Giáo dục

Nữ sinh ngành truyền thông thắng lớn tại cuộc thi hùng biện tiếng Anh về Net Zero

Huế Xuân

(NLĐO) - Sáng 10-5, tại Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Anh năm 2026 với chủ đề "Speak Up to Net Zero".

Cuộc thi do Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM phối hợp Tập đoàn SCG tổ chức với hình thức mô phỏng "Hội nghị Lãnh đạo trẻ ASEAN". Vòng chung kết có 10 thí sinh và 20 sinh viên hỗ trợ đại diện giả định cho các quốc gia ASEAN.

Tại vòng chung kết, các thí sinh trình bày thực trạng và giải pháp về các vấn đề của các quốc gia ASEAN dưới góc nhìn của người trẻ. Những mục tiêu phát triển bền vững, hướng đến phát thải ròng bằng 0 (net zero), phát triển xanh, giảm bất bình đẳng, thúc đẩy hợp tác khu vực và đa quốc gia nhằm giải quyết các vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu của khu vực và thế giới.

Nữ sinh ngành truyền thông thắng lớn tại cuộc thi hùng biện tiếng Anh về Net Zero - Ảnh 1.

Hội nghị mô phỏng với sự tham gia của 30 đại biểu giả định đại diện cho 10 quốc gia ASEAN

Thí sinh có 3 phút trình bày, 3 phút phản biện 2 câu hỏi từ hội nghị (thành viên và chủ tọa hội nghị). Thí sinh được sử dụng các công cụ trình chiếu trực tuyến hỗ trợ trong phần hùng biện của mình.

Sau 3 giờ căng thẳng, Huỳnh Ngọc Minh Khuê, sinh viên ngành truyền thông đa phương tiện - ĐH Kinh tế TPHCM - đại diện cho Myanmar xuất sắc đoạt giải nhất cuộc thi với một suất học bổng trị giá 15 triệu đồng và quà tặng.

Đại diện Myanmar đã chỉ ra những vấn đề mà quốc gia này đang đối mặt như: Xung đột, nội chiến, khó khăn về kinh tế khi phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp nhưng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Nữ sinh ngành truyền thông thắng lớn tại cuộc thi hùng biện tiếng Anh về Net Zero - Ảnh 2.
Nữ sinh ngành truyền thông thắng lớn tại cuộc thi hùng biện tiếng Anh về Net Zero - Ảnh 3.

Với phong thái tự tin, khả năng trình bày tiếng Anh trôi chảy và tư duy đổi mới, Khuê đã đưa ra giải pháp nghiên cứu và phát triển các loại nông sản có khả năng thích ứng, chống chịu với thiên tai. Đồng thời, cần phổ cập kiến thức cho nông dân về các giải pháp, không chỉ ở các thành phố lớn mà cả những khu vực nhỏ hơn.

Ngoài ra, Myanmar cần hợp tác, ngoại giao giữa các nước Đông Nam Á để cùng ứng phó vì khu vực này đều chịu ảnh hưởng lớn từ thiên tai.

"Niềm vui lớn nhất của em không chỉ là kết quả đạt được mà còn là cơ hội học hỏi từ các bạn khác cũng như trải nghiệm cách xây dựng và trình bày một bài phát biểu trong môi trường hội nghị chuyên nghiệp" - Minh Khuê vui mừng chia sẻ.

Giải nhì cuộc thi thuộc về em Chướng Mỹ Linh, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TPHCM); giải ba thuộc về em Phạm Linh Dung, Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM[ các thí sinh còn lại đoạt giải khuyến khích.

Bách Khoa Innovation 2026 tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp công nghệ

(NLĐO)- Cuộc thi Bách Khoa Innovation 2026 mở rộng quy mô quốc tế, trao giải thưởng hàng trăm triệu đồng và hỗ trợ hiện thực hóa dự án cho thí sinh.

VIDEO: Sinh viên Fulbright Việt Nam tranh tài tại cuộc thi sáng kiến bền vững toàn cầu ở Đức

(NLĐO) - Sinh viên Trường ĐH Fulbright Việt Nam thi đấu với các trường ĐH Stanford, Columbia, Oxford... Tổng giải thưởng cuộc thi là 35.000USD.

Chung kết cuộc thi VBIC 2026: Thúc đẩy tư duy, nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp cho bạn trẻ

(NLĐO) - VBIC 2026 mang đến sân chơi đổi mới sáng tạo cho học sinh THPT, nơi giải quyết bài toán thực tiễn từ doanh nghiệp bằng tiếng Anh.

bảo vệ môi trường ASEAN net zero ĐH Kinh tế TPHCM truyền thông đa phương tiện lãnh đạo trẻ sinh viên
