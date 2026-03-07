Nữ hành khách đăng bài "tố" tài xế có hành vi sàm sỡ gây xôn xao dư luận

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Nữ hành khách đăng bài "tố" tài xế có hành vi sàm sỡ gây xôn xao dư luận

Theo Hoài Nam/ Báo Tiền Phong

Mạng xã hội những ngày qua xôn xao trước bài đăng của một nữ hành khách quê Hà Tĩnh tố một tài xế taxi xe điện có hành vi sàm sỡ chị và còn thu thêm tiền.

Hai ngày qua, mạng xã hội Facebook lan truyền bài viết của một phụ nữ có tài khoản D.H. (quê Hà Tĩnh) tố tài xế của một hãng taxi có hành vi không đúng mực.

Theo nội dung nữ hành khách đăng tải vào ngày 6-3, trong lúc di chuyển, tài xế đã chạm tay vào đùi của mình, đồng thời thu thêm tiền. Người này đăng kèm hình ảnh chiếc xe biển số 38H-057.xx và kêu gọi mọi người không sử dụng dịch vụ của tài xế.

Bài viết nhanh chóng thu hút nhiều lượt chia sẻ và bình luận. Sau đó, mạng xã hội xuất hiện hai clip được cho là trích xuất từ camera hành trình trên xe, ghi lại cuộc trao đổi giữa tài xế và nữ hành khách.

- Ảnh 1.

Nội dung clip cho thấy tài xế chỉ nói về việc thu thêm tiền do hành khách mang nhiều hàng hóa, không nhắc đến việc chạm vào vùng nhạy cảm. Khi đến điểm dừng, tài xế báo giá chuyến đi 100.000 đồng và giải thích mức phí này đã được thỏa thuận trước. Nữ hành khách sau đó đồng ý chuyển khoản và nói sẽ “đánh giá” chuyến xe.

Sau khi vụ việc gây tranh cãi trên mạng. Liên quan đến sự việc này, ngày 7-3, đại diện hãng taxi điện cho biết đơn vị đã làm việc với tài xế, người này khẳng định không có hành vi sàm sỡ.

Công ty cũng đã cùng tài xế đến Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Hà Tĩnh để trình bày sự việc và tìm hiểu thêm thông tin từ phía nữ hành khách, nhưng được biết người này đã sang nước ngoài lao động.

Liên quan đến vụ việc này, đại diện Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo từ phía doanh nghiệp taxi. Hiện cơ quan công an đang phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành xác minh và làm rõ vụ việc.

Tin liên quan

Điều tra thông tin cô gái trẻ "tố" bị tài xế taxi sàm sỡ khi đi du lịch ở Ninh Bình

Điều tra thông tin cô gái trẻ "tố" bị tài xế taxi sàm sỡ khi đi du lịch ở Ninh Bình

(NLĐO)- Một cô gái trẻ cho biết khi tới Ninh Bình du lịch, trong lúc đi taxi lúc trời mưa to bất ngờ bị tài xế có hành vi sàm sỡ.

Người đàn ông bịt mặt sàm sỡ, giật túi xách 1 cô gái tại chung cư mini

(NLĐO)- Đang dắt xe vào chung cư mini ở Hà Nội, cô gái bị người đàn ông sàm sỡ, đồng thời giật túi xách chứa nhiều tài sản trước khi tẩu thoát.

Xôn xao thông tin thầy giáo gạ gẫm, sàm sỡ nữ sinh viên tại trường đại học

(NLĐO) - Trường Đại học Vinh đang xác minh thông tin một nữ sinh viên tố thầy giáo có hành vi gạ gẫm, sàm sỡ tại trường.

mạng xã hội Công an tỉnh Hà Tĩnh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo