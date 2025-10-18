Nữ phó hiệu trưởng sắp "tái xuất", xã lập biên bản vụ 40 học sinh nhập viện

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tiểu học Kim Thủy - Ảnh Hoàng Phúc

Sáng 18-10, UBND xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị, cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tiểu học Kim Thủy - nơi xảy ra vụ 40 học sinh phải nhập viện sau bữa ăn sáng, gây xôn xao dư luận.

Kết quả kiểm nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang cho thấy 1 trong 4 mẫu thức ăn được gửi đi có dương tính với vi khuẩn Bacillus cereus, tác nhân gây ngộ độc thực phẩm.

Theo lãnh đạo xã Kim Ngân, vào ngày thứ 4 (22-10), bà Đỗ Thị Hồng Huế, phó hiệu trưởng, sẽ hết thời hạn tạm đình chỉ công tác 15 ngày và dự kiến trở lại làm việc. Tuy nhiên, địa phương này đang cân nhắc phương án xử lý phù hợp để "ổn định tâm lý phụ huynh và học sinh", bởi nhiều ý kiến phản đối việc bà Huế quay lại trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị, UBND xã Kim Ngân làm việc với phụ huynh học sinh sau vụ ngộ độc thực phẩm - Ảnh Hoàng Phúc

Trước đó, tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị và UBND xã Kim Ngân, nhiều phụ huynh kiên quyết sẽ không cho con em mình đến lớp nếu bà Đỗ Thị Hồng Huế quay trở lại làm việc tại trường - sau thời hạn 15 ngày tạm đình chỉ công tác.

Cùng với việc lập biên bản vi phạm, UBND xã Kim Ngân cho biết Công an đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm của từng bên trong vụ việc.

Theo Sở Y tế Quảng Trị, quá trình xác minh bước đầu xác định một cơ sở cung cấp suất ăn sáng có hợp đồng với nhà trường. Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh đã phối hợp với UBND xã Kim Ngân làm rõ trách nhiệm, đồng thời công an đang tiếp tục điều tra cơ sở cung cấp thực phẩm liên quan.

Hiện sức khỏe của các học sinh đã ổn định, và trường tạm dừng hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn sáng cho đến khi có kết luận điều tra chính thức.

Trước đó, như Báo Người Lao Động phản ánh, sáng 26-9, sau bữa sáng bằng bánh tày nghi bị ôi thiu, nhiều học sinh của Trường PTDT nội trú Tiểu học Kim Thủy xuất hiện triệu chứng nôn ói, đau bụng, phải đưa đi cấp cứu. Tổng cộng 40 học sinh nhập viện điều trị. Vụ việc gây bức xúc trong dư luận khi xuất hiện thông tin cho rằng bà Đỗ Thị Hồng Huế - phó hiệu trưởng phụ trách bếp ăn bán trú – đã có thái độ ngăn cản trong việc cho học sinh đi viện, dù nhiều em có biểu hiện rõ ràng của ngộ độc thực phẩm. Sau đó, 75 học sinh bán trú nghỉ học tập thể để phản đối và yêu cầu làm rõ trách nhiệm của bà Huế. Ngày 2-10, UBND xã Kim Ngân đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Huế để phục vụ xác minh, kiểm điểm trách nhiệm cá nhân và tập thể.



