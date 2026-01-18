Hơn cả một ca sĩ, Hà Anh Tuấn là một "thương hiệu"

Lại một live concert của Hà Anh Tuấn hơn cả mong đợi

Một sân khấu không thể tuyệt vời hơn

Hà Anh Tuấn liveconcert "THE ROSE" của ca sĩ Hà Anh Tuấn diễn ra tối 17-1 tại sân vận động Đà Lạt (Lâm Đồng), một lần nữa làm khán giả hài lòng.

Thật ra, cả chuỗi concert Sketch a rose của ca sĩ Hà Anh Tuấn suốt nhiều năm qua đã đủ để khẳng định Hà Anh Tuấn là một thương hiệu mạnh của thị trường nhạc Việt.

Vậy nên, có THE ROSE hay không thì thương hiệu ấy vẫn đủ mạnh để thuyết phục khán giả, thậm chí những khán giả chưa từng thích giọng hát Hà Anh Tuấn trước đây.

Hành trình của Sketch a rose ở Việt Nam, Mỹ, Úc, Singapore và bây giờ là THE ROSE vào những ngày cận kề năm mới, không chỉ là những đêm diễn giải trí mà là một cánh cửa mở ra niềm hi vọng.

Bảo rằng đó là khát vọng vươn mình của nhạc Việt, bước vào guồng quay mặc định của âm nhạc thế giới thì khó. Bởi lẽ, hành trình đó cần sự chung tay của mọi người. Sự nỗ lực của một người, dù có tạo hiệu ứng thế nào cũng như muối bỏ bể.

Sân khấu đẹp đến nao lòng

Nhưng cánh cửa mà Hà Anh Tuấn đang mở ra chính là khát vọng nâng tầm nhạc Việt, cụ thể là thị phần biểu diễn của thị trường nhạc Việt.

Nếu những ngày trước, khán giả xem các live concert của sao ngoại và chỉ biết trầm trồ đầy ước vọng thì nay, điều ấy (chất lượng dàn dựng các liveconcert) nằm trong tầm tay.

Cứ nhìn vào các sân khấu và mới nhất là THE ROSE của Hà Anh Tuấn, khán giả sẽ phải thừa nhận "concept dàn dựng liveconcert của nhạc Việt ngang tầm thậm chí nhỉnh hơn nhiều liveconcert của sao ngoại".

Điều trước nay thị trường biểu diễn của nhạc Việt thiếu là tài chính và lòng quả cảm về việc dám đổ tiền đầu tư cho một chương trình. Và nay, điều đó gần như đã được khắc phục. Không chỉ ở chuỗi liveconcert của Hà Anh Tuấn mà nhiều chương trình biểu diễn khác.

Nhìn sân vận động Đà Lạt đông nghịt người với gần 20 ngàn khán giả, hẳn ai cũng phải gật gù "Hà Anh Tuấn làm show chỉ có lời". Điều ấy đúng khi giá vé xem concert của Hà Anh Tuấn không rẻ, thậm chí nhỉnh hơn cả sao ngoại.

Tư duy âm nhạc của Hà Anh Tuấn không cần phải bàn

Nhưng với những người làm nghề, nhìn vào những công trình đầu tư cho THE ROSE, ai cũng biết rõ "Hà Anh Tuấn làm concert vì đam mê". Một sân khấu đẹp đến nao lòng cũng cho thấy mức đầu tư "dã man". Mặt sân vận động được bảo toàn bằng việc lắp ráp mặt sân gỗ để che mặt sân cỏ.

Xem THE ROSE của Hà Anh Tuấn, đâu đâu khán giả cũng có thể nhìn thấy những con số. Và khi những con số ấy được cộng lại với nhau, điều mà Hà Anh Tuấn có được chỉ là sự yêu mến của khán giả không hơn không kém.

Như chia sẻ của Hà Anh Tuấn trong liveconcert THE ROSE của mình: "Một nghệ sĩ được làm công việc mà họ say mê, đó là điều hạnh phúc lớn nhất đời rồi. Tuấn có được niềm hạnh phúc ấy và Tuấn luôn tận hưởng nó một cách trọn vẹn. Đó là Tuấn được hát và được hát cho khán giả yêu mến âm nhạc của mình".

Không đao to búa lớn, không khát vọng dời non lấp bể, âm nhạc của Hà Anh Tuấn chỉ gói gọn trong một chữ "đỉnh"

Hà Anh Tuấn kinh doanh thương hiệu của chính mình một cách hiệu quả và tinh tế. Ở đó, cái tên Hà Anh Tuấn bảo chứng cho chất lượng của những ca khúc mới chưa có dịp được tiếp cận với số đông khán giả.

Sân khấu của Hà Anh Tuấn cũng bảo chứng cho những cái tên, giọng ca chưa có dịp đến gần hơn với khán giả dù họ rất tài năng. Và Hà Anh Tuấn luôn là cái tên bảo chứng rằng những gì anh yêu thích (một bài hát hay một giọng ca) đều có giá trị và xứng đáng được lan tỏa đến đông đảo khán giả.

Và anh đã làm rất tốt sứ mệnh giới thiệu những điều mới ấy đến khán giả, dù anh chưa từng nhận "đó là việc bản thân anh phải làm hay chí ít đó là việc của mình".

Hà Anh Tuấn cứ "cũ" nhưng đáng yêu vô cùng

Trong đêm Hà Anh Tuấn liveconcert "THE ROSE", Hà Anh Tuấn kể chuyện anh thay mặt khán giả của mình đến thăm các bệnh nhi ung thư và bệnh nhân ung thư vào một dịp nọ với mong muốn được chung tay, giúp sức.

Anh kể "có những bệnh nhân vất vả đến mức không có chi phí để về quê. Có những bệnh nhân về quê thăm nhà vài hôm vào ngày tết rồi mãi mãi không trở lại bệnh viện để tiếp tục điều trị. Những câu chuyện ấy thật buồn và cảm xúc".

Hà Anh Tuấn không cần phải cố gắng làm bất cứ gì

Vì vậy, Hà Anh Tuấn quyết định biến những cảm xúc không vui mà anh từng được nghe về các bệnh nhân ung thư bằng cách tạo cho họ những chuyến xe về quê thật vui vẻ ngày tết.

1 tỉ đồng trích từ đêm Hà Anh Tuấn liveconcert "THE ROSE" giúp cho bệnh nhân ung thư và đặc biệt là bệnh nhi ung thư về quê Tết này.

Việc trích doanh thu từ đêm nhạc để góp vào các hoạt động thiện nguyện gần như là một công thức rất cũ của Hà Anh Tuấn. Công thức ấy "cũ" đến mức được mặc định trong lòng khán giả vì mỗi lần Hà Anh Tuấn tuyên bố đồng hành cùng một quỹ thiện nguyện nào đó, khán giả không còn thấy bất ngờ nữa.

Nhưng dù có cũ thế nào thì hành động của Hà Anh Tuấn cũng làm khán giả tan chảy. Một hành động đáng yêu đến mức nếu Hà Anh Tuấn vẫn miệt mài làm show như hiện tại, thì khán giả lại miệt mài theo anh không thể tách rời.

Nhưng anh vẫn khiến khán giả mê mệt

Hà Anh Tuấn không còn là ca sĩ đơn thuần mà là một thương hiệu giá trị của một giai đoạn nhạc Việt tân tiến.

