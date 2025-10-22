HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Tập trung kiểm tra nồng độ cồn ở tuyến đường trọng điểm, gần nhà hàng, quán nhậu...

Anh Vũ

(NLĐO) - Phòng CSGT Công an TP HCM đánh giá tình trạng người điều khiển xe vi phạm nồng độ cồn gần đây ngày càng gia tăng

Theo đại diện Phòng CSGT (PC08) Công an TP HCM, lực lượng CSGT thành phố tăng cường kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn từ ngày 18-10.

img

Đội CSGT Tân Sơn Nhất kiểm tra nồng độ cồn tại giao lộ Trường Chinh - Tây Thạnh, TP HCM

Đại diện PC08 Công an TP HCM đánh giá tình trạng người điều khiển xe vi phạm nồng độ cồn gần đây ngày càng gia tăng,

Trước tình hình trên, PC08 Công an TP HCM đã triển khai kế hoạch tăng cường xử lý người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn.

Theo kế hoạch, PC08 Công an TP HCM sẽ bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm tại các tuyến đường trọng điểm, các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường nội ô, đường liên xã, đường kết nối ra các tuyến chính; các tuyến đường, địa bàn gần khu vực quán bar, vũ trường, nhà hàng, quán nhậu, khu công nghiệp, khu chế xuất; các tuyến, đoạn tuyến thường xảy ra tai nạn giao thông nhằm tập trung phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn.

Trong đó, cao điểm xử lý nồng độ cồn theo 2 khung giờ: Từ 12-14 giờ 30 phút và từ 19-22 giờ.

Đại diện PC08 Công an TP HCM nhấn mạnh sẽ xử lý theo phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", bảo đảm mọi hành vi vi phạm khi bị phát hiện đều xử lý đúng quy định pháp luật.

Trong quá trình thực hiện, lực lượng CSGT sẽ sử dụng mô tô đặc chủng tuần tra cơ động gần khu vực kiểm soát để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp cố tình quay đầu xe hoặc rẽ vào đường ngang, ngõ tắt nhằm né tránh việc kiểm tra của lực lượng chức năng.

"Mục tiêu của lực lượng CSGT không chỉ là xử phạt mà quan trọng hơn là nhằm hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông" - đại diện PC08 Công an TP HCM nhấn mạnh.

Sau 10 ngày thực hiện cao điểm xử lý vi phạm giao thông (từ ngày 11-10), lực lượng CSGT TP HCM đã lập biên bản hơn 17.000 trường hợp vi phạm. Trong đó, hơn 5.100 trường hợp là vi phạm nồng độ cồn.



