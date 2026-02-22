Lần đầu trình diễn mapping ngũ hành, Đường hoa TPHCM 2026 đón 1,8 triệu lượt khách

Chiều 22-2, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) - đơn vị chủ trì tổ chức cho biết đúng 21 giờ hôm nay, Đường hoa TPHCM Tết Bính Ngọ 2026 (tên trước đây là Đường hoa Nguyễn Huệ) với chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình", chính thức bế mạc.

Đường hoa TPHCM Tết Bính Ngọ 2026 sẽ chính thức bế mạc vào lúc 21 giờ tối nay; Ảnh: QUANG LIÊM

Đường hoa hai phiên bản trải nghiệm trong cùng một không gian đã chào đón hơn 1,8 triệu lượt khách đến tham quan thưởng lãm; trong đó nhiều người đã đến Đường hoa ít nhất hai lần để thưởng thức cả hai phiên bản.

Trình diễn mapping trên linh vật ngựa tại cổng chào Đường hoa

Đường hoa khép lại với buổi biểu diễn mapping lượt cuối cùng vào lúc 21 giờ đêm 22-2. Như vậy, công nghệ mapping lần đầu tiên diễn ra trên Đường hoa sẽ kết thúc 22 lần trình chiếu với năm kịch bản tương ứng ngũ hành Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ, biểu trưng cho sự lưu chuyển, luân chuyển và biến đổi không ngừng nghỉ.

Trình diễn mapping trên linh vật ngựa tại cổng chào Đường hoa

Song song đó, công nghệ AR với phiên bản ngựa phi có thể áp dụng bất kể không gian và thời gian qua app TikTok cũng được rất nhiều người trải nghiệm.

Saigontourist Group cho hay Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 đánh dấu 23 năm tổ chức thành công, phục vụ tổng cộng hơn 26 triệu lượt khách. Công tác tổ chức Đường hoa qua các năm đã đạt được độ chuyên nghiệp từ khâu chuẩn bị, thiết kế, truyền thông, thi công, an ninh trật tự, khai mạc, phục vụ, bế mạc và thu dọn.

Người dân tham quan, check-in Đường hoa; Ảnh: QUANG LIÊM

Đặc biệt, sự phát triển không ngừng của công nghệ đã tạo ra những phiên bản phù hợp và đã được triển khai trên Đường hoa, góp phần làm phong phú trải nghiệm du xuân của người dân và du khách.

Chỉ tính riêng các báo tại TPHCM, tổng cộng đã có gần 300 tin bài về Đường hoa được đăng tải, chưa kể bản tin truyền hình và tin tức trên mạng xã hội của báo đài.

Đặc biệt, hàng triệu tấm ảnh du xuân trên Đường hoa của người dân và bạn bè quốc tế đã góp phần không nhỏ trong việc quảng bá hoạt động chào mừng Tết Nguyên đán tại TPHCM trên cả nước và quốc tế.

Năm 2026 cũng đánh dấu sự mở rộng của Đường hoa TPHCM khi Đường hoa được tổ chức thực hiện đồng bộ tại 3 điểm là Phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), Công viên trung tâm (phường Bình Dương) và công viên Quang Trung (phường Vũng Tàu). Theo ghi nhận tổng lượt khách tham quan tại ba điểm đạt trên 2,2 triệu lượt khách.

Giữ lại đại cảnh linh vật ngựa thêm một tháng Như những năm trước, cổng chào và cổng kết Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 sẽ được lưu giữ đến 21 giờ ngày 22-3, đúng một tháng kể từ thời điểm bế mạc. Việc lưu giữ đại cảnh cổng chào và cổng kết Đường hoa được thực hiện theo sự chỉ đạo của UBND TPHCM từ năm 2022.





