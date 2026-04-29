Nữ hoàng đại sứ nhân ái Nguyệt Trần tái xuất

Sau nhiều năm vắng bóng, chọn cách "ẩn mình" để chiêm nghiệm cuộc đời, phác thảo định hướng tương lai, Nữ hoàng đại sứ nhân ái Nguyệt Trần (Trần Thị Minh Nguyệt) vừa đánh dấu hành trình tái xuất bằng bộ ảnh mới.

Là một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, Nữ hoàng Đại sứ Nhân ái Trần Thị Minh Nguyệt vừa là doanh nhân thành đạt, vừa là người mẫu ảnh lịch với trái tim nhân ái, thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.

Được biết, Nữ hoàng Đại sứ Nhân ái Trần Thị Minh Nguyệt từng đảm nhiệm nhiều chức vụ như: Giám đốc phát triển thị trường của Công ty cổ phần quốc tế tập đoàn Hàn - Việt Nam (KVN Group), Phó giám đốc Hành trình kết nối yêu thương Việt Nam tại TP HCM, Phó giám đốc tuyển sinh Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ TP HCM, cùng nhiều danh hiệu về sắc đẹp và nhiều bằng khen được các tổ chức, cơ quan nhà nước trao tặng.

Đại sứ nhân ái Nguyệt Trần với đam mê nghệ thuật

Cuộc sống của cô bé Hà Nội năm nào từng lọt vào mắt xanh của các đạo diễn Thủ đô, nay lại cháy lên niềm đam mê điện ảnh. Đã có những lời mời tham gia phim truyền hình nhưng vì tập trung cho công việc kinh doanh, không thể tham gia những bộ phim dài tập, nên Nguyệt Trần tạm dành thời gian nhận những vai diễn ngắn, chẳng hạn như vai Hoàng hậu trong Sitcom "Bí mật hoàng gia"…

Đó cũng là cách cô làm quen với điện ảnh và hoàn thiện chính mình trong từng vai diễn từ vai nhỏ đến vai lớn. Với cô, cái quan trọng không phải là được nhiều, mà là chất lượng và ấn tượng đem đến cho người xem. Người xem phim Việt bây giờ không xem hời hợt mà phim phải có chất lượng và xứng tầm, vì thế Nguyệt Trần cũng muốn hoàn thiện mình qua từng vai diễn khi nhận lời tham gia…

Hiện cũng có vài kịch bản phim mà cô đang hướng đến, công ty thời trang Thiên Kim của cô cũng là động lực giúp cô theo đuổi đam mê nghệ thuật.