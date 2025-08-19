Nữ giáo viên trả lại gần 80 triệu đồng khách bỏ quên ở cây rút tiền

Ngày 19-8, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an phường Tĩnh Gia (tỉnh Thanh Hóa) vừa cùng chị Lê Thị Huyền - nữ giáo viên trường THPT Tĩnh Gia 1 - trao trả lại số tiền 79,5 triệu đồng cho 1 vị khách bỏ quên tại cây rút tiền.

Lực lượng công an và nữ giáo viên Lê Thị Huyền trao trả lại số tiền cho khách bỏ quên

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 18-8, khi đến giao dịch tại cây ATM Ngân hàng BIDV (tiểu khu 6, phường Tĩnh Gia, Thanh Hóa), chị Huyền phát hiện trong khay rút tiền có số tiền 79,5 triệu đồng bị bỏ quên.

Ngay sau đó, chị Huyền đã mang toàn bộ số tiền đến Công an phường Tĩnh Gia trình báo và nhờ công an xác minh chủ nhân của số tiền trên để trả lại.

Sau khi tiếp nhận tài sản do chị Huyền bàn giao, Công an phường Tĩnh Gia đã nhanh chóng đăng tải thông tin trên Fanpage chính thức của công an phường, kêu gọi người dân chia sẻ, đồng thời đến Ngân hàng BIDV để xác minh, làm rõ chủ nhân số tiền trên.

Đến ngày 19-8, sau khi xác minh thông tin đối soát của Ngân hàng BIDV, Công an phường Tĩnh Gia xác định người để quên số tiền trên là anh M.X.T. (SN 1984; ngụ tiểu khu 1, phường Tĩnh Gia).

Tại buổi giao nhận tài sản, anh T. trân trọng cảm ơn chị Lê Thị Huyền và cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tĩnh Gia, Ngân hàng BIDV đã nhiệt tình giúp đỡ tìm kiếm, trao trả số tiền cho anh.