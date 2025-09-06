NSƯT, TS Bùi Như Lai được bổ nhiệm tân hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội

PGS TS Tạ Quang Đông - Thứ Trưởng Bộ VHTTDL- trao Quyết định bổ nhiệm NSƯT, Tiến sĩ Bùi Như Lai giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội (Hanoi University of Theatre and Cinema -HUTAC).

Ngày 5-9, tại Trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đã diễn ra Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm NSƯT, Tiến sĩ Bùi Như Lai giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội (Hanoi University of Theatre and Cinema -HUTAC).

Về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - đơn vị chủ trì buổi lễ, có sự tham dự của PGS.TS. Tạ Quang Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (BVHTTDL); ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ VHTTDL cùng đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ.

Về phía Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội tham dự có: TS. Phạm Đắc Thi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; TS. Phạm Trí Thành, Chủ tịch Hội đồng trường, cùng đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh Niên, lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm.

Ông Bùi Như Lai nỗ lực hết mình cho sự nghiệp đào tạo

Các đồng nghiệp, lãnh đạo chủ chốt tham gia Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm NSƯT, Tiến sĩ Bùi Như Lai giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội (Hanoi University of Theatre and Cinema -HUTAC).

Phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Hiệu trưởng Bùi Như Lai, Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội là đơn vị đào tạo trọng điểm của khối nghệ thuật, với nhiều thế hệ nghệ sĩ, đạo diễn, quay phim, biên kịch… góp phần khẳng định vị thế điện ảnh và sân khấu Việt Nam.

Ông cho biết Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã, đang và sẽ tiếp tục đầu tư để Nhà trường giữ vững vị thế tiên phong, vươn tầm khu vực. Thứ trưởng nhấn mạnh, chức vụ Hiệu trưởng không chỉ là danh hiệu mà là trọng trách lớn, gắn với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho điện ảnh, sân khấu và các ngành văn hóa nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Ông tin tưởng, với sự đồng lòng của tập thể, tân Hiệu trưởng sẽ cùng Nhà trường phát triển mạnh mẽ, hội nhập quốc tế, đồng thời bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống.

Từ trái sang: NSND Việt Anh, Thạc sĩ - Nhà biên kịch, nhà văn Nguyễn Thu Phương và NSƯT, TS Bùi Như Lai tại TP HCM

Bùi Như Lai – Niềm kỳ vọng của chiếc nôi đào tạo nghệ thuật uy tín

Tại lễ nhận nhiệm vụ, tân Hiệu trưởng Bùi Như Lai trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, quan tâm của Đảng ủy Bộ và Lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Ông bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tin tưởng giao trọng trách Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội.

Ông cho rằng sự tín nhiệm cao từ tập thể giảng viên, cán bộ và Hội đồng trường vừa là vinh dự lớn lao, vừa là trách nhiệm nặng nề, thôi thúc bản thân không ngừng nỗ lực để đáp lại kỳ vọng.

Với tinh thần đó, ông kêu gọi sự chung sức đồng lòng để hoàn thành sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực nghệ thuật vừa có phẩm chất nhân cách, vừa giỏi chuyên môn, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

NSƯT, TS Bùi Như Lai (người thứ tư hàng trên, từ trái sang) và lớp Thạc sĩ sân khấu khu vực phía Nam

"Chúng tôi sẽ nỗ lực, quyết tâm hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ được giao; cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và người học phát huy truyền thống hơn 60 năm của HUTAC, phấn đấu đưa Nhà trường ngày càng phát triển, vươn tầm khu vực và quốc tế, đồng thời bảo tồn, phát huy và lan tỏa những giá trị nghệ thuật truyền thống, xứng đáng với nền văn hóa giàu bản sắc dân tộc" – NSƯT, TS Bùi Như Lai nói.

NSƯT, TS. Bùi Như Lai hứa hẹn sẽ cùng tập thể HUTAC viết tiếp những trang mới, xứng đáng là cái nôi của nhiều thế hệ nghệ sĩ tài năng, góp phần nâng tầm văn hóa - nghệ thuật Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

Bùi Như Lai – Thành tựu nghệ thuật đáng nể

Sinh năm 1979, xuất thân từ gia đình lao động. Ông tốt nghiệp ngành Diễn viên kịch, sau đó học Đạo diễn sân khấu tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Nghệ thuật học.

Trên sân khấu, ông từng là diễn viên và đạo diễn của Nhà hát Tuổi trẻ, đảm nhiệm vai trò Trưởng đoàn Kịch hình thể và Trưởng đoàn Kịch 1. Ông đã từng vào TP HCM biểu diễn, nhận được sự yêu mến của công chúng.

Với phong cách sáng tạo độc đáo, ông đã để lại nhiều tác phẩm có dấu ấn, vừa kế thừa tinh hoa truyền thống vừa mang hơi thở đương đại.

Từ năm 2019, ông trở về Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội giảng dạy, nghiên cứu và lần lượt giữ các cương vị: Phó Trưởng khoa, Trưởng khoa Sân khấu, Phó Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ Sân khấu, Đảng ủy viên.

Thạc sĩ Lê Thị Bích (Nhà hát Chèo VN), Thạc sĩ - đạo diễn Thanh Hiệp đại diện Ban cán sự lớp K21 trao tặng hoa cho NSƯT, TS Bùi Như Lai chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11)

Bùi Như Lai – Góp phần đào tạo Thạc sĩ phía Nam

Ở mỗi vị trí, ông đều thể hiện bản lĩnh quản lý, tư duy đổi mới và khả năng kết nối, gắn kết tập thể. Đặc biệt, ông là một trong số ít những thành viên chủ trương tổ chức tuyển sinh các khóa đào tạo Cao học tại TP HCM và các tỉnh thành phía Nam, để nhiều nghệ sĩ, đạo diễn, tác giả, nhà báo tham gia và hoàn thành quá trình học tập và hiện nay đã có các Thạc sĩ chuyên ngành về điện ảnh – truyền hình; sân khấu như: Trịnh Kim Chi, Hạnh Thúy, Hồ Hồng Thắm, Thanh Hiệp, Tuyết Vân, Hữu Tiến, Bùi Minh Hoàng, Nhật Cường, Minh Cao, Hồ Ngọc Trinh…đang công tác trên nhiều lãnh vực VHNT tại TP HCM và các tỉnh thành phía Nam.

Ông đã từng vào giảng dạy tại TP HCM, truyền đạt nhiều kiến thức cho các nghệ sĩ, đạo diễn, tác giả để Khóa K21 đạt được thành tựu và chuẩn bị Khóa K22 bảo vệ đề cương, sau đó tiến hành bảo vệ luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Sân khấu, Điện ảnh – Truyền hình. Chính nỗ lực này đã giúp cho Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP HCM có thêm nhiều thạc sĩ đủ trình độ đứng lớp, giảng dạy bậc đại học.

NSƯT, TS Bùi Như Lai

NSƯT, TS Bùi Như Lai là đạo diễn của nhiều vở diễn đoạt giải thưởng lớn: "Tái sinh" - Giải Đạo diễn sáng tạo xuất sắc (2020) và Huy chương Vàng tại Liên hoan nghệ thuật sân khấu về hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân. "Đến bờ bên kia"; Huy chương Vàng tại Liên hoan Quốc tế Sân khấu Thử nghiệm (2022).

Vở "Ê-đíp làm vua" (Huy chương Bạc tại cùng liên hoan); "Chén thuốc độc" (2021) - tái dựng vở kịch nói đầu tiên của sân khấu Việt Nam chào mừng kỷ niệm 100 năm Sân khấu Việt Nam; "Như hạt mưa sa" (2024) - đoạt nhiều giải thưởng tại Liên hoan sân khấu cá trường nghệ thuật châu Á.

Ngoài sân khấu, ông cũng tham gia điện ảnh - truyền hình với các vai diễn ấn tượng trong: "Dưới bóng cây hạnh phúc" (2023) và "Cha tôi, người ở lại" (2025).

Với những cống hiến bền bỉ, năm 2019, Bùi Như Lai được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú và Huân chương Lao động hạng Ba.

"Trước đó, ông từng nhận Giải thưởng Tài năng trẻ sân khấu (2003). Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho một nghệ sĩ - nhà giáo luôn tận hiến cho nghệ thuật và sự nghiệp đào tạo" – NSND Hoài Huệ nhận định.



