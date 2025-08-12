HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Nữ Indonesia vất vả giành điểm duy nhất trước Campuchia ở ASEAN Cup 2025

Quốc An - Ảnh: FFC

(NLĐO) - Tuyển nữ Campuchia là đội khai thông bế tắc khi vượt trội hơn đối thủ Indonesia. Đại diện xứ vạn đảo phải vất vả gỡ hòa để có điểm số duy nhất.

Lượt đấu cuối cùng của bảng A, Giải bóng đá nữ Đông Nam Á - ASEAN Cup nữ 2025, tuyển nữ Indonesia vất vả gỡ điểm trước Campuchia. Khép lại 90 phút thi đấu, hai đội hòa nhau 1-1, để có điểm số duy nhất ở vòng bảng.

Trong hiệp một, trận đấu diễn ra cân bằng khi cả hai đội đều tạo ra nhiều cơ hội. Campuchia suýt mở tỉ số, với các tình huống nguy hiểm từ phạt góc của Saody phút 28 và cú sút xa chệch cột dọc của Maysam phút 36.

Ngược lại, Indonesia cũng có tình huống đáng chú ý ở phút 33 khi Warps vượt qua hậu vệ đối phương nhưng dứt điểm quá hiền khiến hiệp một khép lại với tỉ số hòa 0-0.

Bước sang hiệp hai, Campuchia vẫn duy trì thế trận chủ động. Phút 61, từ quả phạt góc bên cánh trái, bóng treo thẳng vào khung thành Indonesia, chạm xà ngang đầy tiếc nuối.

Nữ Indonesia vất vả giành 1 điểm duy nhất trước Campuchia ở ASEAN Cup nữ - Ảnh 1.

Indonesia (đỏ) giành lại điểm số duy nhất ở vòng bảng trước Campuchia (Ảnh: FFC)

Sức ép liên tục cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 76, khi Maysam tạt bóng chính xác để Saody băng cắt đánh đầu hiểm hóc, hạ gục thủ môn đối phương, mở tỉ số cho Campuchia.

Bị dẫn bàn, tuyển nữ Indonesia vùng lên mạnh mẽ. Phút 82, từ pha cướp bóng và phát động nhanh ở giữa sân, Nurrohmah thực hiện màn solo đẳng cấp, vượt qua bốn hậu vệ Campuchia trước khi tung cú dứt điểm quyết đoán, gỡ hòa 1-1.

Những phút còn lại, Indonesia nỗ lực dâng cao để giành chiến thắng nhưng vấp phải hàng thủ chắc chắn của Campuchia. Chung cuộc, tỉ số 1-1 được hai đội giữ nguyên.

Trận hòa này giúp Campuchia và Indonesia có điểm số duy nhất để khép lại vòng bảng, chia tay ASEAN Cup 2025. Tuy nhiên, Indonesia với cùng 1 điểm nhưng xếp chót bảng khi vì hiệu số -14, so với đối thủ -13.

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải Vô địch Bóng đá Nữ Đông Nam Á MSIG Serenity Cup™ 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn


Campuchia Indonesia Đông Nam Á ASEAN CUp nữ
