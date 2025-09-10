Duy trì sự phát triển tích cực của TP HCM





Chiều 9-9, UBND TP HCM tổ chức phiên họp về tình hình, kết quả kinh tế - xã hội tháng 8; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 9-2025. Phiên họp do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được chủ trì.

Thu hút gần 6,891 tỉ USD

Theo báo cáo của UBND TP HCM, trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2025, thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Trong đó, lũy kế 8 tháng, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 524.234 tỉ đồng, đạt 78,1% dự toán Trung ương giao và tăng 15,5% so với cùng kỳ. Đặc biệt, thu từ tiền sử dụng đất đạt 39.754 tỉ đồng, bằng 391,3% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng, TP HCM đã thu hút được gần 6,891 tỉ USD, tăng 58,02% so với cùng kỳ năm 2024.

Công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân được các ngành, các cấp đặc biệt quan tâm; chăm sóc sức khỏe và y tế, giáo dục được chú trọng triển khai. Các hoạt động xây dựng kinh tế số, xã hội số tiếp tục được củng cố và tăng cường. Hoạt động đối ngoại được tổ chức hiệu quả với các hoạt động gặp gỡ, tiếp đón quốc tế. An ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

TP HCM cơ bản hoàn tất việc sắp xếp, kiện toàn 9 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố và 283 đơn vị sự nghiệp thuộc sở, ban, ngành, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, đã giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách theo Nghị định 178 và Nghị định 67 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, bảo đảm quyền lợi chính đáng, giữ vững sự ổn định trong toàn hệ thống.

UBND TP HCM đã tham mưu tổ chức thành công 2 kỳ họp chuyên đề của HĐND thành phố, qua đó, ban hành 32 Nghị quyết. Các Nghị quyết này kịp thời tháo gỡ vướng mắc về pháp luật, tiêu chuẩn, chế độ, định mức; đồng thời tạo hành lang pháp lý rõ ràng, khả thi cho công tác quản lý và điều hành.

Thành phố cũng đã tập trung cao cho việc xây dựng, hoàn thiện đề án điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết 98, huy động sự tham gia của nhiều sở, ngành, chuyên gia. Đây là cơ sở để tạo lập cơ chế, chính sách đột phá, phù hợp yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới.

Cũng trong thời gian qua, TP HCM đã khởi công hàng loạt dự án quan trọng, tạo động lực phát triển, tiêu biểu như nạo vét, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi, nâng cấp mở rộng đường ĐT 748, xây dựng nhà ở xã hội tại số 4 Phan Chu Trinh (phường Bình Thạnh)...

Thực hiện thành công mục tiêu kép

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm, thành phố đã có nhiều điểm sáng. Nổi bật là thực hiện thành công mục tiêu kép.

Cụ thể, thành phố vừa thực hiện tốt việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, làm đúng, làm trúng và kịp thời các chỉ đạo của Trung ương vừa phát triển kinh tế - xã hội với những gam màu sáng. TP HCM vẫn duy trì được sự phát triển tích cực, giữ vai trò là cực tăng trưởng của quốc gia.

Chủ tịch UBND TP HCM dẫn chứng tổng thu ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm đạt con số ấn tượng; giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp khá tốt. Nhiều dự án, doanh nghiệp đã được gỡ vướng, từ đó giải phóng được nguồn lực, tăng thu ngân sách, đóng góp cho sự phát triển.

Theo ông Nguyễn Văn Được, trong những tháng còn lại, nhiệm vụ của TP HCM rất nặng nề. Do đó, ông đề nghị toàn thành phố tiếp tục hoàn thiện bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó, đầu tư căn cơ, bài bản từ phần mềm cho đến phần cứng và con người cho 38 tổ địa bàn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP HCM đặt tại các phường, xã để giải quyết hồ sơ phi địa giới hành chính...

Với 3 Nghị quyết về hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ vừa được HĐND thành phố thông qua, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị sớm cụ thể hóa, đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. Với các xã, phường và đặc khu, Chủ tịch yêu cầu đặc biệt quan tâm công tác giải phóng mặt bằng, nhất là các công trình trọng điểm của thành phố. Ngoài ra, đề xuất các dự án đầu tư công của năm 2026 và nhiệm kỳ tới. Trong đó, tập trung vào những công trình trọng điểm mà chủ yếu là giao thông và an sinh xã hội.

Thành phố cũng khẩn trương hoàn tất điều chỉnh, bổ sung "Đề án xây dựng trình Quốc hội ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15". Nhất là cần bổ sung những cơ chế giúp cho TP HCM phát triển vượt bậc, bảo đảm tăng trưởng 2 con số.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được lưu ý toàn thành phố phải đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và giải phóng mặt bằng. Đồng thời nhấn mạnh phải tăng cường các giải pháp này thì mới bảo đảm cho tăng trưởng của thành phố đạt 8,5% vào cuối năm nay.

Bố trí đúng người, đúng chuyên môn Giám đốc Sở Nội vụ TP HCM Phạm Thị Thanh Hiền cho rằng trong thời gian tới, các sở, ban, ngành thành phố cùng UBND cấp xã cần rà soát cơ cấu tổ chức bên trong đơn vị mình. Qua đó, tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp lại các cơ quan, đơn vị trực thuộc, giảm thiểu đầu mối và xóa bỏ những chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời quan tâm thực hiện bố trí nhân sự đúng người, đúng chuyên môn để phát huy tối đa sở trường, năng lực của từng cá nhân. Theo bà Phạm Thị Thanh Hiền, việc đổi mới phương thức làm việc và đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa về công vụ là nhiệm vụ cốt lõi để bảo đảm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành trơn tru. Do vậy, thành phố cần xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu chung cho phép liên thông và chia sẻ thông tin một cách liền mạch giữa các sở, ban, ngành và giữa thành phố với cấp xã. Tích hợp các nền tảng số vào quy trình làm việc, từ quản lý hồ sơ, lưu chuyển văn bản đến thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Cần đào tạo để cán bộ, công chức làm chủ công nghệ, kỹ năng số, khai thác dữ liệu và thích ứng với môi trường số.



