Nữ tiếp viên "bấm bài, rót bia" bán dâm cho khách ngay tại quán karaoke Phố Biển

Tr.Đức

(NLĐO)- Do quán karaoke vắng khách, Thu chỉ đạo anh trai nếu khách đến hát có yêu cầu mua dâm nữ tiếp viên "bấm bài, rót bia" thì chiều theo ý khách.

Ngày 13-11, TAND TP Hải Phòng đã mở phiên tòa sơ thẩm đưa vụ án chứa mại dâm, xảy ra tại quán karaoke Phố Biển, địa chỉ khu 1 phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn (nay là phường Đồ Sơn) ra xét xử.

Xét xử vụ chứa mại dâm tại quán karaoke Gió Biển ở Hải Phòng - Ảnh 1.

Đại diện Viện kiểm sát Nhân dân TP Hải Phòng công bố cáo trạng

Hai bị cáo phải ra vành móng ngựa là Hoàng Thị Thu (SN 1971) và anh trai là Hoàng Xuân Triều (SN 1969), cùng trú tại phường Đồ Sơn.

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ 40 phút ngày 26-2-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng tiến hành kiểm tra tại quán karaoke Phố Biển, bắt quả tang tại tầng 5 có 2 đôi nam nữ đang có hoạt động mua bán dâm.

Hai gái bán dâm là H.T.H. (SN 1997, trú tại tỉnh Bắc Giang và B.T.L. (SN 1981, trú tại tỉnh Phú Thọ) còn 2 khách mua dâm là P.T.A và N.K.Q. (cùng SN 1991, trú tại TP Hải Phòng).

Tài liệu điều tra, xác định Hoàng Thị Thu là chủ quán karaoke Phố Biển. Để điều hành hoạt động Thu thuê anh trai là Hoàng Xuân Triều làm quản lý, trực tiếp điều hành mọi hoạt động kinh doanh của quán và trả lương 10 triệu đồng/tháng. Quán karaoke Phố Biển hoạt động từ năm 2016, sau đó do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên đóng cửa. Đến khoảng cuối tháng 11-2024 thì mở cửa trở lại, chủ yếu phục vụ khách đến hát karaoke, nếu khách có nhu cầu cần nhân viên nữ vào rót bia, bấm bài và ngồi hát cùng khách thì sẽ gọi nhân viên nữ vào phục vụ, tính giá 390.000 đồng/giờ/nhân viên.

Khoảng giữa tháng 2-2025, do quán vắng khách, Thu chỉ đạo anh trai nếu khách đến hát có yêu cầu mua dâm thì chiều theo ý khách, đưa khách và nhân viên nữ bán dâm trên phòng nghỉ tầng 5 của quán. Thu quy định số tiền thu của khách là 500.000 đồng/nhân viên/giờ, tiền phòng nghỉ để thực hiện mua bán dâm thu 200.000 đồng/phòng; Số tiền thu được từ tiền mua bán dâm sẽ chia đôi, nhân viên nữ bán dâm và quán mỗi bên được 250.000 đồng/giờ.

Xét xử vụ chứa mại dâm tại quán karaoke Gió Biển ở Hải Phòng - Ảnh 2.

Hai bị cáo Hoàng Xuân Triều và Hoàng Thị Thu

Khoảng 20 giờ 45 phút, ngày 26-2, một nhóm 5 người trong đó có P.T.A. và N.K.Q. rủ nhau đến quán karaoke Phố Biển để hát và được Hoàng Xuân Triều sắp xếp vào hát tại phòng VIP 3. Khi P.T.A. yêu cầu, Hoàng Xuân Triều đưa 2 nhân viên nữ là H.T.H. và B.T.L. lên phòng VIP 3, phục vụ khách hát, bấm bài và rót bia. Trong quá trình hát, P.T.A. và N.K.Q. đặt vấn đề mua bán dâm với 2 nhân viên nữ thì được báo giá mua bán dâm là 500.000 đồng/giờ/người và 200.000 đồng tiền phòng nghỉ.

Sau khi thỏa thuận xong, P.T.A. cùng nhân viên nữ H.T.H. lên phòng nghỉ số 502; N.K.Q. cùng nhân viên B.T.L lên phòng nghỉ số 505 của quán karaoke Phố Biển để thực hiện hành vi mua bán dâm. Hai nữ nhân viên này đã thông báo cho Triều biết giao dịch. Đến khoảng 22 giờ 40 phút cùng ngày, khi hai nữ nhân viên của quán karaoke Gió Biển đang bán dâm cho khách tại phòng nghỉ số 502, 505 thì lực lượng công an xuất hiện bắt quả tang.

Tại phiên tòa sơ thẩm, hai bị cáo Hoàng Thị Thu và Hoàng Xuân Triều khai báo thành khẩn, thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã nêu.

Kết thúc phiên toà, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Thu 15 tháng tù giam; Hoàng Xuân Triều 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, 30 tháng thử thách, đều về tội chứa mại dâm, quy định tại Khoản 1 Điều 327 Bộ luật Hình sự.

