Thời sự

Nữ sinh lớp 5 ở Cà Mau bị người thân dùng dao cắt giấy gây thương tích

Vân Du

(NLĐO) – Chỉ vì mâu thuẫn, người chị bạn dì đã dùng dao cắt giấy gây thương tích cho nữ sinh lớp 5 ở Cà Mau.

Ngày 3-2, lãnh đạo Trường Tiểu học 1 Khánh Bình Tây Bắc (xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau) cho biết mới đây, giáo viên phát hiện nữ sinh lớp 5 tên T.T.N. (12 tuổi) đến lớp trong tình trạng có nhiều vết thương trên người nên trình báo vụ việc đến chính quyền xã.

Nữ sinh lớp 5 ở Cà Mau bị người thân dùng dao cắt giấy gây thương tích - Ảnh 1.

Vết thương trên cơ thể nữ sinh N.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Tô Hồng Chính, Chủ tịch UBND xã Đá Bạc, cho biết do cha mẹ ly hôn nên em N. sống cùng bà ngoại.

"Theo tìm hiểu, giữa N. và người chị bạn dì có mâu thuẫn. Sau đó, người chị đã dùng dao cắt giấy rạch lên cơ thể, gây thương tích cho nữ sinh này. Vừa rồi, xã Đá Bạc cũng đã đến gia đình thăm hỏi, động viên em N." – bà Chính thông tin.

Sau khi phát hiện vụ việc, gia đình bên nội của N. đã đón em về nhà tại xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau để chăm sóc.


Tin liên quan

Lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin về bạo lực học đường

Lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin về bạo lực học đường

(NLĐO)- Để phòng chống bạo lực học đường, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản chỉ đạo, trong đó yêu cầu thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin

Cảnh tỉnh từ phiên tòa giả định về bạo lực xuất phát từ mạng xã hội

(NLĐO) - Thông qua phiên tòa giả định, học sinh đã nhìn trực quan, hiểu được mức độ nguy hiểm và hậu quả pháp lý của bạo lực xuất phát từ mạng xã hội

Công an vào cuộc vụ nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man ở An Giang

(NLĐO) - Gia đình nữ sinh bị 2 nam sinh đánh dã man trong lớp học ở An Giang không đồng ý hòa giải, yêu cầu xử lý theo quy định của pháp luật.

