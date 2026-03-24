Pháp luật

Nữ cựu Hiệu trưởng THCS Ba Đình hầu toà vì thu tiền học thêm 15.000 đồng một tiết

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Cựu Hiệu trưởng và Kế toán Trường THCS Ba Đình bị đưa ra xét xử với cáo buộc thu tiền học thêm 15.000 đồng/tiết/học sinh, cao hơn quy định.

Sáng 24-3, TAND Khu vực 1 - Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Thị Bình, cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình, và Phạm Thị Minh Nguyệt, cựu Kế toán trưởng nhà trường, về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Nữ cựu Hiệu trưởng THCS Ba Đình hầu tòa vì thu tiền học thêm trái quy định - Ảnh 1.

Toàn cảnh phiên toà

Theo cáo trạng, năm học 2013-2014, các bị cáo Nguyễn Thị Bình và Phạm Thị Minh Nguyệt thu tiền học thêm của 24 lớp các khối 7,8,9 với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Theo đó, năm 2013, UBND TP Hà Nội có Quyết định 22/2013 quy định: "Mức thu tiền học thêm do thỏa thuận bằng văn bản giữa cha mẹ học sinh với nhà trường đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương".

Mức thu này được tính theo tiết học và tùy theo sĩ số lớp, càng đông mức càng giảm. Theo đó, dưới 10 học sinh một lớp, các nhà trường được thu mỗi em 26.000 đồng/tiết; từ 10-20 học sinh mỗi em 13.000 đồng/tiết; từ 20-30 học sinh là 9.000 đồng/tiết; từ 30-40 học sinh là 7.000 đồng/tiết và trên 40 học sinh chỉ được thu 6.000 đồng/tiết.

Cơ quan tố tụng cho rằng dù có quy định trên, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình vẫn chỉ đạo kế toán Phạm Thị Minh Nguyệt và các giáo viên chủ nhiệm các khối lớp 7,8,9 thu tiền dạy thêm, học thêm theo một mức chung là 15.000 đồng/tiết/học sinh; cao hơn quy định trên.

Cáo trạng xác định, từ tháng 12-2013 đến 5-2014, Trường THCS Ba Đình đã thu của 24 lớp khối 7, 8, 9 số tiền hơn 2,1 tỉ đồng. Trong đó số cao hơn quy định là hơn 1 tỉ đồng, đây là thiệt hại cho các phụ huynh.

Tất cả số tiền thu được từ dạy thêm, nhà trường chi cho các giáo viên 70%. Còn lại 30% được để trong quỹ theo 2 bộ chứng từ, một để báo cáo quận Ba Đình và một để chi riêng cho giáo viên, quản lý...

Vụ án bắt đầu bằng việc một cựu giáo viên tố giác Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, nhiều cựu giáo viên khác có đơn gửi cơ quan tố tụng, cho rằng việc xử lý hình sự là "không đáng".

Trong quá trình giải quyết vụ án, cựu Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình cũng có đơn gửi người/cơ quan tiến hành tố tụng, kiến nghị áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội với mình.

Theo cựu hiệu trưởng, phía điều tra không thu thập được danh sách học sinh học thêm, hồ sơ thanh tra liên quan đến kết luận thanh tra mà nhà trường cung cấp, không thực hiện đối chất làm rõ sự thật vụ án; Không xác định được giáo viên dạy bộ môn; Không lấy đủ lời khai toàn bộ giáo viên dạy thêm; Không lấy đủ lời khai của 784 phụ huynh có con học thêm; không tính hưởng lợi của từng giáo viên, nhân viên lao công, bảo vệ nếu có; số liệu cáo trạng không chính xác…

Dù cơ quan điều tra đã đăng báo liên tiếp để tìm bị hại nhưng không có bất kỳ ý kiến, khiếu nại nào của phụ huynh học sinh liên quan đến việc thu tiền dạy thêm và việc giáo viên không chia nhóm lớp.

Bắt giữ nguyên hiệu trưởng trường mầm non lập khống hồ sơ, rút 500 triệu từ ngân sách

Bắt giữ nguyên hiệu trưởng trường mầm non lập khống hồ sơ, rút 500 triệu từ ngân sách

(NLĐO) - Hiệu trưởng trường mầm non ở Gia Lai đã chỉ đạo lập khống hồ sơ các giáo viên hợp đồng để rút 500 triệu đồng từ ngân sách.

Khởi tố Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội "ăn chặn" tiền của sinh viên sự kiện A80

(NLĐO)- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn liên quan đến sự kiện A80, Phạm Văn Long, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, cùng các đồng phạm bị khởi tố.

Đường dây cấp chứng chỉ khống quy mô lớn: Chủ mưu là hiệu trưởng Trường Mastco

(NLĐO) - Theo hồ sơ vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tạm đình chỉ điều tra đồng thời phát lệnh truy nã đối với hiệu trường Trường Mastco.

