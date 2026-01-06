HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thực hiện song song 2 ca ghép tạng

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO) - Hai người bệnh với độ tuổi và bệnh cảnh khác nhau cùng bước vào cuộc đại phẫu cùng một thời điểm để giành lại sự sống.

Ngày 6-1, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho hay vừa thực hiện đồng thời 2 ca ghép tạng phức tạp tim và gan, giành lại sự sống cho  2 người bệnh. 

Do hoạt động chuyên môn diễn ra trong cùng một thời điểm nên đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, kỹ lưỡng ở các khâu, từ điều phối tạng, tổ chức phẫu thuật đến hồi sức sau ghép...

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thực hiện 2 ca ghép tạng cứu sống bệnh nhân - Ảnh 1.

Ê-kíp y-bác sĩ dành phút mặc niệm trước nghĩa cử đầy nhân văn của người hiến tạng

Nhiều cuộc đời được cứu

Hai người bệnh với độ tuổi và bệnh cảnh khác nhau cùng bước vào cuộc phẫu thuật quyết định sự sống. Người được ghép tim là nam giới 61 tuổi, mắc bệnh cơ tim giãn hơn 10 năm, diễn tiến đến suy tim giai đoạn cuối, nhiều lần rối loạn nhịp tim nặng, phải đặt máy khử rung và duy trì huyết động bằng thuốc vận mạch liều cao. 

Trước tình trạng suy tim tiến triển và điều trị nội khoa không còn đáp ứng, ghép tim là phương án điều trị duy nhất để giữ lại mạng sống.

Song song đó, ca ghép gan được thực hiện cho bệnh nhân 16 tuổi mắc bệnh gan mạn tính tiến triển, đã chuyển sang xơ gan giai đoạn cuối và suy gan tối cấp, kèm rối loạn đông máu nặng, vàng da, báng bụng và hôn mê gan, tính mạng bị đe dọa nếu không được ghép gan kịp thời.

Độc đáo về kỹ thuật

Thông qua Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, nguồn tạng phù hợp đã được điều phối cho cả hai ca ghép. 

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Bệnh viện Đại học Y Dược nhanh chóng phối hợp và cử ê-kíp chuyên môn sang Bệnh viện Nhân dân 115 TPHCM thực hiện lấy tạng, nhận tạng theo đúng quy trình. 

Quá trình lấy tim và lấy gan được triển khai đồng thời, bảo đảm các yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật, bảo quản, vận chuyển, kiểm soát thời gian chặt chẽ.

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thực hiện 2 ca ghép tạng cứu sống bệnh nhân - Ảnh 2.

Ê-kíp ghép gan do TS-BS Trần Công Duy Long, Phó trưởng Khoa Gan Mật Tụy - Bệnh viện Đại học Y Dược, làm phẫu thuật viên chính.

Theo GS-TS-BS Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, Trưởng ê-kíp ghép tim, ca phẫu thuật đã diễn ra thuận lợi. 

Tại thời điểm 18 giờ 30 phút, tim hiến được ghép vào lồng ngực người bệnh. 

Đến khoảng 21 giờ 30 phút, quả tim ghép bắt đầu đập trở lại với những nhịp đập đầu tiên, đều đặn và ổn định, các thông số huyết động sớm sau ghép cải thiện rõ rệt.

Ở ca ghép gan, TS-BS Trần Công Duy Long, Phó trưởng Khoa Gan Mật Tụy - Bệnh viện Đại học Y Dược, làm phẫu thuật viên chính. Kỹ thuật đặc biệt của ca ghép gan lần này là chia lá gan hiến làm 2 mảnh, đảm bảo nguyên vẹn cho người bệnh. 

Đến nửa đêm cùng ngày, gan ghép bắt đầu hoạt động, tái tưới máu tốt, tiết mật, các chỉ số huyết động và sinh hóa cho thấy đáp ứng tích cực ban đầu, đánh dấu thành công bước đầu của ca phẫu thuật.

Từ nghĩa cử của người hiến tạng điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115 TPHCM, không chỉ 2 người bệnh tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM được trao cơ hội sống mà các mô, tạng khác cũng được điều phối kịp thời đến nhiều cơ sở y tế trên cả nước.

Cụ thể, gan trái được điều phối về Bệnh viện Nhi Trung ương (phối hợp ghép tại Bệnh viện Vinmec Times City), trong khi hai giác mạc được điều phối đến Bệnh viện Trung ương Huế.


Tin liên quan

Hơn hai thập kỷ ghép tạng nhi, hàng chục trẻ em được cứu sống

Hơn hai thập kỷ ghép tạng nhi, hàng chục trẻ em được cứu sống

(NLĐO) - 21 năm qua, mỗi ca ghép tạng không chỉ là thành tựu y khoa mà còn là cơ hội cho trẻ mắc bệnh nặng được trở lại trường học, vui chơi và tiếp tục ước mơ.

Kỳ tích: 72 giờ lịch sử tại Chợ Rẫy, 7 ca ghép tạng

(NLĐO) - Chỉ trong 3 ngày, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy làm việc xuyên ngày đêm, ghép tạng cứu 7 người. Đặc biệt là ca ghép phổi lần đầu tại khu vực phía Nam.

Bệnh viện Chợ Rẫy đoạt Giải thưởng Nhân tài Đất Việt với phần mềm AI về quản lý hiến – ghép tạng

(NLĐO) - Đây là phần mềm chuyên biệt đầu tiên tại Việt Nam dành cho chuyên ngành điều phối hiến, ghép mô tạng.

ghép tạng ca phẫu thuật đại học y dược ghép gan ghép tim
