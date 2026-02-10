NSƯT Vân Khánh nói thẳng về áp lực "ma cũ, ma mới"

NSƯT Vân Khánh nhận định chương trình "Người kể chuyện tình" là bệ phóng cho nhiều giọng ca giàu tố chất, góp phần đa dạng các gam màu cho đời sống nhạc Việt.

"Diễn xuất vốn không phải thế mạnh của nhiều ca sĩ nhưng chính điều đó lại giúp các bạn có thêm cảm xúc, biết dẫn dắt câu chuyện của bài hát thay vì chỉ đơn thuần là phô diễn giọng ca. Tuy nhiên, với tôi, yếu tố quan trọng nhất vẫn là giọng hát" - nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Đánh giá về dàn thí sinh ở vòng bán kết năm nay, cô cho rằng đa số đều là những ca sĩ đã có kinh nghiệm sân khấu và từng tham gia nhiều cuộc thi, vì vậy kỹ năng và khả năng xử lý bài hát khá đồng đều.

NSƯT Vân Khánh là giám khảo khách mời của tập 16 chương trình "Người kể chuyện tình"

Gắn bó nhiều năm với dòng nhạc dân ca trữ tình quê hương, NSƯT Vân Khánh cho rằng trong bối cảnh nhạc trẻ và công nghệ số phát triển mạnh mẽ, mỗi dòng nhạc vẫn có chỗ đứng riêng và song song tồn tại. Âm nhạc không mất đi mà là một vòng lặp và phù hợp với từng thời điểm.

Nhắc lại câu chuyện từng gặp áp lực thời điểm mới nghề, NSƯT Vân Khánh cho rằng đó chỉ là một phần tất yếu của hành trình trưởng thành.

"Ngày đó, còn non trẻ nên tôi thấy mọi thứ rất nặng nề. Nhưng khi nhìn lại, tôi nhận ra những chuyện ấy thật ra không quá lớn" - cô bày tỏ.

Theo nữ nghệ sĩ, đôi khi vì hào quang và cảm xúc nhất thời, một số nghệ sĩ có cách ứng xử chưa thật sự phù hợp. Tuy nhiên, cô đánh giá cao thế hệ trẻ hiện nay bởi sự văn minh, hiện đại và bản lĩnh. Dù là người mới vào nghề, các bạn vẫn rất tự tin, độc lập và dám thể hiện cái tôi. Điều này khác hẳn với sự rụt rè của thế hệ trước.

Cô cho rằng nếu gặp những tình huống không vui, nghệ sĩ trẻ nên xem đó như một trải nghiệm để học cách nhường nhịn và hoàn thiện bản thân

"Tự tin và bản lĩnh là rất tốt nhưng để đi đường dài, các bạn cần biết học hỏi, khiêm tốn và chăm chỉ. Đó mới là những yếu tố giúp sự nghiệp phát triển bền vững" - NSƯT Vân Khánh nhắn nhủ.

"Người kể chuyện tình" tập 16 phát sóng 21 giờ ngày 12-2 trên kênh THVL1.