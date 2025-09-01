NSƯT Ngọc Trinh chia sẻ với Báo Người Lao Động về cuộc sống đời thường

Trước khi NSƯT Ngọc Trinh qua đời, phóng viên Báo Người Lao Động đã có buổi trò chuyện thân mật tại một quán cà phê bên dưới chung cư nơi chị sinh sống.

NSƯT Ngọc Trinh cho biết thời gian qua chị tham gia vào công việc giảng dạy, đào tạo diễn viên tại Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM và các trường đại học khác.

NSƯT Ngọc Trinh cho biết hạnh phúc với cuộc sống hiện tại

Ngoài ra, NSƯT Ngọc Trinh lập một kênh Youtube cá nhân và rất thích thú khi sản xuất nội dung trên mạng xã hội.

"Ngọc Trinh có kế hoạch lập kênh Youtube rất lâu rồi nhưng chưa thuận lợi nên tạm gác lại. Khi việc học đã hoàn thành thì Trinh tiếp tục cùng vài đứa em lập kênh trên mạng.

Trinh chia sẻ về cuộc sống, về việc làm đẹp, cách ăn mặc và kênh sẽ giúp cho Trinh gần khán giả của mình hơn. Trinh cũng đang mày mò vừa học vừa làm và mong có nhiều kinh nghiệm hơn trong lĩnh vực mới mẻ này", NSƯT Ngọc Trinh chia sẻ.

Thời gian đầu làm kênh Youtube, NSƯT Ngọc Trinh cho biết cũng gặp một số khó khăn nhất định nhưng được khán giả yêu thương, góp ý để nữ nghệ sĩ hoàn thiện hơn.

NSƯT cho biết có giai đoạn buồn và trầm cảm nhưng cố gắng vượt qua. "Thay vì mình buồn, bi quan thì mình suy nghĩ cánh cửa này đóng thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Lúc vui thì cũng không vui quá, cố gắng giữ thăng bằng sẽ hay hơn. Ngọc Trinh cảm thấy hạnh phúc vì có một công việc để làm, có ước mơ để thực hiện.