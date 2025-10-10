Một cô gái tử vong liên quan xe buýt ở TP HCM

Ngày 10-10, Công an xã Bà Điểm (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Hiện trường tai nạn.

Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, xe buýt số 151 (tuyến Bến xe Miền Tây - Bến xe An Sương) chạy trên đường Lê Quang Đạo (Quốc lộ 22 trước đây), hướng về ngã tư An Sương. Khi còn cách ngã tư An Sương khoảng 600 m thì bất ngờ va chạm với xe máy biển số TP HCM do cô gái điều khiển.

Tai nạn khiến cô gái ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Công an xã Bà Điểm phối hợp lực lượng CSGT đến hiện trường điều tiết giao thông, trích xuất camera làm rõ nguyên nhân.

Bước đầu xác định cô gái tên T. (18 tuổi). Theo nhân chứng, thời điểm trên cô gái mang balo, vừa mới từ trường học trở về.