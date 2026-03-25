Pháp luật

Nữ cựu Hiệu trưởng THCS Ba Đình bị đề nghị 4-5 năm tù

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Cho rằng thu hơn 1 tỉ đồng tiền học thêm trái với quy định, VKSND đã đề nghị mức án với cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình từ 4 đến 5 năm tù.

Sau 2 ngày xét xử, chiều 25-3, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) khu vực I Hà Nội đã trình bày quan điểm giải quyết vụ án đồng thời đề nghị mức án đối với bị cáo Nguyễn Thị Bình (cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình) và Phạm Thị Minh Nguyệt (cựu Kế toán trưởng Trường THCS Ba Đình).

Nữ cựu Hiệu trưởng THCS Ba Đình bị đề nghị 4 - 5 năm tù vì thu học phí trái quy định - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thị Bình

Theo đó, đại diện VKSND đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bình từ 4 đến 5 năm tù và bị cáo Phạm Thị Minh Nguyệt từ 36 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Về dân sự, đại diện Viện kiểm sát nêu quan điểm, do phụ huynh học sinh chưa có yêu cầu gì nên Viện kiểm sát không có ý kiến. Nếu sau này phụ huynh học sinh có yêu cầu thì sẽ giải quyết trong một vụ án dân sự khác.

Trong phần thẩm vấn, bị cáo Bình phản bác toàn bộ nội dung cáo trạng buộc tội, khẳng định bị oan. Theo bị cáo Quyết định số 22/2013 của UBND TP Hà Nội quy định thu tiền học thêm tại một địa phương, trong khi Thông tư số 17/2012/TT của Bộ Giáo dục và Đào tạo là quy định mức thu chung cho các trường trên toàn quốc. Do đó, bị cáo Bình cho rằng, Trường THCS Ba Đình thu tiền dạy thêm là tuân thủ quy định của Thông tư số 17.

Bị cáo Bình cho rằng, mình không tự ý quyết định thu tiền của học sinh mà cả Ban Giám hiệu, thầy, cô giáo và phụ huynh đã họp thống nhất. Trên cơ sở đề xuất mức tiền 15.000 đồng/tiết/học sinh của phụ huynh thì nhà trường mới thu.

Nữ cựu Hiệu trưởng THCS Ba Đình bị đề nghị 4 - 5 năm tù vì thu học phí trái quy định - Ảnh 2.

Bị cáo Phạm Thị Minh Nguyệt

Theo bị cáo Bình, mức thu chung 15.000 đồng/tiết/học sinh là có sự bù trừ vì nhiều học sinh học lực trung bình, nếu căn cứ theo Quyết định số 22/2013 của UBND TP Hà Nội thì phải thu hơn, trong khi nhà trường chỉ thu về mức trung bình sẽ bớt gánh nặng cho các em.

Giải thích về lý do vì sao cho giáo viên chủ động thu tiền học thêm của học sinh, bị cáo Nguyễn Thị Bình cho rằng, là để thuận tiện cho giáo viên và phụ huynh và hình thức thu như vậy đã có từ các năm trước khi bị cáo về công tác.

Trước ý kiến của bị cáo, đại diện VKSND cho rằng, dù có những quy định nhưng bị cáo Bình vẫn chỉ đạo bị cáo Nguyệt và các giáo viên chủ nhiệm các khối lớp 7, 8, 9 thu tiền dạy thêm, học thêm theo một mức chung là 15.000 đồng/tiết/học sinh là cao hơn quy định.

Từ tháng 12-2013 đến tháng 5-2014, Trường THCS Ba Đình đã thu của 24 lớp khối 7, 8, 9 số tiền hơn 2,1 tỉ đồng. Trong đó số cao hơn quy định là hơn 1 tỉ đồng, gây thiệt hại cho các phụ huynh. Bản luận tội của VKSND đánh giá vụ án là nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo xâm phạm đến quyền lợi của Nhà nước, quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân. Trong đó, bị cáo Bình đã lợi dụng chính sách của Nhà nước trong việc học thêm, dạy thêm để thực hiện hành vi trái pháp luật, thu thêm tiền của phụ huynh học sinh.

Tuy nhiên, Viện kiểm sát cũng công nhận tình tiết: "Tại tòa, bị cáo Bình khai, việc đóng học phí này có sự thỏa thuận linh hoạt giữa phụ huynh và nhà trường. Việc chia lớp nhằm đảm bảo lợi ích cho học sinh. Sự việc xảy ra đã lâu, bị cáo cũng có công đóng góp với nhà trường".

Đối với bị cáo Nguyệt, Viện kiểm sát đánh giá, bị cáo giúp sức tích cực cho bị cáo Bình lập hai sổ sách chứng từ, nhằm che giấu lớp học, số tiền đã thu. Do đó, cáo trạng truy tố bị cáo Bình và bị cáo Nguyệt là đúng người, đúng tội, đúng căn cứ pháp luật.

Đại diện VKSND kết luận trong quá trình điều tra và xét xử, bị cáo Bình không thành khẩn khai báo nên cần áp dụng hình thức xử phạt nghiêm khắc; bị cáo Nguyệt tích cực khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ hình phạt.

Bắt hiệu trưởng và kế toán lập hồ sơ khống, lạm thu tiền học sinh

Bắt hiệu trưởng và kế toán lập hồ sơ khống, lạm thu tiền học sinh

(NLĐO) - Chỉ đạo lập hàng loạt hồ sơ khống, lạm thu tiền học sinh nhằm chiếm đoạt hơn 370 triệu đồng, một hiệu trưởng bị bắt

Hiệu trưởng lạm thu, sai phạm hơn 800 triệu đồng

(NLĐO) - Hiệu trưởng Trường THPT Tháp Chàm (Ninh Thuận) bị kết luận chỉ đạo lạm thu nhiều khoản tiền lên tới hơn 800 triệu đồng.

Bắt tạm giam nguyên hiệu trưởng lạm thu đầu năm học

(NLĐO)- Bà Lê Thị Thu Thủy, nguyên hiệu trưởng Trường Tiểu học Đặng Cương (Hải Phòng), đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ, sau khi bị cáo buộc lạm thu đầu năm học.

lợi dụng chức vụ học thêm dạy thêm học sinh Hiệu trưởng THCS Ba Đình
