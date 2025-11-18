"Nữ quái" lừa gần 1,2 tỉ đồng bằng chiêu “chạy việc” và đầu tư ảo

Ngày 18-11, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Nguyễn Thị Mỹ Nghĩa (SN 1994, xã Chư Prông) 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nguyễn Thị Mỹ Nghĩa tại phiên toà

Theo cáo trạng, Nghĩa không nghề nghiệp ổn định và đang mắc nợ nhiều người. Để có tiền tiêu xài và trả nợ, cô ta lên kế hoạch lừa đảo. Cuối 2021, Nghĩa quen chị T.T.T. (SN 1991) tại bệnh viện khi cùng sinh con.

Ban đầu, Nghĩa vay tiền để buôn bán, trả đúng hẹn để tạo lòng tin. Sau đó, Nghĩa liên tục bịa ra các dự án đầu tư ảo như góp vốn mua bán chanh dây, đáo hạn ngân hàng… khiến chị T. cho vay gần 950 triệu đồng.

Cùng thời điểm, Nghĩa phát hiện chị M.T.H.M. (SN 1997) muốn thi tuyển công chức. Nghĩa lập Zalo giả tên "Bạn Vân", hứa chạy việc với chi phí 350 triệu đồng và yêu cầu nạn nhân chuyển trước 250 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được Nghĩa dùng trả nợ và tiêu xài cá nhân. Hành vi lừa đảo bị các nạn nhân phát hiện và tố cáo, dẫn đến án phạt nặng cho Nghĩa.