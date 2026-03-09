HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nữ du khách Mỹ bỏ quên ví chứa hàng ngàn USD ở sân bay Đồng Hới

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Phát hiện bỏ quên ví tại sân bay Đồng Hới khi đã bay ra Hà Nội, nữ du khách Mỹ đã được lực lượng an ninh hàng không và công an hỗ trợ tìm lại tài sản.

Nữ du khách Mỹ bỏ quên chiếc ví chứa hàng ngàn USD tại sân bay Đồng Hới - Ảnh 1.

Du khách Elizabetu Babcon (quốc tịch Mỹ) vui vẻ và cảm ơn lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị khi nhận lại tài sản

Ngày 9-3, Đội An ninh hàng không, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa hỗ trợ một nữ du khách người Mỹ tìm lại tài sản bỏ quên tại sân bay Đồng Hới.

Trước đó, bà Elizabetu Babcon có chuyến bay từ Đồng Hới (Quảng Trị) ra Hà Nội. Khi đến nơi, nữ du khách phát hiện mình để quên chiếc ví tại sân bay Đồng Hới, bên trong có số tiền mặt lớn ước tính hàng ngàn USD.

Ngay sau đó, bà Babcon đã nhờ nhân viên khách sạn liên hệ với cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị để nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Tiếp nhận thông tin, Đội An ninh hàng không phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Trị nhanh chóng kiểm tra, xác minh tại khu vực nhà ga hành khách.

Lực lượng chức năng sau đó phát hiện một chiếc ví bị bỏ quên, bên trong có nhiều tiền mặt nhưng không có giấy tờ cá nhân.

Qua các bước xác minh, cơ quan chức năng xác định chiếc ví này là tài sản của bà Elizabetu Babcon.

Sau khi nhận được thông báo, nữ du khách đã đi xe khách quay trở lại Quảng Trị để nhận lại tài sản. Tại sân bay Đồng Hới, bà Babcon đã gửi lời cảm ơn tới lực lượng chức năng vì sự hỗ trợ nhanh chóng và tận tình.

