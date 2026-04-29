Đàm Vĩnh Hưng với món quà đặc biệt dịp lễ 30-4

Món quà đặc biệt dịp Đại lễ 30-4 của Đàm Vĩnh Hưng

Là một nghệ sĩ luôn dành sự trân trọng đặc biệt cho những giá trị văn hóa - lịch sử dân tộc, Đàm Vĩnh Hưng lựa chọn ra mắt EP "Tổ quốc gọi tên mình" như một lời tri ân gửi đến đất nước, đến thế hệ cha anh đã hy sinh vì hòa bình hôm nay, đồng thời cũng là món quà tinh thần ý nghĩa dành tặng khán giả trong dịp lễ trọng đại của dân tộc.

EP gồm 5 ca khúc đi cùng năm tháng, đã sống trong ký ức của nhiều thế hệ khán giả Việt Nam và từng được nhiều nghệ sĩ thể hiện qua nhiều giai đoạn: "Bác đang cùng chúng cháu hành quân", "Tổ quốc gọi tên mình", "Đất nước trọn niềm vui", "Tìm em câu ví sông Lam", "Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh".

Tuy nhiên, với cách xử lý giàu cảm xúc, màu giọng riêng biệt, Đàm Vĩnh Hưng vẫn tạo nên dấu ấn rất riêng cho EP "Tổ quốc gọi tên mình" - một tinh thần vừa hào sảng, tự hào, vừa gần gũi và chạm đến cảm xúc người nghe hôm nay.

Những ca khúc trong EP không chỉ là những tác phẩm âm nhạc giàu giá trị tinh thần mà còn là những giai điệu quen thuộc luôn vang lên trong những dịp lễ lớn của đất nước.

Những ca khúc về quê hương đất nước qua sự làm mới của Đàm Vĩnh Hưng luôn là lựa chọn của khán giả trong mỗi dịp Lễ 30-4.

Đất nước trọn niềm vui từ lâu đã trở thành thanh âm không thể thiếu mỗi dịp 30-4, gợi nhắc khí thế rộn ràng, niềm hân hoan và tinh thần chiến thắng của ngày non sông liền một dải.

Trong khi đó, Tổ quốc gọi tên mình vẫn luôn là lựa chọn quen thuộc trong các chương trình hợp ca, văn nghệ quần chúng, biểu diễn tập thể, dân vũ và những hoạt động cộng đồng mang đậm tinh thần tự hào dân tộc.

Đặc biệt, EP lần này đánh dấu lần đầu tiên Đàm Vĩnh Hưng thể hiện ca khúc Bác đang cùng chúng cháu hành quân - một tác phẩm giàu khí thế, mang tinh thần sôi sục, trang nghiêm và tự hào. Việc lựa chọn đưa ca khúc này vào EP không chỉ góp phần hoàn thiện màu sắc âm nhạc chủ đạo của dự án, mà còn cho thấy sự kết nối mạnh mẽ của người nghệ sĩ với những ca khúc truyền thống gắn liền cùng tinh thần dân tộc và ký ức tập thể.

Không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mang tính thời điểm, "Tổ quốc gọi tên mình" còn là dự án được Đàm Vĩnh Hưng đầu tư chỉn chu về cảm xúc lẫn chuyên môn, như một cách gửi gắm lòng biết ơn sâu sắc đến lịch sử, đến những con người đã góp phần làm nên dáng hình đất nước hôm nay.

Dấu ấn Đàm Vĩnh Hưng

Trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Đàm Vĩnh Hưng luôn là giọng ca được nhiều thế hệ khán giả yêu mến khi thể hiện những ca khúc ngợi ca quê hương, đất nước, tinh thần dân tộc trong các chương trình nghệ thuật chính luận, chương trình cộng đồng và sự kiện văn hóa lớn của nhiều cơ quan, đoàn thể trên cả nước.

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng gây ấn tượng khi trình diễn Bác đang cùng chúng cháu hành quân giữa 2.000 chiến sĩ tại chương trình giao lưu nghệ thuật dành cho hơn 2.000 tân binh Công an tỉnh Long An trong Lễ Phát Động phong trào "3 xung kích, 5 rèn luyện" trong khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công An Nhân Dân năm 2026.

Đây là khoảnh khắc giàu cảm xúc, cho thấy sức sống bền bỉ và khả năng kết nối mạnh mẽ của những ca khúc cách mạng trong đời sống đương đại khi được cất lên bằng tinh thần gần gũi, chân thành và đầy tự hào.

Ra mắt đúng thời điểm cả nước hướng về kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, EP "Tổ quốc gọi tên mình" được kỳ vọng sẽ chạm đến trái tim khán giả bằng những giai điệu đẹp, tinh thần tự hào dân tộc và cảm xúc thiêng liêng về hai tiếng "Tổ quốc".

EP "Tổ quốc gọi tên mình" là món quà âm nhạc đặc biệt mà Đàm Vĩnh Hưng gửi đến khán giả nhân dịp Đại lễ 30-4 - như một lời nhắc nhớ đầy xúc động rằng: trong trái tim mỗi người Việt Nam, Tổ quốc luôn là tiếng gọi thiêng liêng nhất.