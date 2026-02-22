HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

"Phim Tết thích nhất Báu vật trời cho"

Thùy Trang

(NLĐO) - Đây là cảm giác của nhiều khán giả có chung sở thích khi dành thời gian ra rạp những ngày Tết nguyên đán để "cày" phim Việt.

Dấu ấn của "Báu vật trời cho"

Trong chuỗi phim Việt ra rạp dịp Tết nguyên đán những ngày qua gồm "Thỏ ơi!!!", "Nhà ba tôi một phòng", "Báu vật trời cho", "Mùi phở"... "Báu vật trời cho" là tác phẩm điện ảnh Việt mang màu sắc gia đình - tình cảm - hài hước. Phim được yêu mến vì dung hòa nhiều cung bậc cảm xúc, phù hợp với tinh thần sum vầy đầu năm.

Tính tới mùng 5 Tết (21-2), phim cán mốc trên 41 tỉ đồng, trở thành ngựa ô khó đoán khi khán giả bắt đầu chọn lựa nhiều hơn ngoài rạp.

"Có những địa phương, những rạp dù chỉ có 1 suất mỗi ngày nhưng tỉ lệ lấp đầy của phim vẫn tăng đều mỗi ngày. Những suất chiếu không còn chỗ trống kể cả không có sự kiện giao lưu với diễn viên là những động lực rất lớn cho chúng tôi" - đại diện NSX chia sẻ.

"Phim Tết thích nhất Báu vật Trời cho" - Ảnh 1.

Đoàn phim "Báu vật trời cho" giao lưu cùng khán giả

Tại những buổi cinetour, dàn cast nhận được rất nhiều sự yêu mến từ phía khán giả. Ngoài những câu hỏi mà khán giả đặt ra, phim còn được ưu ái khi có khán giả nhận định đây là bộ phim gia đình dễ chịu nhất mà khán giả được coi mùa Tết. 

Không ồn ào, bi luỵ, bộ phim nổi bật với dàn diễn viên thực lực, góc máy điện ảnh, kịch bản lớp lang cùng màu sắc "rực rỡ như Tết".

Clip khán giả nhận xét

Câu chuyện xoay quanh Ngọc (Phương Anh Đào) - một người phụ nữ từng có quá khứ nhiều lầm lỡ, sống ngoài vòng an toàn của xã hội. Kể từ khi có con, Ngọc quyết định từ bỏ cuộc sống cũ, liên tục thay đổi nơi ở để bảo vệ con trai nhỏ khỏi những hệ lụy của quá khứ. 

Tuy nhiên, bóng ma năm xưa vẫn không buông tha, buộc hai mẹ con phải tìm đến một làng chài ven biển để lánh nạn.

"Phim Tết thích nhất Báu vật Trời cho" - Ảnh 2.

Diễn viên Tuấn Trần đi cinetour

Tại đây, hành trình của Ngọc và bé Tô (bé Mì Gói) dần mở ra những mối quan hệ mới, những va chạm tình cảm và cả những bí mật chưa kịp nói thành lời. Phim khéo léo đan xen giữa yếu tố gia đình, tình yêu đôi lứa, hành động và những khoảnh khắc mang tính chữa lành.

Các mảng miếng hài được cài cắm duyên dáng, vừa đủ để tạo tiếng cười, trong khi những phân đoạn cảm xúc lại được xử lý tiết chế, tránh bi lụy.

Thiện cảm từ cặp đôi Phương Anh Đào - Tuấn Trần

"Báu vật trời cho" ghi điểm ở những câu thoại gần gũi, có chiều sâu, chạm đến cảm xúc khán giả. Có những khoảnh khắc khiến người xem bật cười thoải mái, nhưng cũng có những đoạn lắng lại, đủ để cảm nhận tình thân và sự hy sinh âm thầm của những người làm cha, làm mẹ. Nhịp phim không vội vàng, cho phép câu chuyện được kể từ tốn và đi đến cái kết tròn trịa.

"Phim Tết thích nhất Báu vật Trời cho" - Ảnh 3.

Tuấn Trần và Quách Ngọc Ngoan

Về mặt diễn xuất, Phương Anh Đào (vai Ngọc) và Tuấn Trần (vai Hồng) là cặp đôi tạo được thiện cảm rõ rệt. Cả hai thể hiện sự tự nhiên trong từng tương tác, mang đến cảm giác gần gũi, ngọt ngào. 

Vai diễn trong B"áu vật trời cho" cũng giúp cả hai thoát khỏi hình ảnh quen thuộc của các dự án trước, đặc biệt là Phương Anh Đào, khi nhân vật lần này được khai thác theo hướng mạnh mẽ hơn, gai góc hơn nhưng vẫn giữ được sự nữ tính và chiều sâu nội tâm.

Nhân vật Ngọc có đến ba người đàn ông theo đuổi, mỗi mối quan hệ mang một sắc thái riêng. Dù vẫn là hình ảnh người phụ nữ chịu nhiều khó khăn, vai diễn lần này không lặp lại khuôn mẫu cũ mà mở ra hướng tiếp cận mới, chủ động và nhiều lớp cảm xúc hơn.

"Phim Tết thích nhất Báu vật Trời cho" - Ảnh 4.

Đoàn phim "Báu vật trời cho" tại cinetour

Đây là phim Tết đầu tiên của đạo diễn Lê Thanh Sơn và cũng là phim Việt duy nhất trong mùa Tết 2026 được trình chiếu ở định dạng IMAX.

