Nữ giúp việc khai nguyên nhân đối xử tàn ác với cụ bà 82 tuổi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Nữ giúp việc khai nguyên nhân đối xử tàn ác với cụ bà 82 tuổi

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Chăm bà cụ 82 tuổi bị đột quỵ, Trương Thị Bắc đã nhiều lần quát mắng, chửi bới, đánh đập gây thương tích 4% cho nạn nhân.

Ngày 14-5, TAND Khu vực 3 - Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm bị cáo Trương Thị Bắc (SN 1979, ở xã Yên Ninh, Thanh Hóa) 2 năm tù về tội "Hành hạ người khác".

Nữ giúp việc hành hạ cụ bà 82 tuổi lĩnh án 2 năm tù về tội hành hạ người khác - Ảnh 1.

Bị cáo Trương Thị Bắc tại phiên toà

Theo cáo trạng, khoảng giữa tháng 11-2025, bà Hoàng Thị N. (SN 1944, trú tại Hà Nội) bị đột quỵ, được điều trị tại phòng điều trị chung, Khoa cấp cứu Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội). Trong thời gian bà N. nằm điều trị, anh C. (con trai bà N.) đã thuê Trương Thị Bắc hỗ trợ gia đình chăm sóc bà N. vào ban ngày.

Đầu tháng 12-2025, bà N. được ra viện, về sinh sống tại nhà ở phường Hai Bà Trưng (Hà Nội). Do bà N. già yếu và bị bệnh tật, không thể tự phục vụ bản thân, gia đình đã thuê Bắc chăm sóc bà N.

Hàng ngày, Bắc có nhiệm vụ tắm rửa, vệ sinh cá nhân, nấu nướng, phục vụ ăn uống cho bà N với tiền công 11 triệu đồng/tháng. Trong thời gian đầu, các con, cháu bà N. đến thăm nhưng không phát hiện bà N có biểu hiện gì bất thường và không thấy bà N. kêu đau hay phàn nàn vấn đề gì.

Tuy nhiên, đến tối 10-1-2026, anh C, con trai bà N đến thăm mẹ thì phát hiện phần tai và mắt bên phải của bà N. bị thâm tím, tụ máu, phần trán bị đỏ và sưng. Anh C hỏi thì Bắc nói do bà N bị ngã.

Anh C. không tin nên kiểm tra hệ thống camera an ninh của gia đình lắp đặt trong phòng ngủ của bà N. Quá trình kiểm tra, anh C. bàng hoàng phát hiện mẹ bị nữ giúp việc hành hạ trong nhiều ngày.

Cơ quan chức năng xác định từ ngày 2-1 đến ngày 11-1-2026, Bắc đã nhiều lần quát mắng, chửi bới, đánh đập bà N gây thương tích 4% cho nạn nhân.

Tại phần xét hỏi, bị cáo Bắc khai khai báo "nhỏ giọt" và tỏ ra quanh co, ngụy biện nên Hội đồng xét xử phải liệt kê các lần nữ giúp việc bạo hành bà N., đồng đề nghị đại diện Viện kiểm sát (VKS) trình chiếu lại toàn bộ video, clip chứng cứ trong vụ án. Từ clip cho thấy, bà N. đã bị nữ giúp việc nhiều lần bạo hành.

Chủ tọa phiên tòa nói "Xem clip , nhiều lần tôi thấy bị cáo lấy gối chèn bà cụ. Tôi là người xem trực tiếp mỗi lần như vậy bà cụ lại kêu "á" hoặc kêu đau", bị cáo đánh người bị hại, bị cáo sốc nách, bị hại kêu đau".

Sau đó, Hội đồng xét xử hỏi: "Như vậy người bị hại có phải bị đau không"? Bị cáo Bắc trả lời: "Dạ có" và sau đó nhận sai.

Về nguyên nhân nhiều lần có hành vi hành hạ bà N., Bắc khai do bức xúc vì anh C. giữ lại 5 triệu đồng tiền lương tháng đầu tiên. Bên cạnh đó, trong quá trình chăm sóc Bắc hỏi bà N. có đi vệ sinh không, bà trả lời không nhưng sau bà lại đi vệ sinh ra nhà khiến Bắc bực tức.

Bản án sơ thẩm, nhận định Hoa đã "đối xử tàn ác, làm nhục người già yếu, ốm đau, không có khả năng tự vệ".

Tin liên quan

Khởi tố người giúp việc bạo hành cụ bà 90 tuổi

Khởi tố người giúp việc bạo hành cụ bà 90 tuổi

(NLĐO)- Được thuê chăm sóc bà cụ 90 tuổi với giá 11 triệu đồng/tháng, nữ giúp việc đã có hành vi tát mạnh vào mặt, bẻ cổ, đánh nạn nhân.

Bảo mẫu hành hạ trẻ gây phẫn nộ ở Đà Nẵng lãnh 9 tháng tù

(NLĐO) - Tại bản án sơ thẩm, TAND khu vực 6 – Đà Nẵng tuyên phạt Uyên L. 9 tháng tù giam, sau đó, bị cáo kháng cáo xin hưởng án treo nhưng bị bác.

Lý do bảo mẫu hành hạ trẻ em nhưng được hưởng án treo

(NLĐO) – Một bảo mẫu ở tỉnh Đồng Tháp đã hành hạ trẻ em dù bé đang nằm chơi và không quấy khóc

nữ giúp việc hành hạ người khác giúp việc hành hạ cụ bà
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo