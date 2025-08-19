Nữ giáo viên trả lại gần 80 triệu đồng khách bỏ quên ở cây rút tiền

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nữ giáo viên trả lại gần 80 triệu đồng khách bỏ quên ở cây rút tiền

Tuấn Minh

(NLĐO) - Đến cây ATM để rút tiền, nữ giáo viên ở Thanh Hóa phát hiện gần 80 triệu đồng của khách bỏ quên liền báo công an trả lại người mất.

Ngày 19-8, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an phường Tĩnh Gia (tỉnh Thanh Hóa) vừa cùng chị Lê Thị Huyền - nữ giáo viên trường THPT Tĩnh Gia 1 - trao trả lại số tiền 79,5 triệu đồng cho 1 vị khách bỏ quên tại cây rút tiền.

Nữ giáo viên trả lại 80 triệu đồng cho khách bỏ quên ở cây rút tiền - Ảnh 1.

Lực lượng công an và nữ giáo viên Lê Thị Huyền trao trả lại số tiền cho khách bỏ quên

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 18-8, khi đến giao dịch tại cây ATM Ngân hàng BIDV (tiểu khu 6, phường Tĩnh Gia, Thanh Hóa), chị Huyền phát hiện trong khay rút tiền có số tiền 79,5 triệu đồng bị bỏ quên.

Ngay sau đó, chị Huyền đã mang toàn bộ số tiền đến Công an phường Tĩnh Gia trình báo và nhờ công an xác minh chủ nhân của số tiền trên để trả lại.

Sau khi tiếp nhận tài sản do chị Huyền bàn giao, Công an phường Tĩnh Gia đã nhanh chóng đăng tải thông tin trên Fanpage chính thức của công an phường, kêu gọi người dân chia sẻ, đồng thời đến Ngân hàng BIDV để xác minh, làm rõ chủ nhân số tiền trên.

Đến ngày 19-8, sau khi xác minh thông tin đối soát của Ngân hàng BIDV, Công an phường Tĩnh Gia xác định người để quên số tiền trên là anh M.X.T. (SN 1984; ngụ tiểu khu 1, phường Tĩnh Gia).

Tại buổi giao nhận tài sản, anh T. trân trọng cảm ơn chị Lê Thị Huyền và cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tĩnh Gia, Ngân hàng BIDV đã nhiệt tình giúp đỡ tìm kiếm, trao trả số tiền cho anh.

Tin liên quan

Nữ giáo viên dũng cảm lao xuống sông cứu nữ sinh nhảy cầu

Nữ giáo viên dũng cảm lao xuống sông cứu nữ sinh nhảy cầu

(NLĐO)- Nghe tin 1 nữ sinh nhảy cầu, nữ giáo viên tiểu học ở Nam Định không ngần ngại nhảy xuống dòng nước chảy xiết cứu em vào bờ

Nữ giáo viên 15 năm hết lòng vì học sinh vùng cao

(NLĐO)- 15 năm gắn bó với nghề, cô giáo Phạm Thị Kim Oanh luôn nỗ lực không ngừng để mang tri thức tới cho học sinh ở huyện biên giới vùng cao Thanh Hóa

Bị lừa cài app điện lực giả, một nữ giáo viên ở Hà Tĩnh mất gần 1,5 tỉ đồng

(NLĐO) - Sau khi được một đối tượng tự xưng “nhân viên điện lực” yêu cầu cài app thanh toán tiền điện, một nữ giáo viên mất gần 1,5 tỉ đồng trong tài khoản.

nữ giáo viên trả lại tiền bỏ quên tiền ở cây rút tiền trả lại tiền khách đánh rơi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo