩ ở Khu dưỡng lão Thị Nghè. "Tú Trinh mang niềm vui và sự ấm áp đến cho chúng tôi, đồng thời mang cả năng lượng tích cực để chúng tôi sống tốt hơn. Tôi là fan của Tú Trinh, mỗi ngày đều nghe giọng đọc của Tú Trinh trên các kênh Youtube về địa danh, con người và thiên nhiên tươi đẹp, kể cả những bài về Đạo Phật, Tú Trinh đọc hay và truyền cảm lắm" - nghệ sĩ Diệu Hiền kể.

"Sinh nhật của một nghệ sĩ, vì thế, trở thành dịp để nhắc lại một giá trị căn cốt của sân khấu. Chúc Tú Trinh luôn hạnh phúc" – NS Huỳnh Thanh Trà nói.


Tú Trinh, Kiều Phượng Loan, Mỹ Chi – cuộc hội ngộ bất ngờ với ca khúc "Lệ đá"

(NLĐO) - Trong buổi gặp gỡ đầy cảm xúc được tổ chức tại TP HCM, ba nữ nghệ sĩ từng học chung lớp đã hội ngộ trên sân khấu

Nghệ sĩ Tú Trinh cho biết chị là mẫu diễn viên không hề chê vai phụ. Chị luôn ý thức phải làm mới mình để được lòng khán giả mộ điệu

