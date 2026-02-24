HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

NSƯT Thanh Thanh Tâm về nước diễn live show "Tự tình quê hương"

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) - NSƯT Thanh Thanh Tâm sẽ trở lại sàn diễn với niềm hạnh phúc của người nghệ sĩ đã từng đoạt giải Mai Vàng


NSƯT Thanh Thanh Tâm trở lại với "Tự tình quê hương" - Ảnh 1.

NSƯT Thanh Thanh Tâm

Sáng mùng 8 Tết Bính Ngọ, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang đã phát đi thông báo về đêm diễn nghệ thuật cải lương mở màn cho năm 2026 tại TP HCM, đó là đêm diễn của NSƯT Thanh Thanh Tâm.

Sau nhiều năm xa sân khấu trong nước, NSƯT Thanh Thanh Tâm sẽ chính thức trở lại bằng chương trình cải lương đặc biệt "Tự tình quê hương", diễn ra tối 28-3-2026 tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (TP HCM). Đây được xem là một trong những sự kiện sân khấu đáng chú ý đầu năm, đánh dấu cuộc hạnh ngộ giữa nghệ sĩ và công chúng quê nhà.

Thanh Thanh Tâm - Cuộc trở về nhiều cảm xúc

Theo nội dung chương trình , "Tự tình quê hương" được dàn dựng như một đêm cải lương tâm sự, do chính NSƯT Thanh Thanh Tâm biên tập, xây dựng kịch bản cùng Quang Thành, Quang Nhã; đồng đạo diễn với NSƯT Lê Trung Thảo.

NSƯT Thanh Thanh Tâm trở lại với "Tự tình quê hương" - Ảnh 2.

NS Linh Châu và NSƯT Thanh Thanh Tâm diễn trích đoạn "Kiều Nguyệt Nga" tại Mỹ

Sau nhiều năm sinh sống và hoạt động nghệ thuật ở nước ngoài, sự trở lại lần này của chị mang ý nghĩa đặc biệt. Không chọn một live show thiên về tổng hợp ca khúc quen thuộc, 

NSƯT Thanh Thanh Tâm quyết định dựng một chương trình đậm chất cải lương, với cấu trúc gồm bài ca lẻ và các trích đoạn kinh điển, đặt trọng tâm vào hình tượng người phụ nữ trong lịch sử và bi kịch.

Mở đầu là bài ca "Tự tình quê hương" (Lê Thương – Phạm Duy – Cao Văn Lầu, lời cổ Quang Thành) – như một lời chào, lời tri ân quê nhà.

Tiếp đó là các trích đoạn: "Tâm sự Ngọc Hân" (tác giả Lê Duy Hạnh), "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân", "Hòn Vọng Phu" (Lưu Quang Vũ – chuyển thể cải lương Mộc Linh), "Truyền thuyết tình yêu", "Nữ hùng Mê Linh", "Thái hậu Dương Vân Nga"… 

Đây đều là những vai diễn đòi hỏi nội lực ca diễn, khả năng xử lý tâm lý phức tạp và bản lĩnh làm chủ sân khấu.

Ngọc Hân công chúa với tấm lòng son sắt, Dương Vân Nga trước quyết định lịch sử, Trưng Trắc với khí phách Mê Linh… là những nhân vật vừa mang tính biểu tượng dân tộc, vừa là thử thách nghề nghiệp.

NSƯT Thanh Thanh Tâm trở lại với "Tự tình quê hương" - Ảnh 3.

Tại Mỹ, nhiều năm qua NSƯT Thanh Thanh Tâm là một trong số ít nghệ sĩ cải lương giữ lửa nghề

Thanh Thanh Tâm hội ngộ các đồng nghiệp thân thương

Chương trình sẽ quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi: NSND Phượng Loan, NSND Hữu Quốc, NSƯT Vân Hà, NSƯT Tú Sương, NSƯT Võ Minh Lâm, NSƯT Hoàng Nhất, NSƯT Tuấn Thanh, NSƯT Trọng Nghĩa, Bình Tinh… Sự kết hợp giữa các thế hệ tạo nên diện mạo đa sắc cho đêm diễn.

Lực lượng nghệ sĩ kỳ cựu mang đến sự chuẩn mực về ca diễn; lớp nghệ sĩ trẻ góp phần làm mới nhịp điệu sân khấu. Ê-kíp sáng tạo cũng được đầu tư bài bản với thiết kế sân khấu Trường Lộc – Văn Thiết, âm thanh NSƯT Võ Anh Kiệt, ánh sáng NSƯT Thiện Mỹ, phần tân nhạc Thái Dũng, cổ nhạc Duy Khanh… cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc của một chương trình đánh dấu cột mốc trở lại.

"Tôi muốn được hát lại cho khán giả quê nhà"

Chia sẻ trước đêm diễn, NSƯT Thanh Thanh Tâm bộc bạch: "Sau nhiều năm xa sân khấu trong nước, tôi luôn đau đáu một ngày được đứng lại trên sàn diễn quê hương. Tôi muốn được hát, được sống trọn vẹn với cải lương trước khán giả đã từng yêu thương mình".

Bà cho biết việc lựa chọn các trích đoạn lịch sử, dã sử là cách để gửi gắm tình cảm: "Tôi chọn những nhân vật giàu khí phách và chiều sâu nội tâm. Qua số phận họ, tôi như kể lại hành trình của chính mình – một người nghệ sĩ luôn hướng về quê nhà".

NSƯT Thanh Thanh Tâm trở lại với "Tự tình quê hương" - Ảnh 4.

NSƯT Thanh Thanh Tâm trong lần về nước thăm vợ chồng tác giả Lê Duy Hạnh cùng với con trai

Đối với bà, "Tự tình quê hương" không đơn thuần là một đêm diễn, mà là cuộc hạnh ngộ. "Được trở về và được khán giả đón nhận đã là hạnh phúc lớn. Tôi xem đây là lời tri ân dành cho tổ nghiệp và công chúng".

Thanh Thanh Tâm - Sự kiện sân khấu đầu năm

Trong bối cảnh sân khấu cải lương đang nỗ lực tìm lại sức hút, một chương trình được đầu tư chuyên môn nghiêm túc, mang dấu ấn cá nhân rõ nét như "Tự tình quê hương" tạo nên điểm nhấn đáng kể đầu năm 2026.

Sự trở lại của NSƯT Thanh Thanh Tâm không dừng ở câu chuyện cá nhân. Nó gợi nhắc về mối dây gắn kết giữa nghệ sĩ và quê hương, giữa ký ức sân khấu và khán giả nhiều thế hệ. Nhất là với Giải Mai Vàng của Báo Người Lao Động khi bà nhiều năm liền được bạn đọc bầu chọn và được trao giải với những vai diễn ấn tượng.

Thủ pháp dàn dựng và ý nghĩa của một cuộc trở về

Điểm đáng chú ý trong cấu trúc "Tự tình quê hương" nằm ở thủ pháp dàn dựng hứa hẹn sẽ đạt được chất lượng nghệ thuật. "Chương trình không đi theo mạch kể tuyến tính mà chọn cách xâu chuỗi các trích đoạn lịch sử, dã sử và tâm lý xã hội như những lát cắt trong cuộc đời nghệ thuật. 

Mỗi nhân vật là một mảnh ghép nội tâm, vừa độc lập vừa liên kết trong một trường cảm xúc chung: nỗi niềm người phụ nữ trước lựa chọn lớn của sự nghiệp sân khấu mà tôi đã theo đuổi".

Trong bối cảnh TP HCM đang xác lập vị thế trung tâm công nghiệp văn hóa, sự trở về của một nghệ sĩ từng thành danh, từng đoạt Giải Mai Vàng là sự dịch chuyển ngược dòng, từ không gian biểu diễn cộng đồng kiều bào về lại sàn diễn truyền thống trong nước.

Sự kiện này góp thêm một tín hiệu tích cực cho cải lương – loại hình đang cần những cú hích từ uy tín cá nhân và giá trị nghề. Cuộc trở về ấy cũng đặt ra một thông điệp: nghệ sĩ dù đi xa vẫn có điểm tựa tinh thần là quê hương.

NSƯT Thanh Thanh Tâm trở lại với "Tự tình quê hương" - Ảnh 5.

NSƯT Thanh Thanh Tâm đón tết tại quê nhà, chuẩn bị biểu diễn show "Tự tình quê hương"

Trước thềm đêm diễn, NSƯT Thanh Thanh Tâm chia sẻ trong xúc động: "Ngày đặt chân về lại sân khấu trong nước để chuẩn bị cho chương trình, tôi thật sự nghẹn ngào. Bao nhiêu năm xa quê, tôi luôn mong có một đêm diễn đúng nghĩa để gửi lời tri ân khán giả. Được đứng lại trên sàn diễn này, tôi run như ngày đầu đi hát".

Bà cho biết niềm vui lớn nhất không nằm ở quy mô chương trình mà ở cảm giác được hát giữa quê hương: "Tôi hạnh phúc vì còn được Tổ nghiệp thương, còn đủ sức khỏe để ca, để diễn. Mỗi vai diễn trong chương trình đều gắn với một giai đoạn đời tôi. Khi tập lại, tôi vừa phấn khởi vừa xúc động. Có lúc nước mắt rơi vì nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ".

Với bà, "Tự tình quê hương" là một lời hứa: "Tôi mong khán giả đến rạp để cùng tôi ôn lại những ký ức thật đẹp về nghệ thuật cải lương, nơi tôi đã được trưởng thành, được dìu dắt và sẽ thấy một Thanh Thanh Tâm vẫn giữ lửa nghề, vẫn hết lòng với cải lương. Tôi trở về với tâm thế biết ơn và mong được tiếp tục cống hiến".


