Nữ sinh cười tít mắt, lần đầu tự tay lắp ráp và điều khiển robot

Ngày 2-11, tại Trường THPT Phú Nhuận, hơn 3.000 học sinh hào hứng tham gia ngày hội "Học sinh THPT" và liên hoan "Câu lạc bộ (CLB)- Đội - Nhóm học sinh THPT, học sinh GDNN-GDTX năm học 2025 - 2026". Chương trình do Thành đoàn tổ chức và Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP HCM triển khai thực hiện.

Tại ngày hội, gian hàng của CLB Thực hành điều khiển-Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng (TP HCM) trở thành một điểm sáng thu hút đông đảo học sinh. Sau khi được tự tay lắp ráp và điều khiển robot, em Minh Tuyết, học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân, cảm thấy khá thích thú, muốn tìm hiểu nhiều hơn về những mô hình robot này.

Nữ sinh thích thú điều khiển robot

Khu vực gian hàng của Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng thu hút đông học sinh tham gia trải nghiệm

"Ban đầu em nghĩ những nhóm ngành thiên về kỹ thuật sẽ rất khô khan, khó hiểu. Tuy nhiên, khi được các anh chị sinh viên hướng dẫn, em cảm thấy ngành học cũng khá hợp với nữ giới, thỏa sức sáng tạo của em" - Tuyết cho biết.

Tương tự, em Tuyết Anh, học sinh Trường THPT Phú Nhuận, cười tươi tiết lộ sẽ thử tìm hiểu thêm về nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo ở các trường ĐH - CĐ.

Hiếu Nhân, thành viên CLB Thực hành điều khiển- Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, không giấu được niềm vui khi gian hàng của mình "đắt khách". Đáng nói, gian hàng thu hút rất đông học sinh nữ quan tâm, nhiều học sinh không ngại nắng gắt mà tham gia trải nghiệm rất lâu.

Nhân cho biết gian hàng giới thiệu các mô hình robot Cubo cùng công nghệ máy in 3D. Điểm đặc biệt của loại mô hình này chính là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kiến thức kỹ thuật và khả năng sáng tạo cá nhân.

"Dù tốn thời gian chuẩn bị khá lâu nhưng thấy sự tham gia hào hứng của học sinh như thế này, chúng em không cảm thấy mệt nữa. Ngược lại, cảm thấy mình đã chọn đúng ngành học" - Nhân tự hào nói.

Nhóm học sinh THPT và sinh viên đang kiểm tra lại robot khi có sự cố va chạm

Nữ sinh cười tít mắt khi tự tay điều khiển robot vượt chướng ngại vật thành công

CLB bố trí sẵn các bộ phận lắp ráp, người tham gia có thể thoải mái thiết kế mô hình theo ý thích

Ngày hội được tổ chức như một tổ hợp các hoạt động nhằm tạo ra môi trường lành mạnh, định hướng và phát triển toàn diện cho học sinh THPT. Sân chơi này không chỉ giới thiệu các giải pháp học tập mới qua công nghệ, ứng dụng AI, tương tác online mà còn giúp học sinh trải nghiệm kỹ năng sáng tạo qua lắp ráp robot, mô hình 3D, Lego, cùng các thí nghiệm khoa học vui và các thiết bị tự động hóa.

Đặc biệt, ngày hội còn có khu vực kiểm tra các chỉ số đánh giá con người (IQ, EQ, PQ,...), giúp học sinh tìm hiểu tính cách, điểm mạnh, điểm yếu và tiềm năng để định hướng nghề nghiệp tương lai.

Ông Lê Nguyễn Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP HCM, cho biết mong muốn của chương trình là tạo môi trường giúp học sinh nhận thức và phát triển toàn diện theo định hướng học sinh 3 tốt. Đây là một sân chơi bổ ích và là cơ hội để các em giao lưu, học hỏi, trải nghiệm, khám phá chính mình, định hướng tương lai, nuôi dưỡng ước mơ và đam mê học tập. Bên cạnh đó, góp phần lan tỏa tinh thần học tập tích cực, năng động, sáng tạo của học sinh thành phố Bác.

Tại ngày hội, học sinh THPT được các chuyên gia giáo dục ĐH tư vấn hướng nghiệp

Khu vực viết thư pháp cũng thu hút rất đông học sinh, sinh viên tham gia

Học sinh được tư vấn hướng nghiệp, chọn nghề thông qua các bài trắc nghiệm sở thích

Tại ngày hội, ban tổ chức đã trao tặng 47 suất học bổng, mỗi suất gồm 2 triệu đồng tiền mặt và học bổng tiếng Anh trị giá 12 triệu đồng.

Trong năm học 2025-2026, Thành đoàn và Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP HCM đã trao tổng cộng 302 suất học bổng với tổng trị giá 773 triệu cho học sinh trên địa bàn TP sau sáp nhập.