Sau thành công của dự án "Nàng Kiều" do Viện Goethe và Nhà hát Tuổi Trẻ hợp tác với 4 đạo diễn: Bùi Như Lai (Nhà hát Tuổi Trẻ), Trần Lực (đoàn kịch xã hội hóa LucTeam), Hồng Vân (Sân khấu kịch Hồng Vân) và nữ đạo diễn người Đức Amélie Niermeye, NSND Hồng Vân vừa dựng hoàn chỉnh tác phẩm này mang tên "Ngẫm Kiều" trên sân khấu The Garden Mall (190 Hồng Bàng, quận 5).



NSND Hồng Vân và các diễn viên trong vở "Ngẫm Kiều"





NS Hòa Hiệp trong vai Từ Hải

"Tôi đã đặt tên vở là "Ngẫm Kiều", chọn bối cảnh tại nhà Hoạn Thư kể câu chuyện về nàng Kiều với cái nhìn của giới trẻ hôm nay. MC Ốc Thanh Vân cùng lúc sẽ là người dẫn chuyện và hóa thân vào vai Tú Bà" – NSND Hồng Vân chia sẻ.

Đan xen giữa hiện thực với quá khứ là bình luận của người trẻ về số phận nghiệt ngã của nhân vật Thúy Kiều. Từ một "đề bài" khá thú vị khoảng 20 phút, NSND Hồng Vân đã lựa chọn giai đoạn cuộc đời của Kiều hai lần vào lầu xanh theo một cách kể riêng trong tác phẩm thử nghiệm "Ngẫm Kiều".

NS Yến Phạm trong vai Hoạn Thư

Kịch kết lại bằng một khẳng định mà tác giả Lê Quốc Nam muốn tìm sự đồng cảm từ khán giả, rằng chuyện của Kiều không phải do trời định mà do người định. Không khai thác sự bi lụy, truân chuyên của thân phận nàng Kiều, vở diễn của NSND Hồng Vân mong muốn mang tới cho khán giả một hình tượng nhân vật Kiều tràn đầy nghị lực sống thông qua diễn xuất tinh tế, âm nhạc do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác và ánh sáng phục vụ thật đắt cho chuyển đổi không gian.

NS Tuấn Dũng trong vai Sở Khanh

Vở có sự tham gia của các diễn viên: My Trần (Thúy Kiều), Tuấn Dũng (Sở Khanh), Ốc Thanh Vân (Tú Bà và người dẫn chuyện), Lê Lộc (Đạm Tiên), Trịnh Duy Anh (Thúc Sinh), Hòa Hiệp (Từ Hải), Yến Phạm (Hoạn Thư)…

NS Lê Lộc trong vai Đạm Tiên

MC Ốc Thanh Vân vai Tú Bà

Cảnh trong vở "Ngẫm Kiều"