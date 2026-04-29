HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Đàm Vĩnh Hưng với món quà đặc biệt dịp lễ 30-4

Thùy Trang

(NLĐO) - Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng phát hành EP "Tổ quốc gọi tên minh" với 5 ca khúc thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và ngập tràn hào khí dân tộc.

Món quà đặc biệt dịp Đại lễ 30-4 của Đàm Vĩnh Hưng

Đàm Vĩnh Hưng với món quà đặc biệt dịp lễ 30/4 - Ảnh 1.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng với món quà âm nhạc đặc biệt dịp Đại lễ 30-4

Là một nghệ sĩ luôn dành sự trân trọng đặc biệt cho những giá trị văn hóa - lịch sử dân tộc, Đàm Vĩnh Hưng lựa chọn ra mắt EP "Tổ quốc gọi tên mình" như một lời tri ân gửi đến đất nước, đến thế hệ cha anh đã hy sinh vì hòa bình hôm nay, đồng thời cũng là món quà tinh thần ý nghĩa dành tặng khán giả trong dịp lễ trọng đại của dân tộc.

EP gồm 5 ca khúc đi cùng năm tháng, đã sống trong ký ức của nhiều thế hệ khán giả Việt Nam và từng được nhiều nghệ sĩ thể hiện qua nhiều giai đoạn: "Bác đang cùng chúng cháu hành quân", "Tổ quốc gọi tên mình", "Đất nước trọn niềm vui", "Tìm em câu ví sông Lam", "Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh".

Tuy nhiên, với cách xử lý giàu cảm xúc, màu giọng riêng biệt, Đàm Vĩnh Hưng vẫn tạo nên dấu ấn rất riêng cho EP "Tổ quốc gọi tên mình" - một tinh thần vừa hào sảng, tự hào, vừa gần gũi và chạm đến cảm xúc người nghe hôm nay.

Những ca khúc trong EP không chỉ là những tác phẩm âm nhạc giàu giá trị tinh thần mà còn là những giai điệu quen thuộc luôn vang lên trong những dịp lễ lớn của đất nước.

Những ca khúc về quê hương đất nước qua sự làm mới của Đàm Vĩnh Hưng luôn là lựa chọn của khán giả trong mỗi dịp Lễ 30-4.

Tiết mục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Đất nước trọn niềm vui từ lâu đã trở thành thanh âm không thể thiếu mỗi dịp 30-4, gợi nhắc khí thế rộn ràng, niềm hân hoan và tinh thần chiến thắng của ngày non sông liền một dải.

Trong khi đó, Tổ quốc gọi tên mình vẫn luôn là lựa chọn quen thuộc trong các chương trình hợp ca, văn nghệ quần chúng, biểu diễn tập thể, dân vũ và những hoạt động cộng đồng mang đậm tinh thần tự hào dân tộc.

Đặc biệt, EP lần này đánh dấu lần đầu tiên Đàm Vĩnh Hưng thể hiện ca khúc Bác đang cùng chúng cháu hành quân - một tác phẩm giàu khí thế, mang tinh thần sôi sục, trang nghiêm và tự hào. Việc lựa chọn đưa ca khúc này vào EP không chỉ góp phần hoàn thiện màu sắc âm nhạc chủ đạo của dự án, mà còn cho thấy sự kết nối mạnh mẽ của người nghệ sĩ với những ca khúc truyền thống gắn liền cùng tinh thần dân tộc và ký ức tập thể.

Phần biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mang tính thời điểm, "Tổ quốc gọi tên mình" còn là dự án được Đàm Vĩnh Hưng đầu tư chỉn chu về cảm xúc lẫn chuyên môn, như một cách gửi gắm lòng biết ơn sâu sắc đến lịch sử, đến những con người đã góp phần làm nên dáng hình đất nước hôm nay.

Dấu ấn Đàm Vĩnh Hưng

Trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Đàm Vĩnh Hưng luôn là giọng ca được nhiều thế hệ khán giả yêu mến khi thể hiện những ca khúc ngợi ca quê hương, đất nước, tinh thần dân tộc trong các chương trình nghệ thuật chính luận, chương trình cộng đồng và sự kiện văn hóa lớn của nhiều cơ quan, đoàn thể trên cả nước.

Đàm Vĩnh Hưng với món quà đặc biệt dịp lễ 30/4 - Ảnh 2.
Đàm Vĩnh Hưng với món quà đặc biệt dịp lễ 30/4 - Ảnh 3.
Đàm Vĩnh Hưng với món quà đặc biệt dịp lễ 30/4 - Ảnh 4.
Đàm Vĩnh Hưng với món quà đặc biệt dịp lễ 30/4 - Ảnh 5.
Đàm Vĩnh Hưng với món quà đặc biệt dịp lễ 30/4 - Ảnh 6.

Bộ ảnh mới nhất của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng gây ấn tượng khi trình diễn Bác đang cùng chúng cháu hành quân giữa 2.000 chiến sĩ tại chương trình giao lưu nghệ thuật dành cho hơn 2.000 tân binh Công an tỉnh Long An trong Lễ Phát Động phong trào "3 xung kích, 5 rèn luyện" trong khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công An Nhân Dân năm 2026.

Đây là khoảnh khắc giàu cảm xúc, cho thấy sức sống bền bỉ và khả năng kết nối mạnh mẽ của những ca khúc cách mạng trong đời sống đương đại khi được cất lên bằng tinh thần gần gũi, chân thành và đầy tự hào.

Ra mắt đúng thời điểm cả nước hướng về kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, EP "Tổ quốc gọi tên mình" được kỳ vọng sẽ chạm đến trái tim khán giả bằng những giai điệu đẹp, tinh thần tự hào dân tộc và cảm xúc thiêng liêng về hai tiếng "Tổ quốc".

Phần biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

EP "Tổ quốc gọi tên mình" là món quà âm nhạc đặc biệt mà Đàm Vĩnh Hưng gửi đến khán giả nhân dịp Đại lễ 30-4 - như một lời nhắc nhớ đầy xúc động rằng: trong trái tim mỗi người Việt Nam, Tổ quốc luôn là tiếng gọi thiêng liêng nhất.

Đàm Vĩnh Hưng được nam ca sĩ vuốt má, vui đến muốn nhảy cẫng lên

(NLĐO) - Từng bị đồn có bất hòa nhưng câu chuyện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Bằng Kiều vừa được chính chủ kể lại "đáng yêu đến lạ".

Cẩm Ly, Hà Phương, Minh Tuyết lên sóng truyền hình Mỹ

(NLĐO) - Đại gia đình Cẩm Ly, Hà Phương, Minh Tuyết đưa "Mẹ và quê hương" lên sóng hệ thống truyền hình Manhattan, New York - Mỹ.

Đan Trường cùng con trai hát Sử ca

(NLĐO) - Đan Trường cùng con trai tung liên khúc "Sử ca" hào hùng nhân ngày Giỗ Tổ, thắp sáng ngọn lửa tự hào dân tộc.

ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng Đàm Vĩnh Hưng Đàm Vĩnh Hưng với EP Tổ quốc gọi tên mình
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo