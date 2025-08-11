Nguyễn Phi Hùng, Vân Khánh "Trò chuyện cùng thời gian" về nhạc sĩ Hoàng Hiệp

Từ trái sang: Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, cố nhạc sĩ Hoàng Hiệp và NSƯT Vân Khánh

Tối 14-8, tại Nhà hát Truyền hình HTV sẽ tổ chức đêm nhạc "Trò chuyện cùng thời gian" vinh danh người nhạc sĩ đã dành trọn cho ông viết nên những bản tình ca đi cùng năm tháng, đó chính là nhạc sĩ Hoàng Hiệp.

Hoàng Hiệp - Những lát cắt của ký ức trong giai điệu

Ca sĩ NSƯT Vân Khánh chia sẻ: "Đó là những ca khúc thấm đẫm tình quê, tình người và lòng yêu nước da diết. Đây không chỉ là một chương trình nghệ thuật, mà còn là một cuộc gặp gỡ giữa âm nhạc và ký ức, giữa ca sĩ và khán giả từng sống, từng yêu, từng mơ trong giai điệu của ông".

Âm nhạc của nhạc sĩ Hoàng Hiệp chính là sự mềm mại mà mãnh liệt, giản dị mà sâu thẳm, vừa như câu chuyện của riêng ai đó, vừa như tiếng lòng của cả một thế hệ.

Trong sự nghiệp sáng tác hơn nửa thế kỷ, nhạc sĩ Hoàng Hiệp đã để lại cho đời những tác phẩm đã trở thành tài sản chung của nền âm nhạc Nước nhà. Mỗi ca khúc của ông là một bức tranh ký ức với sông nước êm đềm, nơi có những dãy núi trầm mặc, có những ngày tuổi trẻ hăm hở và cả những rung động dịu dàng nhất của trái tim.

HTV tổ chức đêm nhạc vinh danh nhạc sĩ Hoàng Hiệp

Từ "Trường Sơn Đông – Trường Sơn Tây" đầy lửa nhiệt huyết, "Trở về dòng sông tuổi thơ" thấm đẫm chất thi ca, đến "Câu hò bên bờ Hiền Lương" da diết tình quê hương, khát vọng được sống trong hòa bình… tất cả đều mang dấu ấn Hoàng Hiệp: giai điệu đẹp, ca từ mộc mạc mà chạm sâu vào lòng người.

Nhạc Hoàng Hiệp không chỉ hoài niệm mà là sự sống động của ký ức

"Trò chuyện cùng thời gian" không phải là một buổi nhạc hoài cổ đơn thuần. Sự hoài niệm ở đây không khép lại quá khứ, mà mở ra để âm nhạc dẫn lối về những điều khán giả yêu âm nhạc từng thương, từng nhớ.

"Tôi tin khán giả không cần thuộc làu từng câu hát, chỉ cần đến và mở lòng, họ sẽ nhận ra mình đang ở giữa một không gian gần gũi, ấm áp, nơi mỗi giai điệu đều mang sức sống lan tỏa" – Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng tâm sự khi nói về âm nhạc của Hoàng Hiệp.

NSƯT Phạm Thế Vĩ

Hoàng Hiệp – Nghe nhạc để gặp lại chính mình

Chương trình hứa hẹn mang đến những phần trình diễn giàu cảm xúc với sự góp mặt của nhiều giọng ca quen thuộc, thể hiện những sáng tác bất hủ của nhạc sĩ Hoàng Hiệp như: "Trở về dòng sông tuổi thơ" (Hồ Trung Dũng và vũ đoàn Rex); "Câu hò bên bờ Hiền Lương" (NSƯT Vân Khánh, Quốc Đại); "Trường Sơn Đông – Trường Sơn Tây" (Đông Triều, Mỹ Hảo); "Cô gái vót chông" (Tố Hoa và vũ đoàn Rex); "Lá đỏ" (NSƯT Phạm Thế Vĩ và vũ đoàn Rex); "Chút thơ tình người lính biển" (Nguyễn Phi Hùng); "Em vẫn đợi anh về" (NSƯT Vân Khánh và vũ đoàn Rex); "Đồng đội" (Nhóm hát 135); "Đánh mất" (Quang Hà và vũ đoàn Rex); "Nơi anh gặp em" (Lưu Hiền Trinh); "Con đường có lá me bay" (Tố Hoa, Triệu Lộc); "Nhớ về Hà Nội" (NSƯT Phương Anh); "Thành phố tôi yêu" (Nhóm hát 135, Mắt Ngọc và vũ đoàn Rex)….

Ca sĩ Đông Triều

Sự đan xen giữa những tên tuổi gắn bó lâu năm và thế hệ nghệ sĩ mới sẽ làm những ca khúc quen thuộc trở nên tươi mới trong cách thể hiện, nhưng vẫn vẹn nguyên hồn cốt.

"Trò chuyện cùng thời gian" hứa hẹn là một đêm âm nhạc tôn vinh người nhạc sĩ lớn đã cống hiến cho đất nước nhiều tác phẩm âm nhạc để đời.

Đây còn là không gian để nhắc người yêu nhạc và người sáng tác ca khúc hiện nay khi được chạm đến tầng sâu của cảm xúc hãy biết nâng niu và gìn giữ, phát huy giá trị hào hùng mà các thế hệ đi trước đã cống hiến cho Tổ quốc.