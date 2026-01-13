Nữ nhân viên y tế hiến tạng giúp hồi sinh bệnh nhân cận kề ranh giới sinh tử

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) cho biết ngày 12-1, các bác sĩ đã thực hiện thành công ca lấy, ghép đa tạng từ người hiến chết não là một nhân viên y tế. Nghĩa cử cao đẹp ấy không chỉ hồi sinh nhiều cuộc đời mà còn lan tỏa sâu sắc giá trị nhân văn và y đức của ngành y.

Nhân viên y tế tri ân nghĩa cử cao đẹp của người hiến tạng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Người hiến là nữ nhân viên y tế 46 tuổi, công tác tại một bệnh viện tuyến cuối ở Hà Nội, được chẩn đoán chết não do đột quỵ xuất huyết.

Trong khoảnh khắc đau thương, gia đình đã quyết định hiến tặng mô, tạng của người thân, cứu sống nhiều bệnh nhân đang cận kề ranh giới sinh tử. Từ nghĩa cử cao đẹp ấy, nhiều bệnh nhân đã được cứu sống và cơ hội hồi sinh được mở ra.

Khoảng 10 giờ sáng ngày 12-1, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tổ chức hội chẩn chuyên môn kéo dài gần hai giờ với sự tham gia của các chuyên gia trong và ngoài bệnh viện. Buổi hội chẩn do Trung tướng, GS-TS Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, chủ trì, nhằm đánh giá toàn diện tình trạng người hiến và các bệnh nhân chờ ghép.

Trên cơ sở kết luận hội chẩn và chỉ đạo của Thủ trưởng Bệnh viện, Trung tâm Ghép tạng cùng các đơn vị chuyên môn đã nhanh chóng xây dựng phương án tiếp nhận, lấy và ghép đa tạng, bảo đảm tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình chuyên môn, an toàn và hiệu quả.

Người hiến tạng là nữ điều dưỡng công tác tại một bệnh viện tại Hà Nội

Sự phối hợp chặt chẽ giữa các kíp phẫu thuật, hồi sức, gây mê, xét nghiệm, điều phối ghép tạng… đã tạo nên một chuỗi hoạt động chính xác, khẩn trương nhưng đầy kiểm soát - yếu tố quyết định thành công của ca ghép.

Từ nghĩa cử của người hiến, nhiều sự sống đã được hồi sinh. Lá gan được ghép cho một bệnh nhân nam 36 tuổi đang trong tình trạng suy gan nặng. Hai quả thận được ghép cho một bệnh nhân nữ 37 tuổi và một bệnh nhân nam 47 tuổi - những người đã phải sống phụ thuộc vào lọc máu trong thời gian dài.

Đặc biệt, hai giác mạc được điều phối tới Bệnh viện Trung ương Huế, mở ra cơ hội phục hồi thị lực cho những bệnh nhân đang từng ngày chờ đợi ánh sáng.

Sau hơn 5 giờ phẫu thuật, các ca ghép gan và ghép thận đã diễn ra thuận lợi. Ngay sau mổ, người bệnh được theo dõi và chăm sóc tích cực theo quy trình chuyên sâu. Hiện tại sức khỏe của cả 3 bệnh nhân ghép đều đã ổn định tỉnh táo, tự thở tốt.

Kíp các bác sĩ, điều dưỡng lần lượt lấy giác mạc người hiến

Quyết định hiến tạng trong hoàn cảnh mất mát đã giúp cứu sống nhiều bệnh nhân, đồng thời góp phần lan tỏa ý nghĩa nhân văn của hoạt động hiến - ghép tạng trong cộng đồng.

Tính đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện 665 ca ghép thận, 319 ca ghép gan, 8 ca ghép tim, 4 ca ghép phổi, 1 ca ghép tụy, 34 ca ghép giác mạc và 4 ca ghép chi thể.

Các ca ghép được thực hiện với tỉ lệ thành công và thời gian sống sau ghép tương đương các nước tiên tiến trên thế giới, mang lại nhiều giá trị khoa học và giá trị nhân văn sâu sắc, khẳng định năng lực chuyên môn và vai trò nòng cốt trong lĩnh vực hiến - ghép tạng.