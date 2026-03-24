NSƯT Vũ Xuân Trang ươm mầm thế hệ xem trọng ngòi bút sáng tác

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

NSƯT Vũ Xuân Trang ươm mầm thế hệ xem trọng ngòi bút sáng tác

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) – Liên tục mở 10 khóa đào tạo nghề biên kịch, NSƯT Vũ Xuân Trang gieo mầm những người kể chuyện thời đại số


NSƯT Vũ Xuân Trang đau đáu với nghề biên kịch, ươm mầm thế hệ xem trọng ngòi bút sáng tác - Ảnh 1.

NSƯT Vũ Xuân Trang và NSND Trịnh Kim Chi trong vở kịch dựa theo tác phẩm của Vũ Trọng Phụng ("Làm đĩ" diễn trên sân khấu kịch Phú Nhuận)

Thời đại ai cũng có thể trở thành "người sáng tạo", câu chuyện về những người viết kịch bản, những "kiến trúc sư thầm lặng" lại càng trở nên cấp thiết. NSƯT Vũ Xuân Trang, với hơn 20 năm kinh nghiệm thực chiến, vẫn đau đáu một điều: làm sao để nghề biên kịch không chỉ tồn tại, mà còn được tôn vinh đúng giá trị.

Khóa học biên kịch lần thứ 10 do anh trực tiếp giảng dạy, dự kiến khai giảng vào tháng 4, chính là câu trả lời bền bỉ cho nỗi trăn trở ấy.

Vũ Xuân Trang với nghề "ẩn mình" nhưng quyết định sinh mệnh tác phẩm

Ở thời đại mà TikTok, YouTube, phim ngắn hay các nền tảng số bùng nổ, nhiều người lầm tưởng rằng chỉ cần ý tưởng nhanh, hình ảnh đẹp là đủ. Nhưng theo NSƯT Vũ Xuân Trang, "cái lõi của mọi sản phẩm vẫn là câu chuyện". "Biên kịch là người định hình linh hồn tác phẩm. Nếu không có kịch bản tốt, đạo diễn giỏi hay diễn viên xuất sắc cũng khó cứu được một sản phẩm thiếu nền tảng," anh chia sẻ.

Theo anh, từ sân khấu, phim truyền hình đến các video ngắn lan tỏa trên mạng xã hội, tất cả đều cần một cấu trúc kể chuyện chặt chẽ, một mạch cảm xúc hợp lý. Đó là lý do nghề biên kịch, theo anh, đang trở thành một trong những nghề "dễ kiếm việc" nhất – nhưng cũng dễ bị xem nhẹ nhất.

NSƯT Vũ Xuân Trang đau đáu với nghề biên kịch, ươm mầm thế hệ xem trọng ngòi bút sáng tác - Ảnh 2.

NSƯT Vũ Xuân Trang và diễn viên Tuấn Dũng

Hai mươi năm đi dọc các loại hình kịch bản

Ngoài nghề diễn, NSƯT Vũ Xuân Trang còn là một "người trong cuộc" của công tác biên kịch. Hơn hai thập niên, anh đi qua nhiều lĩnh vực: sân khấu, phim truyền hình, phim ngắn, nội dung số, kịch bản sự kiện… Anh tham gia kịch truyền hình, kịch sàn diễn và cả màn ảnh rộng khi điện ảnh cần những tư duy sáng tác cấp tiến. "Tôi gần như tham gia và làm công tác chỉnh sửa, cải tiến để kịch bản lên sàn phải chắc và ra công chúng đạt hiểu quả" – anh nói.

Chính trải nghiệm đa dạng này giúp anh nhìn rõ sự chuyển dịch của nghề: Từ kịch bản sân khấu truyền thống, đến phim truyền hình, điện ảnh và hôm nay là các nền tảng số như YouTube, TikTok, content marketing. Anh nói: "Ngày xưa viết kịch bản là để dựng một vở diễn hay một bộ phim. Bây giờ, một kịch bản có thể là clip 30 giây, nhưng vẫn phải đủ cấu trúc, đủ cao trào. Nghề không mất đi – chỉ chuyển mình",

NSƯT Vũ Xuân Trang đau đáu với nghề biên kịch, ươm mầm thế hệ xem trọng ngòi bút sáng tác - Ảnh 3.

NS Hoàng Thy luôn âm thầm đứng sau những thành công của chồng - NSƯT Vũ Xuân Trang

Lớp học thứ 10 của Vũ Xuân Trang: không chỉ dạy viết, mà dạy tư duy

Khóa học biên kịch lần thứ 10 do NSƯT Vũ Xuân Trang trực tiếp đứng lớp được xem như một "lò luyện" cho những người trẻ muốn bước vào nghề một cách bài bản.

Điểm khác biệt của lớp học này ngoài lý thuyết còn dạy về hệ thống tư duy sáng tạo được xây dựng xuyên suốt. "Tôi sẽ cung cấp cho các bạn trẻ yêu nghề biên kịch cách viết logline – tinh gọn ý tưởng; Nắm vững cấu trúc kịch bản cho mọi thể loại; Ngôn ngữ điện ảnh và sân khấu; Phương pháp chuyển thể từ văn học, đời sống; Kỹ thuật viết phim ngắn, nội dung TikTok; Xây dựng proposal và pitching ý tưởng; Thực hành viết và hoàn thiện kịch bản cá nhân. Đặc biệt, mỗi học viên khi kết thúc khóa học đều phải hoàn thành một kịch bản hoàn chỉnh – như một "tấm vé" bước vào thị trường" – NSƯT Vũ Xuân Trang nói.

Gieo mầm những "người kể chuyện" mới

Điều khiến NSƯT Vũ Xuân Trang trăn trở không phải là số lượng người học, mà là chất lượng người làm nghề. "Một xã hội có nhiều người kể chuyện hay, đó là một xã hội có chiều sâu văn hóa. Biên kịch không chỉ viết để giải trí, mà còn để lưu giữ ký ức, phản ánh đời sống và định hình cảm xúc cộng đồng," anh chia sẻ.

Trong nhiều năm, biên kịch thường đứng phía sau ánh đèn sân khấu. Nhưng thời đại số đang buộc nghề này phải "bước ra ánh sáng" – như một lực lượng sáng tạo trung tâm. Những khóa đào tạo đầy tâm huyết của NSƯT Vũ Xuân Trang là một thông điệp rất đẹp, muốn hướng đến việc thúc đẩy công nghiệp văn hóa phát triển, phải bắt đầu từ những người viết kịch bản.

Tin liên quan

Vũ Xuân Trang, Hoàng Thy nâng bước mùa xuân cho các diễn viên trẻ "Xóm kịch"

(NLĐO) - Vũ Xuân Trang, Hoàng Thy nỗ lực tổ chức sáng đèn dịp tết để "Xóm kịch" quảng bá những gương mặt trẻ đón xuân cùng khán giả

NSƯT Vũ Xuân Trang tạo cơ hội cho diễn viên trẻ tỏa sáng trong kịch sử Việt và văn học

(NLĐO) - Hai hướng đi một khát vọng truyền nghề, Vũ Xuân Trang đã bền bỉ cống hiến và làm tốt công tác đào tạo

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo