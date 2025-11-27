HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Nữ công nhân bị đột quỵ trong lúc làm việc, Công đoàn vận động gần 190 triệu đồng để giúp đỡ

Thanh Thảo

(NLĐO) - Hay tin nữ công nhân bị đột quỵ trong lúc làm việc, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Yazaki đã phát động quyên góp để giúp đỡ với số tiền không nhỏ

Ngày 27-11, đại diện Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam, TPHCM cho biết mới đây đại diện Công đoàn công ty đã xuống tận nhà của nữ công nhân không may gặp bệnh nặng ở Cà Mau để trao số tiền gần 190 triệu đồng.

Bà Phạm Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty chia sẻ Tường Vi là nhân viên thuộc bộ phận sản xuất xưởng Mỹ Phước, trong quá trình làm việc không may em bị đột quỵ, gây xuất huyết não.

Nữ công nhân bị đột quỵ trong lúc làm việc, Công đoàn vận động gần 190 triệu đồng để giúp đỡ - Ảnh 1.

Nữ công nhân bị đột quỵ được Công đoàn đứng ra vận động quyên góp giúp đỡ

Dù hiện tại đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng di chứng để lại còn nguy hiểm. Cụ thể, tay và chân trái của em không thể cử động như bình thường. Bệnh viện Chợ rẫy cũng đã chuyển bệnh nhân về bệnh viện quê nhà để tiếp tục điều trị sau khi phẫu thuật sọ não. 

Chi phí phẫu thuật và thuốc thang rất lớn, trong khi hoàn cảnh của gia đình nữ công nhân này rất khó khăn.

"Công đoàn đã phát động đến toàn thể cán bộ, công nhân viên công ty cùng nhau chung tay hỗ trợ để Tường Vi vượt qua giai đoạn khó khăn này. Từ đó, có nhiều nghị lực để tiếp tục hành trình điều trị bệnh của mình, sớm bình phục để quay lại công ty làm việc với mọi người, cùng đồng nghiệp tham gia các hoạt động phong trào trong công ty do Công đoàn tổ chức"- bà Nhung nói.

Sau thư kêu gọi, Công đoàn công ty đã tiếp nhận được số tiền hơn 188 triệu đồng. Sau đó, đại diện Ban chấp hành Công đoàn đã trực tiếp đến Cà Mau để trao tận tay cho nữ công nhân kém may mắn.

Nữ công nhân ấm lòng khi nhận được sự quan tâm của tổ chức Công đoàn

Nữ công nhân ấm lòng khi nhận được sự quan tâm của tổ chức Công đoàn

(NLĐO) - Được nhận sổ tiết kiệm từ tổ chức Công đoàn TP HCM, chị Nguyễn Thị Trúc Phương, công nhân Công ty CP Sản xuất - Kinh doanh Sơn Kim rất xúc động

Công đoàn Đà Nẵng hỗ trợ gia đình nữ công nhân bị lũ cuốn tử vong

(NLĐO) – Nữ công nhân bị nước lũ cuốn trôi trên đường đi làm về, Công đoàn Đà Nẵng kịp thời trao 10 triệu đồng hỗ trợ gia đình vượt qua nỗi đau mất mát.

Câu chuyện phía sau bảng lương “trong mơ” của nữ công nhân khiến nhiều người chùn bước

(NLĐO)- Là lao động phổ thông, nhìn vào bảng lương đáng mơ ước ấy, nhiều công nhân đã xin ngay tên, địa chỉ công ty nhưng…

Bệnh viện Chợ Rẫy công đoàn cơ sở xuất huyết não Ban chấp hành hỗ trợ nữ công nhân
