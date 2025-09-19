CLIP: Xe buýt đột ngột chuyển làn.

Chiều 19-9, Công an phường An Khánh (TP HCM) phối hợp với lực lượng CSGT xác minh video xe buýt gây nguy hiểm cho người đi đường.

Xe buýt số 56 đè lên vạch trắng

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ video ghi lại xe buýt số 56 (Bến xe buýt Chợ Lớn - Bến xe Miền Đông mới) - do Hợp tác xã vận tải xe buýt Quyết Thắng đảm trách - chạy "ẩu", suýt gây va quẹt giao thông.

Video ghi lại cho thấy xe buýt số 56 khi vừa đổ dốc cầu đã chạy đè lên vạch liền màu trắng (dùng để phân chia các làn xe cùng chiều và cấm các phương tiện được lấn làn, chuyển làn hoặc đè lên vạch) rồi chuyển làn trái suýt va chạm với ô tô chạy phía sau.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 trưa 19-9, trên đường Võ Nguyên Giáp, đoạn đổ đốc cầu Rạch Chiếc, phường An Khánh (TP HCM).

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP HCM, qua kiểm tra, vào 11 giờ 34 ngày 19-9, khi xe đang lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp hướng đến Bến xe Chợ Lớn, xe chuyển làn không đúng quy định làm xe ôtô phía sau phải dừng đột ngột, gây nguy hiểm cho phương tiện tham gia giao thông.