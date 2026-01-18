HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Hơn cả một ca sĩ, Hà Anh Tuấn là một "thương hiệu"

Thùy Trang, ảnh: Duy Phú

(NLĐO)- Một lần nữa, Hà Anh Tuấn cho thấy bản thân là một thương hiệu của một giai đoạn âm nhạc tân tiến của nền nhạc Việt.

Lại một live concert của Hà Anh Tuấn hơn cả mong đợi

Hơn cả một ca sĩ, Hà Anh Tuấn là một "thương hiệu" - Ảnh 1.

Một sân khấu không thể tuyệt vời hơn

Hà Anh Tuấn liveconcert "THE ROSE" của ca sĩ Hà Anh Tuấn diễn ra tối 17-1 tại sân vận động Đà Lạt (Lâm Đồng), một lần nữa làm khán giả hài lòng. 

Thật ra, cả chuỗi concert Sketch a rose của ca sĩ Hà Anh Tuấn suốt nhiều năm qua đã đủ để khẳng định Hà Anh Tuấn là một thương hiệu mạnh của thị trường nhạc Việt. 

Vậy nên, có THE ROSE hay không thì thương hiệu ấy vẫn đủ mạnh để thuyết phục khán giả, thậm chí những khán giả chưa từng thích giọng hát Hà Anh Tuấn trước đây.

Hành trình của Sketch a rose ở Việt Nam, Mỹ, Úc, Singapore và bây giờ là THE ROSE vào những ngày cận kề năm mới, không chỉ là những đêm diễn giải trí mà là một cánh cửa mở ra niềm hi vọng. 

Bảo rằng đó là khát vọng vươn mình của nhạc Việt, bước vào guồng quay mặc định của âm nhạc thế giới thì khó. Bởi lẽ, hành trình đó cần sự chung tay của mọi người. Sự nỗ lực của một người, dù có tạo hiệu ứng thế nào cũng như muối bỏ bể.

Hơn cả một ca sĩ, Hà Anh Tuấn là một "thương hiệu" - Ảnh 2.

Sân khấu đẹp đến nao lòng

Nhưng cánh cửa mà Hà Anh Tuấn đang mở ra chính là khát vọng nâng tầm nhạc Việt, cụ thể là thị phần biểu diễn của thị trường nhạc Việt. 

Nếu những ngày trước, khán giả xem các live concert của sao ngoại và chỉ biết trầm trồ đầy ước vọng thì nay, điều ấy (chất lượng dàn dựng các liveconcert) nằm trong tầm tay. 

Cứ nhìn vào các sân khấu và mới nhất là THE ROSE của Hà Anh Tuấn, khán giả sẽ phải thừa nhận "concept dàn dựng liveconcert của nhạc Việt ngang tầm thậm chí nhỉnh hơn nhiều liveconcert của sao ngoại".

Điều trước nay thị trường biểu diễn của nhạc Việt thiếu là tài chính và lòng quả cảm về việc dám đổ tiền đầu tư cho một chương trình. Và nay, điều đó gần như đã được khắc phục. Không chỉ ở chuỗi liveconcert của Hà Anh Tuấn mà nhiều chương trình biểu diễn khác. 

Nhìn sân vận động Đà Lạt đông nghịt người với gần 20 ngàn khán giả, hẳn ai cũng phải gật gù "Hà Anh Tuấn làm show chỉ có lời". Điều ấy đúng khi giá vé xem concert của Hà Anh Tuấn không rẻ, thậm chí nhỉnh hơn cả sao ngoại.

Hơn cả một ca sĩ, Hà Anh Tuấn là một "thương hiệu" - Ảnh 3.

Tư duy âm nhạc của Hà Anh Tuấn không cần phải bàn

Nhưng với những người làm nghề, nhìn vào những công trình đầu tư cho THE ROSE, ai cũng biết rõ "Hà Anh Tuấn làm concert vì đam mê". Một sân khấu đẹp đến nao lòng cũng cho thấy mức đầu tư "dã man". Mặt sân vận động được bảo toàn bằng việc lắp ráp mặt sân gỗ để che mặt sân cỏ. 

Xem THE ROSE của Hà Anh Tuấn, đâu đâu khán giả cũng có thể nhìn thấy những con số. Và khi những con số ấy được cộng lại với nhau, điều mà Hà Anh Tuấn có được chỉ là sự yêu mến của khán giả không hơn không kém. 

Như chia sẻ của Hà Anh Tuấn trong liveconcert THE ROSE của mình: "Một nghệ sĩ được làm công việc mà họ say mê, đó là điều hạnh phúc lớn nhất đời rồi. Tuấn có được niềm hạnh phúc ấy và Tuấn luôn tận hưởng nó một cách trọn vẹn. Đó là Tuấn được hát và được hát cho khán giả yêu mến âm nhạc của mình".

Không đao to búa lớn, không khát vọng dời non lấp bể, âm nhạc của Hà Anh Tuấn chỉ gói gọn trong một chữ "đỉnh"

Hà Anh Tuấn kinh doanh thương hiệu của chính mình một cách hiệu quả và tinh tế. Ở đó, cái tên Hà Anh Tuấn bảo chứng cho chất lượng của những ca khúc mới chưa có dịp được tiếp cận với số đông khán giả. 

Sân khấu của Hà Anh Tuấn cũng bảo chứng cho những cái tên, giọng ca chưa có dịp đến gần hơn với khán giả dù họ rất tài năng. Và Hà Anh Tuấn luôn là cái tên bảo chứng rằng những gì anh yêu thích (một bài hát hay một giọng ca) đều có giá trị và xứng đáng được lan tỏa đến đông đảo khán giả. 

Và anh đã làm rất tốt sứ mệnh giới thiệu những điều mới ấy đến khán giả, dù anh chưa từng nhận "đó là việc bản thân anh phải làm hay chí ít đó là việc của mình".

Hà Anh Tuấn cứ "cũ" nhưng đáng yêu vô cùng

Trong đêm Hà Anh Tuấn liveconcert "THE ROSE", Hà Anh Tuấn kể chuyện anh thay mặt khán giả của mình đến thăm các bệnh nhi ung thư và bệnh nhân ung thư vào một dịp nọ với mong muốn được chung tay, giúp sức. 

Anh kể "có những bệnh nhân vất vả đến mức không có chi phí để về quê. Có những bệnh nhân về quê thăm nhà vài hôm vào ngày tết rồi mãi mãi không trở lại bệnh viện để tiếp tục điều trị. Những câu chuyện ấy thật buồn và cảm xúc".

Hơn cả một ca sĩ, Hà Anh Tuấn là một "thương hiệu" - Ảnh 4.

Hà Anh Tuấn không cần phải cố gắng làm bất cứ gì

Vì vậy, Hà Anh Tuấn quyết định biến những cảm xúc không vui mà anh từng được nghe về các bệnh nhân ung thư bằng cách tạo cho họ những chuyến xe về quê thật vui vẻ ngày tết. 

1 tỉ đồng trích từ đêm Hà Anh Tuấn liveconcert "THE ROSE" giúp cho bệnh nhân ung thư và đặc biệt là bệnh nhi ung thư về quê Tết này.

Việc trích doanh thu từ đêm nhạc để góp vào các hoạt động thiện nguyện gần như là một công thức rất cũ của Hà Anh Tuấn. Công thức ấy "cũ" đến mức được mặc định trong lòng khán giả vì mỗi lần Hà Anh Tuấn tuyên bố đồng hành cùng một quỹ thiện nguyện nào đó, khán giả không còn thấy bất ngờ nữa. 

Nhưng dù có cũ thế nào thì hành động của Hà Anh Tuấn cũng làm khán giả tan chảy. Một hành động đáng yêu đến mức nếu Hà Anh Tuấn vẫn miệt mài làm show như hiện tại, thì khán giả lại miệt mài theo anh không thể tách rời.

Hơn cả một ca sĩ, Hà Anh Tuấn là một "thương hiệu" - Ảnh 5.

Nhưng anh vẫn khiến khán giả mê mệt

Hà Anh Tuấn không còn là ca sĩ đơn thuần mà là một thương hiệu giá trị của một giai đoạn nhạc Việt tân tiến.

Tin liên quan

Người Đà Lạt bất ngờ với sức hút của Hà Anh Tuấn

Người Đà Lạt bất ngờ với sức hút của Hà Anh Tuấn

(NLĐO) - Chuyện Hà Anh Tuấn "hot", khán giả của anh không mấy lạ. Nhưng với người dân Đà Lạt yêu âm nhạc, đó là một bí mật đầy bất ngờ.

Hà Anh Tuấn ca sĩ Hà Anh Tuấn Hà Anh Tuấn liveconcert THE ROSE
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo