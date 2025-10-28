Nữ tài xế có nồng độ cồn cao gần gấp 2 lần mức kịch khung hất văng máy đo của CSGT

Ngày 27-10, trên mạng xã hội xôn xao khi xuất hiện video ghi cảnh người phụ nữ không chấp hành yêu cầu đo nồng độ cồn của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Video: Người phụ nữ chống đối CSGT khi yêu cầu đo nồng độ cồn. Nguồn: MXH

Liên quan đến sự việc trên, ngày 28-10, Cục Cảnh sát giao thông cho biết vào lúc 20 giờ 47 phút ngày 26-10, tại Km45+800 tỉnh lộ 261, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp Công an phường Phổ Yên, Công an tỉnh Thái Nguyên tiến hành dừng xe máy 20D1-236.xx do chị Dương T.H.X. (SN 1996, trú tại Đồng Ẻn, xã Tràng Xá, Thái Nguyên) điều khiển để kiểm tra nồng độ cồn.

Tuy nhiên, chị X. đã không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra của Cảnh sát giao thông, điều khiển xe đi vào nhà dân ven đường. Tại đây, chị X. viện nhiều lý do không hợp tác, không cho kiểm tra nồng độ cồn, hất máy đo nồng độ cồn rơi xuống đất… Lực lượng chức năng đã kiên quyết yêu cầu chị X. đến vị trí kiểm soát nồng độ cồn để kiểm tra theo quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện nồng độ cồn trong hơi thở của chị X. là 0,738 miligam/1 lít khí thở, gấp gần 2 lần mức nồng độ cồn cao nhất (mức 3) quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định. Với vi phạm này, chị X. sẽ bị xử phạt từ 8 đến 10 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.

Hình ảnh người phụ nữ chống đối khi bị yêu cầu đo nồng độ cồn

Ngoài ra, Công an phường Phổ Yên tiếp tục xác minh làm rõ hành vi không chấp hành yêu cầu kiểm tra của lực lượng chức năng cũng như những vi phạm khác của nữ tài xế Dương T.H.X. để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.